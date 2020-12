Texasissa sijaitsevan Austinin kaupungin pormestari isännöi ensin tyttärensä 20 vieraan häitä ja lensi sitten perheen kanssa Meksikoon.

Texasin osavaltiossa Yhdysvalloissa Austinin kaupungin pormestari on kehottanut kaupunkilaisia pysymään kodeissaan yhä pahenevan koronavirustilanteen takia.

Samoihin aikoihin, kun pormestari antoi kehotuksensa marraskuun alussa, hän oli itse lomalla Meksikossa. Asiasta kertoo esimerkiksi Texas Tribune.

Ennen Meksikon-matkaansa pormestari Steve Adler oli ensin isännöinyt Austinissa tyttärensä häävastaanottoa, johon osallistui noin 20 vierasta.

Tuohon aikaan oli voimassa suositus, jossa kokoontumiset rajoitettiin korkeintaan kymmeneen ihmiseen.

Adler puolustautui sanomalla, että häätilaisuus pidettiin ulkona ja että kaikki vieraat olivat ennen osallistumistaan saaneet negatiivisen testituloksen. Hääpari myös jakoi vieraille hengityssuojaimia.

Seuraavana päivänä pormestari Adler ja kahdeksan häävierasta lensivät lomalle Meksikon Cabo San Lucasiin.

Vain kaksi päivää häiden jälkeen Adler lisäsi Facebookiin videoviestin Austinin asukkaille ja varoitti siitä, että koronavirustartunnat olivat selkeässä kasvussa. Hän painotti viestissään, että ihmisten tulisi välttää kokoontumisia kodin ulkopuolella ja pysyä kotona jos mahdollista.

Texasissa tiukemmat rajoitukset astuivat voimaan Adlerin matkalta paluun jälkeisellä viikolla. Niissä säädetään muun muassa ulkomaanmatkojen välttämisestä.

Kohun keskelle ajautunut pormestari julkaisi asiasta lausunnon keskiviikkona. Hän painotti, että tyttären häiden aikaan riskitaso oli nykyistä matalampi, ja että tytär peruutti alkuperäiset hääsuunnitelmansa ja muutti niitä turvallisemmaksi. He myös konsultoivat terveysviranomaisia ennen juhlien järjestämistä.

”Maaliskuusta asti olen kehottanut ihmisiä varovaisuuteen”, Adler sanoi tiedotteen mukaan.

”On aina kaikkein turvallisinta pysytellä kotona. Me emme kuitenkaan vaadi ihmisiltä sitä, etteivät he koskaan kävisi ulkona. Me pyydämme ihmisiä pysyttelemään mahdollisimman turvassa siinä, mitä he tekevät. Minä ja perheeni emme ole poikkeuksia, ja me jatkamme toimimista samoin kuin pyydämme muilta.”