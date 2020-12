Poliisin mukaan epäillyn tekijän nuorimmat uhrit ovat olleet 13-vuotiaita. Laajamittainen rikollinen toiminta on voinut alkaa jo 2018.

Poliisi tutkii Lohjalla tapausta, jossa täysi-ikäisen henkilön epäillään välittäneen alkoholia alaikäisille. Asiasta tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisi.

Poliisi epäilee, että täysi-ikäinen on välittänyt mietoja ja vahvoja alkoholijuomia kymmenille nuorille. Poliisin mukaan nuorimmat alkoholia ostaneet ovat 13-vuotiaita.

Asia tuli poliisin tietoon viranomaisyhteistyön ja useiden yksittäisten tapausten kautta.

Tapausta tutkitaan törkeänä alkoholirikoksena ja kolmena pahoinpitelynä. Pahoinpitelyt liittyvät alkoholin nauttimisesta ”nuorille aiheutuneisiin seurauksiin”, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Pääosa tutkinnassa olleista tapahtumista ajoittuu viime kesään ja syksyyn. Tutkinnassa on kuitenkin tullut esille viitteitä siitä, että toiminta olisi jatkunut jo pidempään, mahdollisesti jo vuodesta 2018 asti.

”Toiminnan laajamittaisuuden vuoksi tarkkoja määriä välitetystä alkoholista on mahdotonta selvittää”, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Epäilty on tutkinnan aikana ollut vangittuna, mutta hänet on sittemmin vapautettu. Asian esitutkinta on loppusuoralla.