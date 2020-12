Turun seudulla ja Husin alueella löydetty toistamiseen korona­tautiin sairastuneita – ”Olemme voineet ihan varmasti sanoa, että kyseessä on uusi infektio”

Turun alueella uudelleen tartunnan saaneiden henkilöiden oireet ovat olleet lievät. Tartuntoja on todettu niin lapsilla, keski-ikäisillä kuin iäkkäillä ihmisillä. Myös Husin alueella on todettu yksittäisiä vastaavanlaisia tapauksia.

Turun seudulla on löydetty ensimmäiset merkit siitä, että koronan jo kertaalleen sairastanut voi saada tartunnan vielä toistamiseenkin. Asiasta kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat.

Turun tapauksissa keväällä taudin sairastanut on saanut esimerkiksi kesällä negatiivisen koronatestituloksen, mutta sairastunut syksyllä uudelleen.

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi vahvistaa HS:lle, että tapauksia on alle kymmenen. Peltoniemen tiedon mukaan kyseessä ovat ensimmäiset todennetut tapaukset Suomessa, joissa koronavirus on tarttunut jo toipuneeseen henkilöön.

”Uskoisin, että tapauksia on ollut myös muualla Suomessa. Tapauksia tulee todennäköisesti myös loppuvuoden aikana lisää, koska koronatapauksia on taas enemmän.”

Peltoniemen mukaan Turun alueella uudelleen tartunnan saaneiden henkilöiden oireet ovat olleet lievät.

”He ovat olleet hyvin vähäoireisia. Jotain oireita heillä on ollut, koska ovat menneet testiin”, Peltoniemi kertoo.

” ”Olemme voineet ihan varmasti sanoa, että kyseessä on uusi infektio.”

Uusia tartuntoja on todettu Peltoniemen mukaan niin lapsilla, keski-ikäisillä kuin iäkkäillä ihmisillä.

Peltoniemi kertoo, että Turun tapauksissa tartuntojen välissä on kulunut yli puoli vuotta. Kansallisen ohjeistuksen mukaan alle kolmen kuukauden sisään saadut uudet oireet ja uusi positiivinen testitulos ovat jäänteitä vanhasta tartunnasta.

”Olemme voineet ihan varmasti sanoa, että kyseessä on uusi infektio”, Peltoniemi sanoo.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo, että myös Husin alueella on todettu yksittäisiä vastaavanlaisia tapauksia.

”Näissä tapauksissa on kulunut aikaa yli kolme kuukautta. Mutta pitäisi oikeasti pystyä tyypittämään, että virus on erilainen ja jotenkin muuntunut. Sitä ei ole kovinkaan helppo tehdä”, Mäkijärvi sanoo.

”Mutta sellainen käsitys meillä on, että Husin alueella on yksittäisiä tai muutama tapaus, joissa tauti on saatu toiseen kertaan.”

Mäkijärven mukaan tällaisia tapauksia on noin kymmenen.

”Jos vastaus on yksittäisiä, luku melkein jää alle kymmenen. Se mahtuu kahden käden sormiin”, Mäkijärvi sanoo.

Aiemmin Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoi HS:lle, että Husin alueella ei olisi vielä hänen tietonsa mukaan tullut vastaan samanlaisia tapauksia. Mäkijärvi kuitenkin myöhemmin korjasi tietoa.

Ruotsalainen muistuttaa, että kansallisen ohjeistuksen mukaan alle kolmen kuukauden sisään saadut uudet oireet ja uusi positiivinen testitulos ovat jäänteitä vanhasta tartunnasta.

Ruotsalaisen mukaan uudelleensairastumiset ovat harvinaisia ja yksittäisiä. Ruotsalainen toteaa, että taudin kuvaa on luonnehdittu vakavammaksi, jos sen sairastaa uudestaan. Myös hän pitää todennäköisenä, että Turun alueen kaltaiset tapaukset lisääntyvät tulevaisuudessa.

Tutkijat osoittivat jo elokuussa, että koronavirustartunta on mahdollista saada uudelleen.

Hongkongissa asuva 33-vuotias mies oli sairastanut koronavirusinfektion maaliskuussa kärsien kolmen päivän ajan kuumeesta, kurkkukivusta ja päänsärystä.

Uusi tartunta paljastui viisi kuukautta myöhemmin elokuussa Hongkongin lentokentän seulontatestissä. Tällä kertaa Espanjan-matkalta palaamassa ollut mies oli täysin oireeton.

Toinen ensimmäisistä todetuista uusintatapauksista oli Yhdysvaltojen Renossa asuva 25-vuotias mies. Hänen tilanteensa oli lähes päinvastainen.

Renolaismies oli oirehtinut ensimmäisen tartunnan aikaan huhtikuussa lievästi. Sairastuttuaan uudestaan toukokuun lopulla mies joutui sairaalaan, missä hänellä todettiin keuhkokuume ja hänelle annettiin lisähappea.

Hengitysteiden virustartunnoissa syntyy yleensä immuniteettia uutta tartuntaa vastaan. Myös koronavirusinfektiossa on havaittu syntyvän immuniteettia, mutta sen pitkäkestoisuudesta ei toistaiseksi ole tarkkaa tietoa.

Oikaisu 3.12. kello 17.30: Uutisessa kerrottiin ensin virheellisesti, ettei Husin alueella olisi tiedossa toistamiseen korona­viruksen aiheuttamaan tautiin sairastuneita. Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi korjasi myöhemmin, että myös Husin alueella on todettu yksittäisiä vastaavanlaisia tapauksia kuin Turussa.