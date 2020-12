Tehohoito­paikat uhkaavat täyttyä korona­potilaista joulun ja vuoden­vaihteen paikkeilla: suurin huoli on, riittääkö henkilöstö

Ensimmäisessä vaiheessa 1,8 miljoonaa suomalaista aikuista saisi rokotteen.

Sairaaloiden teho-osastoille odotetaan vuodenvaihteessa suurta määrää koronapotilaita.

Asiasta kertoi Husin toimialajohtaja, ylilääkäri Ville Pettilä torstaina terveysviranomaisten tilannekatsauksessa.

Tehohoidon tarve on noussut tasaisesti koko syksyn ja se nousee edelleen, kun tartuntatapausten määräkin nousee. Tehohoidon tarve nousee myös siksi, että koronapotilaat viettävät tehohoidossa pidemmän ajan kuin muut potilaat, kaksikin viikkoa.

”Me emme voi tuudittautua ajatukseen, että kyse on sairaudesta, joka johtaa sairaalahoidon ja tehohoidon tarpeeseen ainoastaan ikääntyneillä tai perussairailla ihmisillä”, Pettilä sanoi.

Nyt tehohoidossa noin puolet kaikista potilaista on alle 60-vuotiaita.

Hän muistutti myös, että tauti oikeasti tappaa myös alle 60-vuotiaita perusterveitä ihmisiä, vaikka paranemisennuste on hyvä. Tehohoitoon joutuneista koronapotilaista noin kaksitoista prosenttia on kuollut.

Tehohoidon kapasiteetti koko Suomessa on noin 300 paikkaa ja siitä on normaalistikin käytössä 70 prosenttia. Nyt siis pelkona on, että vuodenvaihteessa tehohoidon tarve kasvaa, vaikka millään alueella ei varsinaista merkittävää lisäkapasiteettia ole.

”Tehohoitoyhteisössä erityistä huolta aiheuttaa joulun ja vuodenvaihde ja erityisesti kannamme huolta siitä, että koulutettua henkilöstöä olisi riittävästi potilaiden hoitoon”, Pettilä sanoo.

Tehohoidon ennuste tehdään tutkimalla useita eri tekijöitä. Niitä ovat muun muassa tartuntamäärät, sairaalahoitoon joutuneiden määrät, tartunnan saaneiden ikäjakauman, rajoitustoimet ja niiden ajoituksen, liikkuvuuden, muiden maiden kehityksen, sairaalahoidon keskimääräiset kestot ja todelliset tehohoitomäärät.

Esimerkiksi Hus käyttää sekä omaa että THL:n alueellista ennustetta.

Tehohoidon ennuste on Pettilän mukaan kohtuullisen luotettava noin kahden viikon päähän. Jos tartunnan saanut joutuu teholle, se tapahtuu noin yhden, kahden viikon kuluttua tartunnasta. Näin siis voidaan tartuntojen määrästä ja sen kehityksestä ennakoida tuleva tehohoitotarve.

”Kaikki sairaanhoitopiirit ovat tehneet parhaansa, mutta vetoan kaikkiin kansalaisiin rajoitusten tiukan noudattamisen puolesta”, Pettilä toteaa.

Tilannekatsauksen viesti oli torstaina se, että tartunnat leviävät nyt väestössä joka puolella Suomea. Kahden viikon aikana tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat jyrkästi kasvaneet lähes kaikkialla Suomessa.

Mutta samalla kuultiin huojentavia tietoja rokotteista, joiden antamisen tilannekuva tarkentuu nyt päivä päivältä.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi, että tammikuu ja osa helmikuusta kuluu ensimmäisten ryhmien rokottamisen aloittamisessa. Ensimmäisenä rokotetaan koronapotilaita kohtaavaa terveydenhoitohenkilöstöä, jotta he pystyvät työskentelemään.

”Tästä eteenpäin kevään kuluessa rokotuksia laajennetaan muille ryhmille. Pyrkimys on saada rokotteita usealta eri valmistajalta mahdollisimmman nopeasti ja saada väestölle kattava rokotesuoja. Tämä edesauttaa sitä, että koronapandemiasta päästään vähitellen kohti normaalia elämää”, Puumalainen kertoi.

Hänen mukaansa viikkotason rokotteiden toimitussuunnitelmaa ei ole yhdelläkään jäsenmaalla.

”Emme tiedä tarkkaa päivämäärää emmekä annosmäärää. Näitä tietoja odotamme lähipäivinä ja lähiviikkoina, ja se auttaa kuntien ja sairaanhoitopiirien suunnittelutyötä”, Puumalainen sanoo.

Rokotukset ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia, niitä annetaan kaksi annosta kolmen viikon välein. Kunnat ja sairaanhoitopiirit hoitavat järjestelyt ja rokotteita voi saada myös työterveydestä. Kevään aikana saataneen myös tietoa siitä, milloin ehkä aloitetaan lasten rokottaminen.

Ensimmäiseen tulossa olevaan rokotteeseen liittyy haaste sen kylmäketjun säilymisestä. Se tarkoittaa, että rokotetta ei jaella kaikkiin pienimpiin toimipisteisiin, vaan sote-henkilöstöä rokotetaan isommissa yksiköissä.

Suomeen on tulossa aluksi 3,6 miljoonaa annosta eli 1,8 miljoonaa suomalaista saisi enimmillään rokotuksen ensimmäisen EU:n neuvotteleman sopimuksen kautta. Myöhemmin niitä tulisi lisää. Puumalaisen mukaan kaikki halukkaat pystytään rokottamaan.

”Uutiset rokotteiden tehosta ja käyttöönotosta ovat erittäin rohkaisevia. Näyttää siltä, että valoa on tunnelin päässä. Ensi vuoden aikana pääsemme kohti normaalimpaa aikaa.”

Nyt ensimmäisen myyntiluvan saajaksi vielä tänä vuonna odotetaan Pfizerin ja Biontechin rokotetta ja seuraavana putkessa on Modernan rokote, jolle lupaa odotetaan tammikuun puolivälissä. Sitä seuraa Astra Zenecan rokote, mutta aikataulu ei ole selvä.

Kaikki suomalaiset eivät siis samaa rokotetta, vaan ensi vuoden aikana rokotteita tulee eri valmistajilta. Tällöin viranomaisilta saadaan tietoa ja ohjeistusta myös siitä, kenelle mikäkin rokote parhaiten sopii.