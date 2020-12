Koulutusvalintojen taustoja tutkiva hanke on Nuorisotutkimusverkoston ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteinen

Torstaina 3. joulukuuta sivulla C 2 kirjoitettiin virheellisesti, että nuorten koulutusvalintojen taustoja tutkiva hanke on Nuorisotutkimusverkoston toteuttama. Kyseessä on Nuorisotutkimusverkoston ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön Otuksen yhteinen tutkimushanke.