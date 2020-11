Maanantaina aamuyöllä ja aamulla voi sataa lunta erityisesti eteläisessä Suomessa. Ajokeli saattaa olla erittäin huono.

Maanantaiaamu valjennee pääkaupunkiseudulla lumisena.

Etelästä lähestyy rannikkoa varhain maanantaiaamuna sadealue, jossa ainakin aluksi sade tulee lumena, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne.

”Yön ajan on ehtinyt ilma olemaan pakkasella, niin hyvinkin todennäköisesti jää valkoista maahan ainakin vähäksi aikaa”, kertoo Rinne.

Rinne varoittaa, että ajokelit voivat olla aamulla hyvin petolliset.

”Monin paikoin maa on päässyt jäätymään ja on ollut märät tienpinnat, jotka jäätyvät illan ja yön aikana. Kun päälle sataa hitulunta, se on ajokelin kannalta aika inhottava yhdistelmä”, Rinne kertoo.

Myös muualla Etelä- ja Keski-Suomessa voi maanantaina sataa lunta, mutta sadealue on epämääräinen ja hajanainen, eikä lunta missään vaiheessa tule kovin suuria määriä. Se kuitenkin riittää vaikeuttamaan ajokelejä ja jäätyneen maan ansiosta tuomaan pääkaupunkiseudulle lumipeitteen.

Talven ystäville ilo näyttää tällä kertaa jäävän lyhytikäiseksi.

Sateet jatkuvat pääkaupunkiseudulla maanantaina päivälläkin, mutta voivat muuttua jo silloin vedeksi.

Viimeistään lumet sulavat uusien vesisateiden myötä tiistaina, jolloin lännestä lähestyy uusi sadealue ja lämpötilat nousevat selkeästi nollan yläpuolelle. Myöhemmin viikolla sää saattaa olla vielä tiistain muutamaa astettakin lauhempi.

”Loppuviikko on poutaisempaa, enimmäkseen pilvipoutaa koko maassa”, sanoo Rinne.

Loppuviikon lämpötilat pysyttelevät ennusteiden mukaan nollarajan yläpuolella maan etelä- ja keskiosissa. Lumipeite pysynee maassa vain Pohjois-Pohjanmaalla ja sen yläpuolella.