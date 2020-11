Koronavirus Julkiset tilat kiinni, harrastustoiminta tauolle ja lukiot etäopetukseen.

Oulun kaupungin johtoryhmä päätti sunnuntaina uusista toimista, joita sovelletaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin siirryttyä koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Oulun kaupunki kertoi uusista rajoituksista sunnuntaina tiedotteessaan.

Oulu sulkee tiistaista lähtien kaupungin julkiset tilat ja suosittelee yksityisten toimijoiden tekevän samoin. Tämä tarkoittaa muun muassa kuntosaleja ja liikuntatiloja, uimahalleja, kauppakeskusten julkisia tiloja, museoita ja kulttuurilaitoksia sekä sisäleikkipuistoja. Kirjastoissa ja kaupungin asiointipisteissä tarjotaan rajoitettua palvelua.

Aikuisten, lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Yhdistysten ja urheiluseurojen edellytetään toimivan samoin.

Oulun kaupunginsairaalaan määrätään vierailukielto. Vierailuja tulee myös mahdollisuuksien mukaan välttää sekä kaupungin että yksityisten toimijoiden asumispalveluissa ja hoivayksiköissä.

Rajoitukset astuvat voimaan tiistaina ja kestävät 18:nteen joulukuuta.

Lisäksi lukiot siirtyvät etäopetukseen nopeutetussa aikataulussa keskiviikosta lähtien. Oulun kaupunki suosittelee vahvasti myös muiden toisen asteen oppilaitosten toimivan samoin.

Varsinais-Suomi on uhassa siirtyä koronaepidemian leviämisvaiheeseen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti sunnuntaina.

Alueellinen koordinaatioryhmä valmistelee maakuntaan uusia suosituksia, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministe­riön (STM) antamiin ohjeistuksiin. Uusista suosituksista tiedotetaan tiistaina.

Suosituksia valmistellaan muun muassa julkisten ja yksityisten tilojen aukioloon, urheilu- ja harrastustoimintaan, yleisö- ja yksityistilaisuuksien osallistujamääriin, etäopetuskäytäntöihin ja maskien käyttöön.

Maakunnassa todettiin perjantaina 39 ja lauantaina 32 uutta koronavirustartuntaa. Tämä on selvästi enemmän kuin aiemmin marraskuussa, jolloin tartuntoja todettiin päivittäin puolet vähemmän.

Koronavirustaudin ilmaantuvuus on kääntynyt Varsinais-Suomessa uudelleen nousuun ja on nyt 58,5 sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon ajalta, tiedotteessa kerrotaan. Positiivisten testien osuus on noussut 2,4 prosenttiin.

Pirkanmaalle tulee keskiviikkona voimaan aiempaa tiukempia koronasuosituksia, kertoo Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä. Suositusten tavoitteena on estää Pirkanmaan joutuminen koronaviruksen leviämisvaiheeseen. Tällä hetkellä maakunta on viruksen kiihtymisvaiheessa.

Julkisissa sisätiloissa, mu­seoissa ja teattereissa sekä kaikissa yleisötilaisuuksissa yleisömäärä suositellaan rajattavaksi korkeintaan kymmeneen henkilöön. Yksityistilaisuuksissa jatketaan enintään kymmenen osallistujan suositusta.

Julkiset ja yksityiset sisäliikuntatilat suositellaan suljettaviksi. Lisäksi suositellaan, että aikuisten joukkueurheilu sekä kontakti- ja kamppailulajit laitetaan tauolle.

Myös monet muut julkiset sisätilat suositellaan pantavaksi säppiin. Tämä koskee esimerkiksi uimahalleja, kylpylöitä ja kauppakeskusten oleskelutiloja. Kirjastojen suositellaan tarjoavan rajattua palvelua.

Tarpeetonta matkustamista suositellaan vältettäväksi Pirkanmaalta Uudellemaalle ja muihin leviämisvaiheessa oleviin maakuntiin, kuten Päijät-Hämeeseen ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Nämä suositukset ovat voimassa 21. joulukuuta asti.

”Viime kädessä rajoitustoimien onnistumisen ratkaisee se, kuinka hyvin ihmiset noudattavat näitä toimia ja kuinka hyvin maskeista ja etäisyyksistä huolehditaan”, Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly sanoi pandemiaohjausryhmän tiedotustilaisuudessa.

Toisen asteen opetus jatkuu Pirkanmaalla lähiopetuksena. Lylyn mukaan käyttöön onkin otettu lähes kaikki keinot koulujen etäopetusta lukuun ottamatta.

”Opetuksen osalta on lähdetty siitä, että perusasteella ja toisella asteella halutaan pitää lähiopetus yllä ja säilyttää lasten mahdollisuus koulussa opiskeluun hyvin. Myös kotien tilanne rauhoittuu, kun lapset käyvät koulussa”, Lyly sanoi.