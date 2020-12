Perjantaina 4. joulukuuta sivulla B 6 kirjoitettiin harhaanjohtavasti, että Yousician-sovelluksella on kuukaudessa 20 miljoonaa käyttäjää. Lukemassa on kuitenkin mukana kahden Yousicianin sovelluksen käyttäjät: toinen on Yousician-opetussovellus ja toinen on GuitarTuna-virityssovellus.