Leppänen on kaupungin ensimmäinen naispiispa.

Hiippakuntadekaani Mari Leppänen on Turun arkkihiippakunnan uusi piispa. Leppänen sai torstaina järjestetyssä vaalissa 565 ääntä. Toinen ehdokas, Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen sai 467 ääntä.

Mari Leppänen on ensimmäinen Turun naispiispa. Turussa on ollut piispoja jopa noin 900 vuotta. Perimätiedon mukaan Turun ensimmäinen piispa oli piispa Henrik 1100-luvulla. Hänen jälkeensä Turussa on toiminut yli 50 piispaa. Kuuluisin heistä on suomen kirjakielen isä Mikael Agricola, jonka virkakausi oli 1554-57.

”Tässä kohtaa tuntee tosi syvää kiitollisuutta kaikkia niitä tienraivaajia kohtaan. En olisi nyt tässä, jos kirkossa ei olisi tehty vuosikymmeniä työtä yhdenvertaisuuden eteen”, Leppänen kertoo HS:lle.

Leppänen on Suomen kolmas naispiispa. Ensimmäinen oli Helsingin jo eläkkeelle jäänyt piispa Irja Askola. Toinen oli Espoon piispa Kaisamari Hintikka.

Leppänen toivoo, että hänen valintansa piispaksi toimii esimerkkinä nuorille tytöille.

”Omasta taustani lähtien toivon, että voin rohkaista tyttöjä ja nuoria naisia sellaisissa hengellisissä yhteisöissä, joissa naispappeus on edelleen kysymys. Rohkaista heitä löytämään oman kutsumuksensa ja kulkemaan sitä kohti.”

Leppänen oli ensimmäinen vanhoillislestadiolainen nainen, joka vihittiin papiksi.

Piispanvaalia pidettiin kirkon sisäisenä linjavaalina, sillä vastakkain olivat liberaalina pidetty Leppänen ja konservatiivina pidetty Lehikoinen. Nyt hiippakunta asettui liberaalien uudistusten taakse.

”Tässä ei ole kysymys ainoastaan minusta vaan tässä on myös kysymys osaltaan siitä, mihin suuntaan kirkkoa lähdetään viemään meidän hiippakunnan osalta”, Leppänen korostaa.

Tuore piispa painottaa, että vaalitaistelusta huolimatta kirkko on yhtenäinen.

”Ajattelen niin, että nyt on aika koota, rakentaa ja tehdä yhteistyötä. On hyvä muistaa, että ei ole naisten tai miesten kirkkoa tai enemmistön tai vähemmistön kirkkoa tai konservatiivien ja liberaalien kirkkoa. On yksi kirkko, ja se on Kristuksen kirkko. Sen eteen lupaan tehdä töitä.”

Leppänen kertoi aiemmin viikolla HS:n haastattelussa, että kirkon on palattava rauhan lähteille ja lähteeksi.

”On löydettävä uudelleen kristillisen kirkon juurille menevä identiteetti. Toimisin sen puolesta, että kirkko olisi ristiriitojen sijaan sovinnon ja vuoropuhelun kirkko. Se on aika paljon, jos voi muutoksen ja myllerryksen väsyttämässä maailmassa kokea rauhaa”, Leppänen kertoi.

Hän myös toivoi, että kirkko voisi tuoda lohdun ja toivon näkökulmaa monien muutosten aikana.

”Kun nuorempien sukupolvien kiinnittyminen kirkkoon ohenee, miten kirkko voi olla lapsille ja nuorille turvapaikka?

Leppänen suhtautuu samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen myönteisesti.

”Itse toivoisin, että kaikki avioparit voitaisiin vihkiä kirkossa, jos he sitä pyytävät. Toisekseen toivoisin, että kirkossa pystyttäisiin käymään keskustelua seksuaalivähemmistöjen oikeuksista toisia loukkaamatta.”

Kysymys avioliitoista oli selvin ero Leppäsen ja hänen vastaehdokkaansa välillä. Jouni Lehikoinen rajaisi kirkkovihkimisen ainoastaan eri sukupuolta oleville pareille.

”Olen sitoutunut siihen näkemykseen, joka on kirkossa vallalla. Kirkon ei tulisi muuttaa käsitystään tässä kohtaa”, Lehikoinen sanoi HS:n haastattelussa.

Tällä hetkellä kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti.

Vaalissa oli noin 1 200 äänioikeutettua. Äänioikeutettuja olivat kaikki arkkihiippakunnan papit ja lehtorit sekä heidän lukumääräänsä vastaava määrä maallikkovalitsijoita. Jälkimmäisistä suurin osa oli arkkihiippakunnan seurakuntien edustajia.

Nykyään Turussa on kaksi piispaa. Arkkipiispa Tapio Luoma vastaa koko kirkon johtamisen lisäksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnista. Leppäsen vastuulla on helmikuusta alkaen arkkihiippakunnan muut 42 seurakuntaa.

Turun piispan tehtävä on varsin nuori. Se perustettiin 1990-luvun lopussa. Viran ensimmäinen haltija oli entinen kansanedustaja Ilkka Kantola. Turun nykyinen piispaa Kaarlo Kalliala jää eläkkeelle tammikuun lopussa.

