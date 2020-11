Suomi tarvitsee Helsingin vastapainoksi vahvoja kaupunkikeskittymiä. Naapurimaissa on selkeät kakkoskaupungit, mutta Suomessa tittelistä kiistellään. Vahvimmat ehdokkaat ovat Tampere ja Turku.

Ruotsissa se on Göteborg, Norjassa Bergen ja Tanskassa Aarhus.

Mutta kumpi kakkoskaupunki on Suomessa: entinen pääkaupunki Turku vai vähän isompi Tampere? Kummassa asuisit, jos ne olisivat vaihtoehdot?

Asukasmäärillä mitattuna Tampereen on valinnut useampi, yli 240 000 suomalaista, kun Turun noin 195 000 suomalaista.

Miksi kisa käydään Turun ja Tampereen välillä?

Molempia isompaa Espoota ei kelpuuteta kisaan mukaan, sillä se on liian lähellä Helsinkiä. Yliopistokaupungit Oulu ja Jyväskylä eivät myöskään mahdu mukaan. Teollisuuden ja väestön määrän perusteella pohjoisen Suomen tärkein kaupunki Oulu olisi vahva kandidaatti, mutta kaupungin pitkä etäisyys pääkaupunkiseudusta karsii sen pois.

Tampere ja Turku ovat samankaltaisia myös siinä, että ne vetävät muuttaja- ja osaajavirtoja koko maasta toisin kuin Oulu ja muut yliopistokaupungit.

Ja kun katsotaan kaupunkiseutujen väkilukua, erot näkyvät selvästi: Tampereella se on 415 000, Turussa 335 000 ja Oulussa 255 000.

Kakkoskaupunkikisaa käydään Turun ja Tampereen välillä ennen kaikkea sen takia, että niiden välillä on aina kipinöinyt. Ne ovat kuin kaksi riitelevää pikkuveljestä vahvemman isoveljen varjossa taistelemassa keskenään Suomen toiseksi tärkeimmän kaupungin paikasta.

Tämän kisailun tärkein motiivi juuri nyt on se, kumpi saa ensimmäisenä miljardeja euroja maksavan tunnin junan Helsinkiin.

Ratikkakisan Tampere jo voitti. Turku on taas tunnin juna -kisassa muutaman vuoden Tamperetta edellä.

Muuttoliiketutkija Timo Aron mukaan Suomen tulevan aluekehityksen kannalta olisi tärkeää, että maahan muodostuisi vähitellen Helsingin vastapainoksi muitakin vahvoja keskittymiä.

Porilaisen Aron mukaan maalle ei ole hyväksi, jos kaupungistuminen tarkoittaa sitä, että suurin osa muuttajista muuttaa pääkaupunkiseudulle. Tarvitaan muitakin keskuksia.

”Helsinki tai pääkaupunkiseutu on nykyisin ylivertainen kaikilla tunnusluvuilla. Jos halutaan pitää koko maan tasolla kiinni edes jonkinlaisesta tasapainoisen kehityksen ideaalista, Helsingin vastapainoksi tarvittaisiin muitakin vahvoja alueellisia keskittymiä”, Aro sanoo.

Esimerkiksi Tamperetta ja Turkua.

Kun tavallinen ihminen tekee asumiseen ja paikkaan liittyviä ratkaisuja, Turku ja Tampere ovat melko tasavertaisessa tilanteessa. Asumisen kustannuksissa ei ole merkittävää eroa, opiskelu- ja työllisyysmahdollisuudet eivät olennaisesti poikkea toisistaan, ja kaupunkikehitykseen liittyvät isot tulevaisuushankkeet ovat samankaltaisia.

Toisella on tarjota joki, meri ja saaristo, toisella koski, harju ja isot järvet.

Molempien ytimessä on historiallinen ison suomalaisen kaupungin kivikeskusta, josta tunnistaa historian kerrostumat.

Prismat ja Citymarketit puolestaan löytyvät parin kilometrin päästä keskustasta.

Kahden kaupungin välisiä eroja pitää kuitenkin kaivaa kauppakeskuksia syvemmältä. Entä kaupunkien henkisen ilmapiirin erot?

Aiheesta on väitelty aina. Tamperetta voi kuvata eräänlaiseksi koko Suomen kokoojaksi, jonne on helppo muuttaa. Kaupungissa aistii yhä teollisen historian tuottaman duunari-ilmapiirin, jossa tosin nykyajan duunarit yhä enemmän työskentelevät erilaisissa ict-alan töissä. Punatiilinäkymiä valaisevat nyt ohjelmistoyhtiöiden värikkäät neonkyltit.

Turussa näkymätön taustavoima on yhteys Tukholmaan ja kaupungin pitkä historia. Maan entinen pääkaupunki on myös Suomen vanhin kaupunki, joka oli satoja vuosia maan tärkein yhteys muualle Eurooppaan. Turussa oli linna, tuomiokirkko ja yliopisto jo 1600-luvulla, kun Tampereen kohdalla sijaitsi pahainen kauppapaikka.

Dosentti Ville Pitkänen e2 Tutkimuksesta oli pari vuotta sitten tekemässä kyselytutkimusta suomalaisten asenteista, arvoista ja identiteetistä. Pitkänen keräsi HS:n pyynnöstä kyselyaineistosta turkulaisten ja tamperelaisten vastaukset.

”Kävin systemaattisesti läpi vastaukset, ja niiden perusteella turkulaiset ja tamperelaiset ovat häkellyttävän samankaltaisia kaikilta asenteiltaan”, Pitkänen kertoo.

Kyselyyn vastasi noin 6 000 suomalaista, joista yli 300 oli turkulaista ja yli 400 tamperelaista.

Kahden kaupungin asukkaiden vastaukset olivat lähes identtisiä. Molemmat ryhmät olivat esimerkiksi yhtä kiinnittyneitä omaan kaupunginosaansa ja kaupunkiinsa sekä kokivat olevansa yhtä pohjoismaalaisia ja eurooppalaisia.

Ainoastaan kysymyksessä heimoon kuulumisesta oli pieni poikkeama. Tamperelaiset eivät kokeneet kuuluvansa hämäläisiin niin vahvasti kuin turkulaiset varsinaissuomalaisiin.

”Tämä johtuu osaltaan siitä, että hämäläisyys kiinnittyy niin moneen maakuntaan, kuten Päijät-Hämeeseen ja Kanta-Hämeeseen”, Pitkänen sanoo.

Vastaajilta kyseltiin politiikantutkimuksesta tuttuja asennekysymyksiä. Yleensä juuri puoluekanta erottelee ihmisten asenteita. Molempien kaupunkien kolme suurinta puoluetta ovat samat, eli kokoomus, sdp ja vihreät, joten nämäkin vastaukset olivat lähes identtiset.

Kyselyyn vastanneet kuvailivat lopuksi omia luonteenpiirteitään. Tulokset kaatavat heimoihin liittyviä stereotypioita. Hämäläiset eivät ole hitaita, eivätkä varsinaissuomalaiset puheliaita.

”Turkulaiset ja tamperelaiset ovat arvo-, asenne-, ja identiteettipohjaltaan hyvin samankaltaisia. Eroja voi löytyä vaikkapa tapakulttuurissa, mutta pohjimmiltaan arvoista ei löydy oikeastaan mitään”, Pitkänen korostaa.

Tampere on kaupunki, joka on jo parisataa vuotta tyhjentänyt maaseutua teollisuuslaitoksiinsa ja opettanut maalta tulevia suomalaisia kaupunkilaisiksi.

Välissä käytiin myös verinen sisällissota, jolloin suomalaiset tappoivat toisiaan tuhansittain kaupungin kaduilla ja teloituksissa. Kriisit ovat aina vieneet kaupunkia eteenpäin.

Tampereesta on muodostunut sijainnin, hyvän saavutettavuuden ja historian ansiosta suomalaisten heimojen sulatusuuni eli paikka, johon on helppo tulla ja jonne on helppo jäädä. Alueen ulkopuolelta tulleet sopeutuvat ja samaistuvat nopeasti kaupungin henkeen.

”Fakta on, että merkittävissä uudistushankkeissa Tampere on paljon dynaamisempi ja pystyy nopeammin löytämään yhteisen sävelen, kun tavoitellaan jotain kunnianhimoista. Turulla taas on päinvastainen maine. Päätöksenteko on jähmeämpää ja vastakkainasettelevampaa”, Aro sanoo.

Päätöksenteon jähmeydestä voi nostaa esimerkkeinä Toriparkin, jota Turussa vatvottiin yli 20 vuotta sekä raitiovaunusuunnitelmat, jotka junnaavat paikoillaan. Samaan aikaan Tampereella koeratikat rullaavat jo keskustassa, jonne nousee myös tornitaloja ja järkälemäinen areena.

Seuraavan sanottuaan Aro muistuttaa, että hänellä on vahva puoliturkulainen identiteetti.

”Turun kehitykselle on ominaista eurooppalaisen sivistyskaupungin tarina, joka tekee kaupungista henkisesti vaikeammin lähestyttävän ja arrogantimman. Turku on kuitenkin historian, joen, meren, miljöön, kaupunki- ja katukulttuurin sekä trendien näkökulmasta ylivoimainen sisämaassa olevaan Tampereeseen verrattuna.”

Löytyisikö kakkoskaupunkikysymyksen ratkaisu kielestä? Kakkoskaupungin suomen kieli ja nimenomaan murre pitää olla kaunista ja salonkikelpoista.

Helsinkiläislähtöinen kielentutkija, yliopistonlehtori Unni Leino vakuuttaa, että sekä Tampereen että Turun murteet ovat aitoa suomen kieltä.

Turun puhekieli on tyypillistä lounaismurteiden alueelle.

”Turun murteessa on niin paljon erilaisia äänne- ja muoto-opillisia piirteitä muuhun Suomeen verrattuna, että kielihistoriallisesti sitä on välillä niputettu yhteen viron kanssa”, Leino kertoo.

Suomen isoimpien kaupunkien kielelliset ääripäät löytyvät Turusta sekä Kuopiosta ja Joensuusta. Tampere kuuluu läntisten murteiden piiriin, eli se on sukua Turun murteelle.

Kumpi on kauniimpaa kieltä?

”Jos pitäisi valita Suomen kakkoskaupunki kielen perusteella, niin moni asia viittaisi Turkuun. Siellä esimerkiksi kieli erottuu omaksi kielekseen selvemmin”, Leino toteaa.

Hän muistuttaa, että vanha kirjasuomi ennen 1800-lukua pohjautui vahvasti Turun seudulla puhuttuun kieleen.

Kielen kauneuden arvioiminen on kuitenkin subjektiivista.

”Henkilökohtaisesti pidän enemmän Tampereen murteesta, mutta se ei liity siihen, että olen suomen kielen tutkija. Vietin aikaa Tampereella nuoresta asti isovanhempieni kesämökillä, joten Tampere on ollut minulle aina kakkoskaupunki”, Leino sanoo.

Helsingissä puhuttava suomen kieli on pääkaupungin arvolle sopivasti puhekielistä neutraalein. Se on myös muiden isojen kaupunkien kieliä enemmän sekoitus eri puolilla Suomea puhuttuja murteita.

Ehkä kakkoskaupunkia ei ole tarpeen ratkaista, sillä Tampereella ja Turulla on kaiken muun yhteisen lisäksi myös yhteinen vihollinen eli pääkaupunkiseutu.

”Pääkaupunkiseutu kuppaa molemmilta kaupungeilta kovalla kädellä vastavalmistuneita, koulutettuja ja osaamisintensiivisten toimialojen työllisiä”, Timo Aro perustelee.

Niin Turku kuin Tampere saivat vuosikymmeniä muuttovoittoa koko maasta. Sen jälkeen vuoto pääkaupunkiseudulle on ollut jatkuvaa ja voimistunut viime vuosina.

Vasta nyt koronapoikkeusaikana tilanne on muuttunut. Heinä–syyskuun tilastojen mukaan niin Tampere kuin Turkukin saivat enemmän muuttovoittoa kuin Helsinki.

Jutun kirjoittajat ovat HS:n Turun- ja Tampereen-aluetoimittajat.