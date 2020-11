Etäopetukseen siirrytään nyt eri tilanteessa kuin keväällä, sillä etäopiskeluun siirtymiseen on oppilaitoksissa jo syksyllä osin varauduttu.

Koko Uudellamaalla koronavirusepidemia on leviämisvaiheessa. Sen myötä lukiot, ammatilliset oppilaitokset sekä vapaan sivistystyön oppilaitokset siirtyvät tällä viikolla etäopetukseen.

Tieto etäopetukseen siirtymisestä ei tullut yllätyksenä, kertoo Lauttasaaren yhteiskoulun rehtori Jouni Rasa.

”Jo keväällä puhuttiin, että toisen aallon myötä syksyllä voi olla edessä etäopiskelu. Pikemminkin kyse oli, että milloin siihen siirrytään.”

Useimmissa lukioissa vietetään parhaillaan toisen jakson arviointi- ja koeviikkoja. Etäopetukseen siirrytään uuden arviointijakson alkaessa, joka pääkaupunkiseudulla on useimmissa lukioissa kolmas joulukuuta. Etäopetus jatkuu ainakin joululomaan saakka.

Rasan mukaan Lauttasaaren yhteiskoulussa osa opettajista piti jo maanantaina kokeensa etänä.

”Osa oli kuitenkin ehtinyt jo suunnitella kokeen lähikokeena”, Rasa kertoo.

”Sekä opettajat sekä opiskelijat pitävät lähiopetusta luonnollisesti parempana, mutta kaikki ymmärtävät tämän välttämättömäksi tässä koronan vastaisessa taistelussa”, Rasa sanoo.

Rasan mukaan nyt etäopetukseen siirrytään eri tilanteessa kuin keväällä, sillä suunnitelmia on olemassa jo valmiina. Syksy on hänen mukaansa vaatinut opettajilta ja opiskelijoilta mukautumista, sillä tautilanne on vaihdellut.

”Nyt tilanne on ainakin selkeä siten, että kaikki ovat etäopetuksessa,” Rasa kertoo.

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakson mukaan se, miten lukioissa on ennakoitu etäopetukseen siirtymistä jo syksyllä, riippuu koulutuksenjärjestäjästä. ”Osassa tehtiin päätös olla etänä jo aiemmin syksyllä ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi”, Laakso kertoo.

Laakso pitää parempana, että etäopetukseen siirrytään monin paikoin jo jakson alusta, eikä kesken jakson.

”Opettajalle nopeat käänteet tietävät lisätöitä. Jos tiedetään hyvissä ajoissa jakso ja ajan pituus, poikkeuksellisetkin opetusjärjestelyt voidaan suunnitella paremmin”, Laakso muistuttaa.

Laakso muistuttaa, että vaikka kevään poikkeusaika oli monelle opettajalle raskasta, siitä saatiin myös hyviä kokemuksia etäopetuksesta.

”Ylipäätään lukioissa on ollut melko hyvät valmiudet jo ennestään digiopetuksen hyödyntämiseksi.”

Osa opiskelijoista kuitenkin ottaa etäopiskeluun siirtymisen raskaasti, kertoo Sibelius-lukion opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Atte Oikari.

Oikari kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidepalstalla, että useat opiskelijat hänen lukiossaan ovat olleet järkyttyneitä tiedosta, että toinen aste siirtyy etäopetukseen.

”Osa suorastaan on itkenyt”, hän kertoi. Lukioikäisistä suuri osa on vielä alaikäisiä nuoria, jotka tarvitsevat ohjausta opiskelussa, Oikari painotti HS:lle maanantaina.

Hän muistuttaa, että Sibelius-lukiolla on musiikin ja tanssin erityistehtävä ja nämä opinnot eivät etänä edisty.

”Urheilijat ovat saaneet erityisluvan harjoitella lajiaan, mutta muusikot ja tanssijat eivät”, hän sanoo.

Oikarin mukaan koronatoimet eivät jakaudu tasaisesti, vaan rokottavat nyt erityisesti nuoria, sillä heiltä viedään kaikki: kirjastot, harrastukset ja koulu. Hänen mielestään on ristiriitaa esimerkiksi siinä, että hän itse täysi-ikäisenä saa mennä yökerhoon, mutta ei saa opiskella lähiopetuksessa.

Erityisesti Oikari nostaa esiin abiturienttien tilanteen.

”Monella abilla alkaisi uudessa jaksossa kertauskurssit. Heitä siirrettiin etäopetukseen jo syksyllä ja nyt taas”, Oikari muistuttaa.

Ylioppilastutkintolautakunta tuskin tätä arvostelussaan huomioi, Oikari toteaa.

Nurmijärven lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Anna Lehtonen jakoi puolestaan omassa mielipidekirjoituksessaan Oikarin huolen lukioiden etäopetuksen tuomista ongelmista.

Lehtosen toteaa kirjoituksessaan, että alueelliset toimet asettavat lukiolaiset epätasa-arvoiseen tilanteeseen. Osalle etäopiskelu sopii, mutta iso osa kaipaa myös opettajan tukea.

Lehtonen sanoo HS:lle ymmärtävänsä leviämisvaiheen rajoituksien ja etäopetuksen tarpeellisuuden. Hän kertoo kuitenkin turhautuneensa siihen, että etäopetukseen siirryttiin syksyllä varmuuden vuoksi.

Hän kertoo kantavansa huolta niin abiturienteista kuin ensimmäisen vuoden opiskelijoista. ”Tukitoimia on pyritty tarjoamaan, mutta abeille ei kaikkea apua välttämättä ehditä saamaan. Siitä kannan huolta”, Lehtonen sanoi.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat ehtineet jonkin verran lähiopetuksessa totuttelemaan lukio-opintoihin, mutta moni kaipaa Lehtosen mukaan yhä paljon opettajan tukea.

”Kynnys esimerkiksi kysyä neuvoa on etäopetuksessa korkeampi kuin lähiopetuksessa luokassa”, Lehtonen muistuttaa.

Lehtonen muistuttaa, ettei kyse ole hänestä itsestään, vaan ennen kaikkea hänellä on huoli opiskelijoista.

Suomen lukiolaisten liiton (SLL) puheenjohtaja Adina Nivukoski jakaa huolen opiskelijoiden jaksamisesta. Lukiolaisten liiton kyselyssä jopa 60 prosenttia vastaajista koki etäopiskelun henkisesti raskaaksi. Nivukoski toivoo, että keväästä on lukioissa otettu opiksi.

”Keväällä opettajat antoivat hyvin paljon itsenäistä tehtäviä tunnin tehtävien lisäksi, mikä lisäsi opiskelijoiden viikoittaista työmäärää kohtuuttomasti”, Nivukoski sanoi.

Hän muistuttaa, että pitkittynyt epävarmuus vaikuttaa myös opiskelijoiden hyvinvointiin.

”Niille, jotka jo keväällä kokivat etäopiskelun raskaana, voi olla kova kolaus, kun siihen joudutaan nyt uudelleen”, Nivukoski sanoo.

”Toivomme, että tällä kertaa tukipalveluista pidetään huolta.”