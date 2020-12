Joulun ajan matkat Lappiin tehdään perinteisesti joulukuun puolivälistä kuun loppuun. Alueen matkailutoimijat kertovat ymmärtävänsä ohjeistukset ja painottavat terveysturvallista matkustamista.

Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP) suosittaa, että alueelle matkailtaisiin kiihtymis- ja leviämisalueilta vain välttämättömistä syistä. Matkalle pitää sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan lähteä vain terveenä.

Tällä hetkellä Suomen 20 sairaanhoitopiiristä 17 on joko kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

LSHP:n mukaan matkustajien pitäisi myös olla ennen lähtöään pari viikkoa poissa tilanteista, joissa voisi altistua koronavirukselle. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa kauppakeskuksissa, ryhmäharrastuksissa ja iltaravintoloissa käynti, jos niissä kokoontuu paljon ihmisiä eikä turvavälejä voida pitää.

Jos matkailijalle tulee vähäisiäkin koronaan viittaavia oireita, tulee hakeutua välittömästi koronatestiin sekä eristäytyä siihen asti, kunnes testitulos on valmis.

Sairaanhoitopiiri suosittaa myös kasvomaskien käyttöä julkisissa liikennevälineissä ja sisätiloissa silloin, kun turvavälejä ei voida noudattaa. Koronatilanne on alueella perustasolla. Epidemian aikana Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä 346 tartuntaa.

Onko joulu välttämätön syy Lappiin matkustamiselle, LSHP:n infektioylilääkäri Markku Broas?

”Meidän on vaikea lähteä täältä arvioimaan, mikä matka on välttämätön. Tässä täytyy luottaa ihmisten omaan arviointikykyyn ja siihen, että he, jotka katsovat matkan olevan välttämätön, noudattavat turvallisuusohjeita”, Broas sanoo.

”Joillain voi olla sukulaisia, läheisiä ja rakkaita täällä, jolloin heidän näkemisensä on tietysti tärkeää. Näin ollen joulussakin on monta puolta.”

Broas toteaa, että Lapin epidemiatilanne on rauhallisempi kuin muualla Suomessa, joten muualta Suomesta tulevien on tärkeää noudattaa ohjeistuksia.

”Siten voimme saada epidemian haltuun ja voimme jo joulun alla olla rauhallisemmassa tilanteessa”, Broas sanoo.

LSHP:n ohjeistus on voimassa toistaiseksi.

”Nyt kun on epidemian huonontumisvaihe, niin joudumme ilman muuta muistuttamaan näistä ohjeista. Valtakunnallisestihan ohjeistus on hyvin samantyyppinen”, Broas sanoo.

”Joulu ja lomakausi ovat aika lähellä, joten on tärkeää, että viimeistään tässä vaiheessa voidaan ohjeistaa ihmisiä.”

Lapin matkailuyrittäjät sanoivat aiemmin marraskuussa, että kotimaisista matkailijoista näyttäisi tulevan ainakin jonkinlainen piristysruiske Lapin matkailun heikolta näyttävälle talvelle.

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen toteaa, että Lapin sairaanhoitopiirin ohjeistus on kaikille matkatoimijoille jo entuudestaan tuttu.

”Terveysturvallisuustoimista on puhuttu koko syksy, ja vielä hetken aikaa sitten Lapin toimijoita muistutettiin sen keskeisyydestä. Suomesta todennäköisesti lähdetään Lappiin kiihtymis- tai leviämisalueelta, joten meidän on oltava tarkempia kaikissa toimissa”, Kärkkäinen sanoo.

Kärkkäinen arvioi, että ohjeistus tulee todennäköisesti näkymään joulukauden matkustamisessa.

”Meillä on jonkin verran kotimaista kysyntää, mutta myös peruutuksia on ollut epävarmuudesta johtuen. Joulun kiivain matkustusperiodi on pääsääntöisesti kuun puolivälistä kuun loppuun.”

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.­

Kärkkäinen painottaa terveysturvallista matkustamista. Hän uskoo, että moni matkailija harkitsee nyt vakavasti, uskaltaako Lappiin lähteä.

”Nyt täytyy seurata, muuttuuko tilanne vielä nykyisestä. Kotimainen kysyntä on ollut tasaisen kasvusuuntaista, mutta kyllähän siellä näkyvät perumiset.”

Tämän vuoden matkailualan ilmiö on se, että matkoja varataan ja perutaan viime tingassa. Kärkkäisen uskoo, että LSHP:n ohjeistus saa matkailijat entistä varuilleen matkan varaamisen suhteen.

”Tämä on muutosten ja kummallisuuksien vuosi matkailubisneksessä. Varmasti kaikki haluavat matkailualalle mahdollisimman nopeasti sellainen näkymä, että pahin tautivaihe olisi ohitse ja matkailu pääsisi vakiintumaan”, Kärkkäinen sanoo.

Myös Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari toteaa, että ohjeistus on ymmärrettävä.

”Ymmärrän hyvin sen, että valtakunnallisesti on meneillään taudin kiihtymisvaihe. Täällä pitää toimia terveysturvallisesti”, Kivisaari sanoo.

Kivisaari ei halua tässä vaiheessa ottaa kantaa siihen, miten sairaanhoitopiirin ohjeistus tulee vaikuttamaan taloudellisesti alueen matkailulle. Kivisaaren arvion mukaan Leville on tulossa joulun tienoilla noin 10 000 matkailijaa. Kaikkiaan Levillä on noin 25 000 vuodepaikkaa.

”Meidän viestimme on, että kun täällä alueella ollaan, niin täytyy toimia Lapin sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaisesti”, Kivisaari toteaa.

Samansuuntaisella kannalla on myös toinen iso Lapin matkailun toimija, Lapland Hotels. Ketjulla on Lapissa neljätoista hotellia.

”Tulkitsen tätä ulostuloa enemmänkin niin päin, että nyt pyritään minimoimaan riskejä päivittäisessä elämässä ennen matkustamista, jotta epidemia saadaan hallintaan”, Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta sanoo.

Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta.­

Vuorentaustan mukaan nyt on seurattava, mitä ohjeistus tarkoittaa joulun sesongin kannalta. Hän ei avaa tarkkoja lukuja, mutta hänen mukaansa yksikään hotelli ei ole vielä täynnä. Hotellien täyttöaste vaihtelee hänen mukaansa kohteittain.

”Katsotaan, mihin tilanne lopulta asettuu”, Vuorentausta sanoo.

”Ilman muuta toivomme, että ohjeita noudatetaan. Eli pyritään ennen matkalle lähtöä välttämään paikkoja, joissa tartuntoja voi syntyä.”