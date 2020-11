SPR:n mukaan riski on, että olemassa olevat tartunnat jäävät pidemmäksi aikaa tunnistamattomiksi.

Koronakriisi saattaa vähentää seksitautien testaamista, varoittavat eri järjestöt maanantaina. Niiden mukaan poikkeustilanne näkyy nyt hivin ehkäisytyössä, testauksessa ja hiv-positiivisten asemassa, ja se on vaikeuttanut palveluihin hakeutumista.

Siksi uusia hiv-diagnooseja saattaa jäädä tänä vuonna todentamatta.

Esimerkiksi Pro-tukipisteen palvelujohtaja Minna Huovinen kertoo, että pandemian aikana ihmiset ovat lykänneet muuhun kuin koronaan liittyviä terveyspalvelujen tarpeita.

Seksitautien testaukseen pääsy on tavallistakin korkeamman kynnyksen takana, koska joissain tilanteissa testeihin pääsyä on rajoitettu koskemaan vain oireista kärsiviä ihmisiä, hän kertoo järjestöjen tiedotteessa.

Suomen Punaisen Ristin hiv-testausta tekevissä Pluspisteissä arvioidaan, että testaamattomuuden seuraukset voivat näkyä myöhemmin kasvavana testaustarpeena.

SPR:n mukaan on myös riski, että olemassa olevat tartunnat jäävät pidemmäksi aikaa tunnistamattomiksi, jolloin hoidon aloitus viivästyy ja mahdollisten jatkotartuntojen riski on suurempi.

Toimitusjohtaja Jukka Keronen Hivpointista kertoo, että järjestö on jakanut satoja ilmaisia hiv-kotitestejäja ja lisännyt ajanvarauksella tapahtuvaa anonyymia testausta, jotta koronarajoituksista huolimatta ihmisillä on mahdollisuus päästä hiv-testiin.

”On tärkeää tiedostaa, että seksitautitestauspalvelujen rajoittaminen vaikuttaa hivin ennaltaehkäisyyn. Siksi järjestöjen matalan kynnyksen palvelut on turvattava”, Keronen korostaa.

”Yksilöllisen tuen tarve on korostunut ja tukea on tarjottu tehostetusti. Eristäytyminen on kärjistänyt yksinäisyydestä ja syrjinnän kokemuksista johtuvaa ahdistusta sekä pelkoa omasta terveydentilasta”, sanoo puolestaan toiminnanjohtaja Sini Pasanen Positiiviset ry:stä.

Maailman aids-päivää vietetään tiistaina 1. joulukuuta