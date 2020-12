THL toivoo, että sovellusta käytettäisiin enää mahdollisimman lyhyen ajan.

Koronavilkkua käyttää nyt noin 2,2 miljoonaa suomalaista, mikä on juuri sen verran kuin THL toivoikin palvelun saavuttavan käyttäjiä neljän kuukauden aikana.

Elokuussa käyttöön tullutta Koronavilkkua on kaikkiaan ladattu jo 2,8 miljoonaa kertaa. Eroa selittää varsinkin se, että suomalaiset uusivat nopealla tahdilla älypuhelimiaan ja yksi ihminen voi ladata sen uudemmankin kerran.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan sairastuneet ovat ilmoittaneet tartunnasta Koronavilkkuun tähän mennessä noin 5 500 kertaa, kertoo tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho.

Siitä ei ole tarkkaa tieto, miten monta altistumisilmoitusta Koronavilkku on käyttäjilleen antanut. Yrttiaho arvioi, että lukema voi olla esimerkiksi jossain 10 000:n ja 20 000:n välillä, mutta sekin on vain arvio.

Sen sijaan se tiedetään tarkasti, että yli 9 000 ihmistä on tehnyt oirearvion Omaolo-palvelussa sen jälkeen, kun Koronavilkku on ilmoittanut heille altistumisesta.

”Nämä noin 9 000 arviota kertovat siitä, että Koronavilkku tavoittaa altistuneita henkilöitä ja he toimivat ohjeiden mukaan”, Yrttiaho sanoo. Hänen mukaansa ohjelma toimii pääosin kuten pitääkin ja matkalla eteen tulleita ongelmia on korjattu.

Monissa paikoissa on viime aikoina kuultu tartuntojen jäljityksen sakkaamisesta ja hitaudesta. Se tietysti näkyy myös Koronavilkussa.

”Jos jossain kohdassa prosessissa tulee viiveitä, se vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti mahdollisesti altistuneet saavat tiedon siitä”, hän sanoo.

Sekin tiedetään, miten nopeasti oireiden alkamisesta kuluu nykyisin aikaa siihen, kun positiivisen testituloksen saanut ihminen naputtaa saamansa koodin omaan Koronavilkkuunsa. Aiemmin syksyllä keskimääräinen aika oli neljästä viiteen päivään ja nyt tämä aika on lyhentynyt kolmeen, neljään päivään.

Lähiviikkoina Koronavilkku saattaa alkaa toimia myös muualla EU:ssa, kun lakimuutos saadaan voimaan. Suomalainen Koronavilkku voisi silloin vaihtaa tietoja muiden, samanlaisten sovellusten kanssa.

Ensi vuoden aikana ja rokotusten alettua nähdään mahdollisesti myös se, miten kauan 2,2 miljoonan suomalaisen ylipäänsä tarvitsee enää pitää sovellusta puhelimessaan.

”Oma toiveeni on, että se on käytössä meillä mahdollisimman lyhyen aikaa ja mahdollisimman vähällä käytöllä. Mutta jos sitä tarvitaan, se on olemassa ja sitä käytetään”, Yrttiaho sanoo.