Koronaepidemia on siivittänyt verkkokaupan ennätyslukemiin, sillä moni välttelee nyt ostosten tekemistä kivijalkakaupoissa. HS seurasi kuljettaja Niklas Henrikssonin työvuoroa Helsingin Lauttasaaressa.

Klik, klik. Ostaja siirtää verkko-ostoksen koriin ja maksaa sen. Siitä kuluu yleensä päivä tai pari, kun hän saa ilmoituksen, että paketti olisi noudettavissa automaatista.

Sinne paketin voi ajaa vaikkapa kuljettaja Niklas Henriksson. Hän kuljettaa Postin paketteja Ilmalasta, josta ne toimitetaan Itä-Helsinkiä lukuun ottamatta kaikkiin Helsingin pakettiautomaatteihin.

Ennen kuin paketti päätyy automaattiin, takana on ollut pitkä logistiikkaketju varastoprosesseista lajittelun kautta kuljetukseen. Tämä kaikki ei välttämättä näy paketin saajalle.

”Vähän alueesta riippuen koko ketjuun menee tyypillisesti 1–3 päivää ennen kuin paketti on kuluttajan noudettavana”, kertoo Postin paketti- ja verkkokaupasta vastaava liiketoimintajohtaja Tommi Kässi.

Ketjua pitkin kuljetetaan nyt ympäri Suomen ennennäkemätön määrä paketteja.

Marraskuun lopun alennusmyynnit Black Friday ja Cyber Monday toivat Postille tähän asti kaikkien aikojen ennätyksen: yhteensä 1,5 miljoonaa pakettia viikossa.

Loppuvuoden verkkokauppaan uumoillaan kaikkien aikojen sesonkia. Kässi ennustaa kahden miljoonan paketin rajapyykin rikkoutuvan lähiviikkoina.

”Jos ei ihan mennä ylitse, niin ainakin päästään lähelle.”

Vastaavanlaista kasvua loppuvuodeksi arvioivat myös Postin kilpailijat Matkahuolto, Postnord ja DB Schenker sekä DHL Express.

Kuljettaja Niklas Henriksson lastaa paketteja autoon Postin lajittelukeskuksessa Ilmalassa. Helsingin paketit saapuvat pääosin Vantaan lajittelukeskuksesta Ilmalaan jaettavaksi. Itä-Helsingin paketit jaetaan suoraan Vantaalta.­

Lauttasaareen menevät paketit lastataan pakettiautoon. Tätä ennen Henriksson on ehtinyt ajaa jo yhden kierroksen Pasilaan.­

Paketit matkalla Ilmalasta Hämeenlinnanväylää pitkin kohti Lauttasaarta.­

Kasvun taustalla on verkkomyynnin kasvu maailmalla. Se näkyy nyt myös Suomessa. Myös koronapandemia on antanut ostokäyttäytymisen muutokselle lisäsysäyksen.

Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) mukaan koko Suomen pakettimäärä oli viime vuonna noin 87 miljoonaa vuodessa. Kässi pitää mahdollisena, että koko Suomen pakettimäärässä voidaan tänä vuonna yltää jopa sataan miljoonaan.

Toiseksi suurin pakettien toimittaja on kotimainen Matkahuolto. Sen pakettipalveluiden johtaja Kati Nevalainen kertoo, että lokakuuhun mennessä Matkahuolto on kuljettanut 60 prosenttia enemmän kotimaisten verkkokauppojen paketteja kuin vastaavana aikana vuosi sitten sekä kaksinkertaisen määrän kuluttajilta kuluttajille lähetettyjä paketteja.

Kasvua siivitti viime vuoden postilakko, joka toi Matkahuollolle satoja uusia pysyviä sopimusasiakkaita, mutta myös koronaepidemia, Nevalainen arvioi.

”Ostaminen on siirtynyt selvästi verkkokauppaan. Keski-Euroopassa tämä on näkynyt jo aiemmin mutta nyt vihdoin myös Suomessa.”

Postnordista puolestaan kerrotaan, että kotiin toimitettavien pakettien määrä kasvoi Suomessa Black Weekin aikana jopa 170 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

DB Schenkerin pakettikuljetukset ovat lisääntyneet noin kolmanneksen. Nyt ruuhkaisimpina viikkoina kasvu on ollut jopa 65 prosenttia.

Logistiikkayhtiöt ovat varautuneet kasvuun lisäämällä kuljetuksia ja palkkaamalla sesonkiajaksi lisähenkilökuntaa.

Esimerkiksi Posti on Kässin mukaan palkannut sesonkiajaksi 250 uutta sesonkiapulaista. Sellaiseksi myös Henriksson tuli Postiin töihin kaksi vuotta sitten ja jäi sille tielle.

”Tämä on mukavaa puuhaa, sopivan rentoa”, hän perustelee.

Tänään Henrikssonilla on niin sanottu täydennysvuoro. Hän on aamulla toimittanut paketteja yrityksille. Puolenpäivän aikaan hän ajaa Lauttasaaren kauppakeskus Lauttiksen automaatteihin sellaisia paketteja, jotka eivät ole aikaisemmin päivällä ehtineet vakiokuljettajan kuljetukseen.

Täydennettäviä paketteja ei ole Tällä kertaa kovin monta, jolloin ne kulkevat sylissä.­

Lauttasaaressa lokeroita on 650, minkä vuoksi paketteja ei jouduta niin usein siirtämään toisiin automaatteihin. Sellainen harmittaa aina kuluttajia.­

Pakettiautomaatti on Suomen suosituin tapa vastaanottaa lähetys. Postilla on 3 000 palvelupistettä. Niistä noin 2 200 on pakettiautomaatteja.

Loppuvuoden kiivaimman pakettisesongin ajaksi Posti on avannut käyttöön lisäksi noin 200 väliaikaista noutopistettä ympäri Suomea.

Matkahuollolla on 1 800 noutopistettä. Niistä automaatteja on noin 700.

”Olemme halunneet tarjota myös henkilökohtaista palvelua”, Nevalainen sanoo.

”Automaattejakin lisätään mahdollisuuksien mukaan.”

DB Schenkerillä on puolestaan runsaan tuhannen noutopisteen verkosto, jossa automaatteja on noin sata, kertoo yhtiön Suomen-pakettiliiketoiminnasta vastaava Antti Jarva.

Postnordilla on yhteensä 1 700 noutopistettä, joista automaatteja on 450. Lisäksi joulusesonkia varten on avattu 100 väliaikaista noutopistettä. DHL Express taas hyödyntää pääosin yhteistyökumppaninsa Pakettipisteen automaatteja sekä R-kioskien ja Matkahuollon palvelupisteitä.

Vaikka koronaepidemia on lisännyt pakettien kuljetusta, se on myös tuonut haasteita, etenkin kansainvälisessä pakettiliikenteessä.

Lentoliikenteen vähentyessä Posti on siirtänyt kansainvälistä pakettiliikennettä lentojen sijaan aiempaa enemmän pyörille. Esimerkiksi Venäjälle paketit kuljetetaan nyt rekoilla.

Lentoliikenteeseen nojaava DHL Express on ottanut maailmalla käyttöön uusia rahtikoneita. Suomeen lentää päivittäin kolme DHL Expressin rahtikonetta. Keväällä koronavirus hidasti toimituksia, mutta kuljetusajoissa on palattu syksyllä normaaliin, kertoo toimitusjohtaja Oktay Nuri.

”Keski-Euroopasta Suomeen saadaan tällä hetkellä kuljetettua paketit päivässä ja Aasiastakin noin kolmessa päivässä.”

Kun paketti on lajiteltu laatikkoon, siitä luetaan viivakoodi. Samalla vastaanottaja saa puhelimeensa tekstiviestin, joka kertoo, mistä laatikosta hänen pakettinsa on noudettavissa.­

Lauttiksessa Postin Niklas Henriksson tarkastaa päätteeltään, mitkä automaatit ovat vapaina. Lauttiksessa automaattilokeroita on 650, joten tilaa löytyy hyvin.

”Toisissa paikoissa automaatteja on vähemmän, jolloin ne voivat täyttyä, jos ihmiset eivät hae paketteja.”

Silloin paketteja voidaan joutua ohjaamaan toiseen lähellä olevaan noutopisteeseen. Pakettimäärän nopea kasvu voi lisätä pakettien uudelleen ohjaamista, mikä aina harmittaa kuluttajia, Kässi kertoo.

Valtaosa kuluttajista noutaa paketin yleensä parin päivän kuluessa, mutta säilytysaikoja ei ole haluttu lyhentää, Kässi kertoo.

Henriksson saa pakettilokerot täytettyä ja lähtee takaisin lajittelukeskukseen. Täydennyskierroksia tehdään jopa pari kolme päivässä.

Miika Utriainen kertoo koronavirusepidemian siirtäneen ostoksia verkkoon hieman tavallista enemmän.­

Nelly Niemi kertoo muuttaneensa äskettäin Lauttasaareen. Kauppakeskus Lauttiksen pakettiautomaattia hän kertoo kuitenkin käyttäneensä ennenkin. ”Se on ollut kätevästi reitillä.”­

Henrikssonin poistuttua saapuu Lauttasaaressa asuva Miikka Utriainen noutamaan pakettiaan. Utriainen kertoo tilaavan verkko-ostoksensa pääosin automaatille.

”On kivempi asioida tässä kuin mennä jonottamaan jonnekin noutopisteelle.”

Hän kertoo yleensä saaneensa paketin aina sinne, minne on sen tilannut.

”Täällä Lauttasaaressa automaatteja on niin paljon.”

Koronaviruksen vuoksi hän kertoo siirtäneensä ostoksiaan jonkin verran enemmän verkkoon.

”Teen ehkä puolet ostoksistani kivijalkakaupoissa ja puolet verkossa.”

Pian Utriaisen jälkeen saapuva Nelly Niemi kertoo asioivansa nyt automaatilla Lauttasaaressa toista kertaa, sillä hän on vasta muuttanut alueelle Espoon Nöykkiöstä. Siellä paketit tulivat aina läheiseen K-marketiin.

Niemi kertoo tekevänsä ostoksensa muutenkin pääosin verkossa, joten koronaepidemia on lisännyt määrää vain vähän. ”En ylipäätään pidä ostoksilla käymisestä tai vaatteiden sovittamisesta jossain kopissa.”

Joululahjoja hän ei ole muuton vuoksi vielä ehtinyt miettiä. ”Hankin niitä vähän myöhemmin.”

Postin Kässi ja kaikki muutkin toimijat muistuttavat, ettei jouluostoksia kannata lykätä verkossa kovin pitkälle.

Vaikka liki kaikki toimijat lupaavat vielä toimittaa paketit perille jouluksi, jos ne lähetetään viimeistään maanantaina 21. joulukuuta, pakettien ruuhka voi vielä tuoda yllätyksiä.

Matkahuollon Nevalainen huomauttaa, että suosituimmat tuotteet saattavat loppua verkkokaupoistakin. ”Kysyntä on nyt niin valtava.”

”En esimerkiksi itse aio lykätä joululahjaostoksia enää loppukuuhun”, sanoo Postnordin viestintäjohtaja Katja Luotola.