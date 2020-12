Suomessa on enää noin 6 000 sota­veteraania, mutta sotien muisto ei hiivu heidän mukanaan: ”Kyllä se on mukavaa, että meillä on tällainen maa”, sanoo Jouko Korhonen, 98

Veteraaniliittojen työ muuttuu perinnetyöksi, ja perinteiset veteraanikeräykset tulevat tiensä päähän. Tutkijan mukaan sotasukupolven uhrausten muistaminen tulee jatkumaan itsenäisyyspäivänä vielä heidän jälkeensäkin.

Noin viikko sitten päättyi yksi luku Suomen sotahistoriassa. Tuolloin haudan lepoon saatettiin Tuomas Gerdt, joka oli viimeinen elossa ollut Mannerheim-ristin ritari. Gerdt kuoli 98-vuotiaana marraskuun alussa.

Gerdt oli yksi 191 sotilaasta, joka sai kunniamerkin jatkosodan ja Lapin sodan aikana vuosina 1941–1945.

Gerdtin kuoleman jälkeen Suomessa on noin 6 000 sotaveteraania. Kelan rintamalisän saajia oli lokakuun lopussa yhteensä 6 361, joista miehiä oli 3 084 ja naisia 3 277. Veteraanien keski-ikä on 95 vuotta.

Sotaveteraanien rivit ovat harventuneet viime vuosina. Vielä neljä vuotta sitten heitä oli yli 20 000.

Oululainen Jouko Korhonen, 98, oli rintamalla sekä talvi- että jatkosodassa. Sotataival loppui haavoittumiseen maaliskuussa 1944.

Korhonen tulee viettämään tänä vuonna hyvin erilaisen itsenäisyyspäivän – kuten niin monet muutkin suomalaiset.

Tavallisesti Korhosen itsenäisyyspäivän viettoon kuuluu vierailu vanhempien ja sodassa kaatuneiden veljien haudalla. Viime vuosikymmenet hän on ollut myös puolustusvoimien mukana laskemassa seppelettä sankarihaudoille. Tänä vuonna Korhonen seuraa puolustusvoimien seremoniat sivusta.

”Kyllähän tämä on aivan outoa, kun koko maa on ihan pysähtymistilassa. Minusta tuntuu, että kaikki ihmiset ovat nyt ymmällään”, Korhonen sanoo.

Keväällä etenkin talvisodan päättymisen muistopäivänä koronavirusepidemiasta selviämiselle haettiin vertauskuvia talvisodasta. Molemmat kokenut Korhonen ei kuitenkaan innostu siitä.

”Vaikea niitä on verrata. Talvisodassa oli kysymys siitä, että puolustanko minä omaa maatani siltä, että tänne ei vieras tule. Se ajattelu läpäisi koko kansan”, Korhonen sanoo.

Onko koronaepidemiassa ja talvisodassa sitten mitään samaa?

”Tässä voisi tosiaan ajatella, että...”, Korhonen aloittaa mutta jatkaa sitten: ”No, en minä osaa. Olen vain katsonut, että Suomen kansa on aika fiksua, kun kerrankin tehdään niin kuin sanotaan. Välillä yllytettiin, ettei virusta tarvitse niin varoa, ja heti tuli seuraamuksia.”

Korhosen arjessa epidemia on näkynyt muun muassa siten, että Oulun kaupungin järjestämät seniorijumpat peruttiin. Ne olivat Korhoselle tärkeä henkireikä.

”Koetan kotona jumpata, mutta ei se ole samanlaista.”

Jotta arkiliikuntaa tulisi enemmän, Korhonen luopui maaliskuussa autostaan. Hänellä ehti olla sellainen yhtäjaksoisesti vuodesta 1951 lähtien.

”On sitten pakko jollakin tavalla liikkua, että pysyy kunnossa.”

Viimeisen sotaveteraanin on arvioitu kuolevan vuonna 2036. Se tulee todennäköisesti muuttamaan itsenäisyyspäivän viettoa, jolloin on tavallisesti muistettu talvi- ja jatkosotaa. Kovin nopeaa muutosta ei kuitenkaan ole odotettavissa, sanoo historian yliopistonlehtori Tuomas Tepora Helsingin yliopistosta.

”Sotasukupolven uhrausten muistaminen on niin vahva narratiivi, että se tulee jatkumaan, vaikka koko sotasukupolvi pikkuhiljaa menehtyy. Totta kai se tulee muuttumaan, mutta se tapahtuu hitaasti. Sotamuistamisen tilalle pitäisi tulla jotain uutta, jotta se voitaisiin syrjäyttää itsenäisyyspäivän vietossa”, Tepora sanoo.

Tepora nostaa esimerkiksi Britannian, jossa muistellaan edelleen vuosittain ensimmäistä maailmansotaa unikkokukkatunnuksella. Tunnukseen on sittemmin sisällytetty myös myöhempien sotien veteraanien muistamista.

Suomessa veteraanisukupolvi on kasvattanut suuret ikäluokat. Tepora uskoo, että sotien muistamisen avulla merkityksellistetään myös nykypäivän tapahtumia. Esimerkiksi talvisodan henkeä hyödynnetään vertauskuvana useaan tämän päivän koettelemukseen.

Historiantutkija Tuomas Tepora on erikoistunut muun muassa tunnehistoriaan, sodan kulttuurihistoriaan ja muistamisen kulttuureihin.­

Yksi vaihtoehto sotien muistamiselle voisi olla suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamisen aikakausi sotavuosien jälkeen, Tepora pohtii. Tätä painotetaan nykyisinkin itsenäisyyspäivän puheissa. Teporan mukaan aikakausi on kuitenkin kokonaisuutena pirstaleisempi kuin esimerkiksi talvisota.

”Jos mietitään tapahtumaa isolla T:llä, niin ei hyvinvointivaltion rakentaminen voi haastaa talvisodan tyyppistä hyvin selkeää ja tiettyjä perustavanlaatuisia tunteita herättävää tarinaa.”

Teporan mukaan toinen maailmansota on suomalaisille käytännössä ainoa kansallisen historian viitepiste, johon valtaosalla kansalaisista on henkilökohtainen suhde. Sodan muistaminen on kuitenkin muuttunut vuosikymmenten saatossa. 2000-luvulla sodan sankaritarinoiden rinnalla on korostettu myös sodan traumoja.

”Sodan henkiset vauriot on otettu osaksi kärsimyksen ja uhrina olon kokemusta, eikä sodan muistaminen ole enää pelkkää sankaritarua. Luulen, että tämä näkökulma tulee vielä vahvistumaan”, Tepora sanoo.

Entä mitä tapahtuu Suomen veteraanijärjestöille sen jälkeen, kun viimeinen sotaveteraani poistuu keskuudestamme?

”Täällä valmistelut ovat olleet käynnissä jo jonkin aikaa”, kertoo Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo.

”Kaikki kolme veteraaniliittoa, Sotaveteraaniliitto, Sotainvalidien Veljesliitto ja Rintamaveteraaniliitto, puretaan pikkuhiljaa. Liitoilla ollut työ alkaa tulla tehdyksi.”

Vuonna 2003 perustettiin Tammenlehvän Perinneliitto, jonka tehtävänä on vaalia sotaveteraanien perinnettä. Se tulee Martimon mukaan olemaan kattojärjestö tuleville alueellisille perinneyhdistyksille, joksi jokainen Suomen 20 sotaveteraanipiiristä seuraavien vuosien aikana muuttuu.

Veteraanityö ei siis lopu, vaan se muuttaa muotoaan: etujärjestötyöstä siirrytään perinnetyöhön. Tätä myös veteraanit itse ovat Martimon mukaan toivoneet.

Perinnetyöhön siirtyminen tarkoittaa muun muassa sitä, että perinteiset veteraanikeräykset tulevat loppumaan. Martimon mukaan jonkinlaisia keräyksiä tullaan vastaisuudessakin tekemään, jotta esimerkiksi sankarihautojen ja Pro patria -muistomerkkien ylläpito saadaan katettua.

”Mutta keräyksille, joissa varusmiehet ovat kaduilla lippaiden kanssa, tulee varmasti stoppi samalla tavalla kuin liittojen elämään”, Martimo sanoo.

Sotaveteraanijärjestöistä kiertää sitkeä huhu, jonka mukaan niillä olisi miljoonien eurojen edestä pantattuja varoja. Liitot ovat pyrkineet kumoamaan väitteet viime vuosina julkaisemalla vuosittaiset toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä verkossa.

Sakari Martimo sanoo, että jos liittojen käytettävissä olevat varat jaettaisiin veteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen, jokaiselle jäisi käteen rahaa muutamasta kymmenestä pariin sataan euroon.

”Veteraanigenren alla liikkuu suuria summia, kuten valtion tukia ja Veikkaus-varoja, jotka eivät liity mitenkään veteraaniliittoihin. Siitä syntyy väärä mielikuva, että veteraaniliitoissa istutaan miljoonasäkkien päällä. Se ei ole totta.”

Saman havaitsi myös työryhmä, joka teki vuonna 2015 selvityksen veteraaniliittojen varallisuudesta.

Kaiken kaikkiaan veteraaniliittojen tilanne on Martimon mukaan tällä hetkellä hyvä. Tärkeä virstanpylväs oli viime vuoden marraskuussa voimaan tullut laki, joka takaa vammautumattomille veteraaneille samat palvelut ja tuet kuin sotainvalideille.

”Tällä hetkellä meillä on mielekästä tekemistä ja suunnittelutyötä. Täällä ei suinkaan ole hautajaistunnelma, kun veteraanit loppuvat, vaan heidän tärkeälle perinnölleen rakennetaan tulevaisuutta”, Martimo sanoo.

Oululaiselle sotaveteraanille Jouko Korhoselle itsenäisyyspäivä on näyttäytynyt yleensä hetkenä, jolloin suomalaiset ovat korostaneet yhdessä ja ylpeänä me-henkeä. Perinteiset Linnan juhlat ovat hänen mukaansa hyvä esimerkki suomalaisten yhtenäisyydestä.

”Onhan sekin vallan erikoista, että presidentti vaivautuu kutsumaan kansalaisia juhliin. Se on kyllä vuoden kohokohta ja yhdistää kansaa”, Korhonen sanoo.

Korhonen on itsekin päässyt vieraaksi Linnan juhliin vuonna 2013, kun itsenäisyyspäivän vastaanotto järjestettiin poikkeuksellisesti Tampere-talolla. Päällimmäisenä juhlasta jäi mieleen presidentti Sauli Niinistön kierros, jolla hän kävi tervehtimässä kaikkia sotaveteraaneja.

Korhonen pääsi itse vieraaksi Linnan juhliin vuonna 2013, kun ne järjestettiin Tampere-talossa Presidentinlinnan peruskorjauksen takia.­

Vastaanotosta jäi myös hieman hampaankoloon.

”Olisin halunnut päästä Tarja Halosen johtamaan pöytäkuntaan, mutta jouduin kenraalin pöytäkuntaan”, Korhonen naurahtaa.

”Mutta tapahtuma oli juhlava, ja ohjelma oli kaikin puolin hieno.”

Nyt Korhonen pelkää, että suomalaisille tärkeä merkkipäivä uhkaa jäädä varjoksi edellisistä vuosista. Silti hän aikoo pitää kiinni perinteestään ja katsoa tänä vuonna ”ruutujen välityksellä” järjestettävää juhlaa. Ylen itsenäisyyspäivän lähetyksessä nähdään suomalaista esittävää taidetta ja koosteita aiemmista Linnan juhlista. Lisäksi Presidentinlinnasta ”vieraillaan” eri puolilla Suomea ja seurataan, miten suomalaiset viettävät itsenäisyyspäivää.

Linnan juhlissa vierailta kysytään perinteisesti, mitä itsenäisyys heille merkitsee. Korhonen kertoo, että itsenäisyys on hänelle äärimmäisen tärkeä asia, jonka henki tuli tutuksi jo lapsuudenkodissa. Hänen äitinsä oli lotta jo ennen talvisotaa, isänsä taas mukana Suomen sisällissodassa.

”Kyllä se on mukavaa, että meillä on tällainen maa.”