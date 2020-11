EU:n mukaan kaksi korona­virus­rokotetta on mahdollista saada jäsenmaille joulukuussa – HS kokosi vastaukset siihen, mitä rokotteista ja aikataulusta tiedetään nyt

Mitkä asiat ratkaisevat, koska rokotteita päästään jakelemaan Suomessa?

Joulukuusta on tulossa ratkaiseva kuukausi koronarokotteiden saamisessa käyttöön myös Suomessa.

Maanantaina lääkeyhtiö Moderna kertoi hakevansa rokotteelleen myyntilupaa niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Se toimitti hakemuksensa Euroopan lääkevirastoon (EMA). Pfizerin ja Biontechin kehittämän koronavirusrokotteen myyntiluvan juokseva arviointi Euroopan lääkevirastossa alkoi lokakuussa, kun yhtiöiden rokotetutkimukset olivat vielä hieman kesken.

EU:n komissio on alustavasti tiedottanut, että kaksi koronavirusrokotetta on mahdollista saada jäsenmaille joulukuun aikana.

”Eurooppalaiset saavat rokotteet käyttöönsä, kunhan ne on todettu turvallisiksi ja tehokkaiksi. Toivottavasti tämä tapahtuu jo ennen vuodenvaihdetta!” komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kirjoitti Twitterissä maanantaina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitää tiistaina aamupäivällä tiedotustilaisuuden koronaviruksesta ja rokotekehityksen tilanteesta.

Mitä aikataulusta tiedetään?

Kaikki riippuu siitä, kuinka nopeasti rokotteet saavat myyntiluvat Euroopan lääkevirastolta (EMA). Myyntiluvissa määritellään muiden muassa se, millaisille väestöryhmille niitä voidaan turvallisesti antaa.

Suomen viranomaiset joutuvat valmistelemaan useita vaihtoehtoisia toimintamalleja rokottamiseen, sillä keskeistä on se, mitkä rokotteet ovat ensimmäisinä käytössä. Valmistelutyötä tehdään parhaillaan.

Esimerkiksi Pfizer Biontech on ilmoittanut, että se pystyy toimittamaan rokotetta eri alueille Suomessa suoraan. Toimitukset eivät siis menisi lääketukkujen kautta. Sen rokotteen säilyttämiseen ja kuljettamiseen liittyy haasteita, sillä rna-teknologiaan perustuva rokotetta on säilytettävä syväjäässä –80 asteen lämpötilassa.

Kaiken kaikkiaan aikataulu on rokotekehityksen mittakaavassa erittäin nopea. Tavallisesti rokotetta kehitetään noin 10 vuotta, mutta nyt ensimmäiset koronavirusrokotteet on kehitetty ja niiden tehoa tutkittu vajaassa vuodessa.

Miten rokotteet eroavat toisistaan?

Pfizerin ja Biontechin rokote antaa kokeiden perusteella 95 prosentin ja Modernan rokote 94,5 prosentin suojan taudilta.

Lääkeyhtiö Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston koronavirusrokote on kolmas, josta on saatu lupaavia tuloksia kolmannen vaiheen ihmiskokeissa. Lääkeyhtiö on kertonut, että rokote antaa 70 prosentin suojan koronataudilta.

Kaikki kolme nyt pisimmälle kehitettyä rokotetta ovat pistettäviä rokotteita. Ne pitää antaa kaksi kertaa suojaustehon saamiseksi. Rokotekertojen välin arvioidaan olevan kolmesta viikosta kuukauteen.

Kuinka paljon Suomeen tulee rokotteita?

Suomen osuus Euroopan rokotehankinnoista on 1,23 prosenttia. Osuus perustuu väestön määrään.

EU:lla on Pfizerin ja Biontechin kanssa sopimus 200 miljoonasta annoksesta. Modernan kanssa EU on sopinut aluksi 80 miljoonasta annoksesta ja lisäksi komissiolla on mahdollisuus 80 miljoonan annoksen lisätilaukseen.

EU on sopinut hankkivansa 300 miljoonaa annosta Astra Zenecan rokotetta sen jälkeen, kun se on saanut myyntiluvan. Molempiin sopimuksiin liittyy mahdollisuus sadan miljoonan rokoteannoksen lisäostoon.

Nyt rokotteiden ostosopimukset on solminut EU:n komissio. Sosiaali -ja terveysministeriö vastaa Suomen osalta hankinnasta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa ohjeistuksesta ja koulutuksesta ja kunnat varsinaisesta rokottamisesta.

Millä tahdilla rokotteita valmistetaan?

Pfizer ja Biontech lupaavat valmistaa rokotettaan tänä vuonna 50 miljoonaa annosta ja ensi vuonna 1,3 miljardia annosta.

Astra Zenecan rokotetta on määrä olla tänä vuonna valmiina 200 miljoonaa annosta.

Tuleeko rokotteita lisää?

Todennäköisesti tulee. EU:n komissio on tehnyt aiemmin mainittujen lisäksi rokotesopimukset myös CureVacin, Janssen Pharmaceutica NV:n ja Sanofi-GSK:n kanssa.

Juttuun on haastateltu Sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäriä Sari Ekholmia.