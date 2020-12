Tänä jouluna suomalaiset välttelevät hieman kaukaisempien sukulaisten näkemistä, mutta lähimpien kanssa vietetystä perhejoulusta ei haluta luopua.

Ainakin näin voi päätellä HS:n kyselyyn vastanneiden joulusta.

HS kysyi marraskuun lopulla lukijoidensa koronavuoden joulujärjestelyistä. Kyselyyn tuli yli 550 vastausta. Vastauksista huokuu huoli: Miten isoäiti pärjää joulun yksin? Jos perheen kanssa kokoontuu yhteen, kuinka sen voi tehdä turvallisesti?

Jotta turvallinen joulu onnistuisi, moni kertoo olevansa valmis omaehtoiseen karanteeniin tai ainakin sosiaalisten kontaktien minimoimiseen ennen joulua. Näin kertovat etenkin nuoret aikuiset, jotka aikovat viettää joulua eri osoitteessa asuvien vanhempiensa kanssa.

Yksi kyselyyn vastanneista on Leo Terävä. Helsingissä asuva 19-vuotias Terävä aikoo olla ennen joulua 10 vuorokautta omaehtoisessa karanteenissa.

”Karanteeni on oma päätökseni, eikä sen pitäminen haittaa minua. Tärkeintä on, että sen jälkeen on turvallisempi olo mennä perheen luokse viettämään joulua.”

Terävän vanhemmat ja lukiossa opiskeleva veli asuvat Loviisassa.

Lähihoitajana työskentelevä äiti ei voi jäädä etätöihin, mutta muuten muu perhe vähentää mahdollisuuksien mukaan kontakteja. Terävän mielestä oleellisinta kuitenkin on se, että Helsingin pahemman tautitilanteen takia hän eristäytyy ennen kuin isä hakee hänet muun perheen luokse joulunviettoon.

”Kyllä tämän vuoden joulu vähän jännittää, sillä jos tulisin kipeäksi, edes normaaliin flunssaan, en voisi mennä perheen luokse lainkaan.”

Karanteenin pitäminen onnistuu, sillä Terävän opinnot Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa jäävät pian tauolle.

”Olen luonut itselleni karanteeniajaksi päivärutiinia. Aion lukea kirjoja, ehkä opiskella jotain ja käydä pari kertaa päivässä ulkona. Olen suunnitellut ruokia, joita varten aion käydä ostamassa tarvikkeet valmiiksi. Kasviruoka­valmisteet, kuten härkikset ja nyhtökaurat säilyvät kyllä jääkaapissa pitkiäkin aikoja”, Terävä kertoo.

Omaehtoinen karanteeni ja sosiaalisten kontaktien vähentäminen ennen joulun viettoa on hyvä idea, mutta täydellistä koronavirussuojaa ne eivät luo, sanoo ekologi ja evoluutiobiologi, tautiekologiaa tutkinut Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta.

Tuomas Aivelo­

”Kontakteja säätelemällä voi toki vaikuttaa siihen, mikä on oma riski saada tartunta ja näin minimoida sen eteenpäin välittämistä. Jos haluaa olla viikon päästä terve, pitää välttää altistamasta itseään nyt. Tämä pätee etenkin Helsinkiin ja muuhun pääkaupunkiseutuun, jossa tautitilanne on paha.”

Joulun alla monella voi olla halu luoda niin sanottu ”koronakupla” esimerkiksi tuttavaperheiden välille. Kupla tarkoittaa sitä, että siihen kuuluvat tapaavat vain toisiaan.

”Intensiivisen koronakuplan ongelma on se, että harvoin siitä saa luotua täydellistä. Yksikin heikko lenkki riskeeraa kuplan”, Aivelo sanoo.

Hän muistuttaa, että perinteisesti jouluna taudinaiheuttajat leviävät suvun kesken. Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että syksyn aikana hengitystievirukset, kuten influenssat leviävät kouluissa. Jouluna leviäminen vähenee kouluissa ja kasvaa perheiden ja sukujen sisällä.

”Tosin korona ei leviä yhtä tehokkaasti kouluissa kuin influenssa. Tautia esiintyy enemmänkin 20–30-vuotiailla, joten he ovat se ryhmä, joka voi siirtää epidemian painopistettä jouluna vanhempien ikäluokkien suuntaan.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen on sanonut, että koronaviruksen leviämisen takia joulunvietto koko suvun voimin ei ole tänä vuonna suositeltavaa. Samankaltaisia neuvoja on antanut myös pääministeri Sanna Marin (sd).

Suuri osa HS:n kyselyyn vastanneista kertoi, että koronavirus­epidemia on muuttanut heidän joulunvietto­suunnitelmiaan. Lähes yhtä moni kertoi, ettei epidemia ole vaikuttanut suunnitelmiin.

Loput kertoivat, että epidemia ei ole vielä vaikuttanut suunnitelmiin tai että he odottavat vielä, miten tilanne kehittyy ja tekevät päätöksensä joulunvietosta myöhemmin.

Näiden vastaajien keskuudessa jonkinlaiset varasuunnitelmat olivat yleisiä. Moni kertoi olevansa valmis vaihtamaan suunnitelmaa nopeastikin – esimerkiksi jos itselle tai läheiselle tulee koronavirusoireita, voi suunniteltu joulu sukulaisten kanssa peruuntua vielä jouluaattonakin.

Toisaalta vastauksista nousee esille jopa helpotusta siitä, että tänä vuonna ”sukujoulun saa jättää väliin, koska sille on nyt virallinen lupa”. Useampi vastaaja myös peräänkuuluttaa malttia. ”Uusia jouluja tulee”, yksi kirjoittaa.

Omaehtoiseen karanteeniin valmistautuivat etenkin ne kyselyyn vastanneet, jotka kertovat kokoontuvansa joulunviettoon eri puolilta Suomea. Kyselyyn vastanneiden karanteenien kesto vaihtelee 7 ja 12 vuorokauden välillä. Pari vastaajaa kertoo tekevänsä koronatestit varmuuden vuoksi ennen joulua.

Uudellamaalla asuvista muutama kertoi pelkäävänsä, että vie koronaviruksen mukanaan toisessa maakunnassa asuvan perheensä luo jouluna. Muiden maakuntien Uuttamaata paremmat tautitilanteet nousivat vastauksissa esille.

Lue lisää: Muu Suomi jännittää, miten pääkaupunkiseutu onnistuu hillitsemään tartuntojen kasvua: Varsinais-Suomi ja Kanta-Häme suosittelevat jo välttämään Uuttamaata

Yksi kyselyyn vastannut kirjoittaa:

”Muualla opiskelevat lapset ja me vanhemmat toteutamme 10 päivän karanteenin ennen joulua, jotta isovanhemmat voisivat olla mukana joulun vietossa. Joulua vietämme yhdessä lasten, isovanhempien ja ehkä siskon perheen kanssa, mutta se riippuu pitkälti epidemian etenemisestä ja siitä, ketkä kaikki suostuvat vapaaehtoiseen karanteeniin. Jouluun liittyy ahdistusta ja pelkoa siitä, että joku tartuttaa tietämättään isovanhemmat. Lisäksi pelottaa, että kaikki eivät noudata omaehtoista karanteenia tai katsovat sen ylireagoinniksi.”

Moni tekee etätöitä ennen joulua sosiaalisten kontaktien minimoimisen takia. Osa kertoo ottaneensa tavallista pidemmän joululoman töistä, kuten tämä vastaaja:

”Jään lomalle viikkoa aiemmin ja jään omaehtoiseen karanteeniin, jotta voin viettää joulua isäni kanssa. Haluan omaehtoisella karanteenilla ennen joulua taata edes vähän rennomman joulun kaikille raskaan vuoden päätteeksi.”

Osa vastaajista kertoo, että tilanne ei muuta heidän joulunviettoaan juurikaan. Joulu on muutenkin rauhan ja hiljaisuuden juhla, jota vietetään pienessä piirissä, samassa taloudessa asuvien kanssa, he kertovat.

Toisaalta osa kertoo luopuneensa poikkeuksellisesti joulun järjestämisestä esimerkiksi sisaruksille ja näiden perheille.

Maaseudulla asuvien joulunviettosuunnitelmiin koronavirustilanne ei näytä vaikuttavan yhtä paljon kuin pääkaupunkiseudulla asuvien suunnitelmiin.

”Vietän joulun kotipaikkakunnalla maalla vanhempien luona, kuten aina”, yksi vastaajista kirjoittaa.

Myös Aivelo painottaa, että tartuntatilanteissa on yhä suuria eroja eri puolella Suomea. Koska jouluun on vielä aikaa, tilanteet voivat muuttua.

Kyselyyn vastasi myös isovanhempia, jotka eivät aio nähdä poikkeuksellisesti tänä vuonna lapsenlapsiaan.

”En halua ottaa riskiä, että tartuttaisimme riskiryhmään kuuluvan äitini. Olemme normaalisti joko menneet miehen vanhempien luo Keski-Suomeen tai sitten lähellä asuvan äitini luo, mutta nyt ei varmaan tehdä kumpaakaan. Äitini on 78 -vuotias, enkä ole käynyt hänen luonaan epidemian alettua. Emme ole erityisiä jouluihmisiä, joten vahvoja tunteita tästä ei herää. Silti joko jouluruokailu äitini kanssa tai pidempi vierailu anoppilassa on ollut ihan mukava perinne, ja tiedän ainakin anopin olevan varmasti pettynyt, että emme tule käymään, eli kyllä tilanne vähän harmittaa”, yksi kyselyyn vastannut kirjoittaa.

Iäkkäitä ja riskiryhmään kuuluvia vanhempia ja isovanhempia halutaan suojella mahdolliselta tartunnalta. Tämä näkyy konkreettisina tekoina, kuten yksi kyselyyn vastanneista kertoo:

”Tarkoitus oli välipäivinä käydä tapaamassa iäkkäitä vanhempiani hoitokodissa, mutta käynti jäänee nyt tekemättä.”

Vastauksista nousi vahvana esille huoli siitä, että isovanhemmat jäävät tänä jouluna yksin. Yksi vastannut kertoo:

”Huolta aiheuttavat suvun isoäidit, jotka molemmat asuvat yksin. Tuntuu tosi pahalta ajatella, että he olisivat joulun yksin tahoillaan. Miten voisimme taata heille edes jonkinlaisen joulunvieton? Koko suvun kokoontuminen on peruttu ja mietimme jakautumista pienempiin ryhmiin. Haluaisin ottaa lapsen koulusta joulua edeltävänä viikonloppuna, jotta voisimme olla karanteeninkaltaisissa olosuhteissa ja ehkä käydä testissä, jotta voisimme viettää joulua suvun isoäitienkin kanssa. Jos tapaamme jouluaattona isoäidit, ajattelimme pitää kasvomaskeja sisällä ja pitää etäisyyttä.”

Koronavirustilanne muuttaa myös Järvenpäässä asuvan Sari Kivelän, 54, suunnitelmia. HS:n kyselyyn vastanneen Kivelän ja hänen puolisonsa viime vuonna aloittama Lapin mökkiperinne muuttuu tänä vuonna siten, ettei anoppia ehkä haetakaan mökille jouluksi.

”Onhan se surullista, sillä jouluna ollaan läheisimpien kanssa. Mutta jos haluaa, että on läheisiä vielä korona-ajan jälkeenkin, nyt pitää malttaa pitää etäisyyttä, sekin on välittämistä”, Kivelä kertoo.

Sari Kivelä aikoo ajaa jouluksi pohjoiseen. ”Koronatilanne on Etelä-Suomessa niin paljon pahempi kuin muualla Suomessa, että kyllä täältä muualle matkustaessa täytyy pitää ehdoton huoli turvaväleistä, maskeista ja käsihygieniasta, eikä mennä sairaana minnekään”, Kivelä sanoo.­

Jouluun liittyy vielä epävarmuutta.

Ennen joulua Kivelä aikoo puolisonsa kanssa minimoida kontaktit. Pikkujouluja he eivät tänä vuonna järjestäneet ja molemmat ovat vältelleet julkisilla kulkuvälineillä liikkumista.

”Pidämme parhaamme mukaan huolen siitä, että emme altistu koronalle. Välttelyssä onnistuminen ratkaisee sen, voiko anoppi tulla mökille käymään vai ei.”

Kemijärvellä pariskunnalla on anopin lisäksi muitakin sukulaisia. Heidän kohdallaan on kuitenkin jo nyt varmaa, että yhteistä joulunviettoa ei tule.

”Toki ulkonahan sitä voi hyvin pistäytyä toivottamassa joulutervehdykset.”

Jouluruokaostoksista Kivelä ei omien sanojensa mukaan aio hirveästi hössöttää. Syrjässä sijaitsevalle mökille jouluruoat ostetaan kerralla ja ruokakaupassa Kivelä aikoo noudattaa erityistä varovaisuutta.

Moni muukin kyselyyn vastannut kertoo, että koronavirustilanne muuttaa jouluvalmisteluja. Näin kertoivat myös ne vastaajat, jotka valmistautuvat perhejouluun.

Tänä vuonna jouluun kuuluvat käsidesit, maskit ja etäisyydet, joita ostetaan etukäteen varastot täyteen. Osa vastaajista kertoi kauppakeskuksissa kiertelemisen sijaan tilaavansa joululahjat ja joulun ruoat verkosta.

Yksi Helsingissä asuva kirjoittaa:

”Helsingissä ei noudateta mitään suosituksia, kauppakeskukset täynnä väkeä ja eletään kuin mitään pandemiaa olisikaan. Mielestäni tänä vuonna ei pitäisi sallia joulushoppailua liikkeissä ja kauppakeskuksissa niin, että järjestetään alekampanjoita tai muita tapahtumia. Ihmiset viettävät liikaa aikaa julkisilla paikoilla.”

” ”Suomalaiseen tapaan käydä jouluna kaikki sukulaiset läpi liittyy tänä vuonna kyllä riskejä.”

Koronaviruksen leviämisessä varmaa on vain se, ettei mikään ole varmaa, sanoo Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta.

Toki on monia tapoja vähentää leviämisen riskiä. Esimerkiksi jouluruokien ja -lahjojen ostamista ruuhkassa kannattaa välttää, hän vinkkaa.

”Ehkä tänä vuonna ei ole erityisen houkuttelevaa vuokrata joulupukkia, joka käy useammassa talossa ja jonka polvelle lapset istuvat vuoroperää ja sitten lauletaan yhdessä.”

”Tärkeintä on pyrkiä välttämään fyysistä kontaktia ihmisten kanssa. Mitä ahtaammassa ja pienemmässä tilassa ollaan, sitä suurempi riski tartunnan saamiselle on. Suomalaiseen tapaan käydä jouluna kaikki sukulaiset läpi liittyy tänä vuonna kyllä riskejä.”

Sen sijaan yhteisen jouluruoan valmistukseen Aivelo ei näe liittyvän suuria riskejä, kunhan hyvästä käsihygieniasta pidetään huolta.

Osassa vastauksissa näkyi myös Euroopan huono epidemiatilanne. Yksi vastaajista kertoi, ettei pääse poikkeuksellisesti näkemään Sveitsissä asuvaa tytärtään.

Kyselyyn vastasi muutama, joka on perinteisesti viettänyt joulua ulkomailla. Yksi kertoi, että matka Kanariansaarille peruuntui, yhden matka Espanjaan ja yhden perheen matka Englantiin ja toisen matka Ruotsiin jää välistä tänä vuonna. Yksi vastaaja kertoi jääneensä jumiin Ranskaan. Yksi kertoi korvaavansa ulkomaanmatkan perinteen majoittumalla kotikaupunkinsa hotelliin puolisonsa kanssa.

Uutisessa on käytetty kommentteja vain niiltä kyselyyn vastanneilta, joiden yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa.