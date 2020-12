Suomalaisia on palannut tilauslennoilla Kanariansaarille: ”Ei se ole sen kummempaa kuin Suomessa” – Video näyttää, kuinka autiota turistipaikoilla on

Kanariansaarilla talveaan viettävät arvelevat, että suomalaisia saarten lämpöön houkuttelee rauhallinen koronavirus­tilanne ja eräänlainen tottuminen siihen, että virus on nyt osa elämäämme. Kadut ja rannat ovat kuitenkin tavallista hiljaisempia.

Keväällä osa ulkomailla lämpimiä talvia viettävistä suomalaisista ryntäsi yksityislennoilla takaisin Suomeen, mutta nyt sama näyttää tapahtuvan toiseen suuntaan – ainakin Kanariansaarten osalta.

Kun lentoyhtiöt peruivat keväällä koronaviruspandemian takia lentoja, ryhtyivät ulkomailla asuvat suomalaiset järjestämään yksityislentoja. HS kertoi maaliskuussa, että muun muassa Espanjan Torreviejassa asuvia eläkeläisiä saapui evakuointilennoilla Suomeen.

19. marraskuuta noin 200 suomalaista lensi yksityisellä lennolla Helsingistä Teneriffalle ja Las Palmasiin. Matkustajista puolet jäi ensimmäisessä kohteessa ja puolet jälkimmäisessä.

Mukana lentoa järjestämässä olivat Yesica Torres Kettunen ja Harri Kaijanto. Kettunen keräsi nimet kasaan ja Kaijanto hankki lentokoneen.

Lento tuli myyntiin lokakuun lopulla, ja kolmessa tunnissa 120 paikkaa oli myyty, Kaijanto kertoo. Koneeseen saatiin lisäksi erikoisluvalla paikat yhteensä kuudelle koiralle ja kahdelle kissalle.

Koneeksi saatiin Iberia Express -lentoyhtiön 220-paikkainen Airbus A321 neo.

Lento oli tarkoitettu lähinnä ihmisille joilla on omat talviasunnot tai loma-osakkeet Kanarialla. Kanariansaarille pääsisi myös välilaskun kautta, mutta Kaijannon mukaan moni matkustaja oli iäkäs ja halusi ehdottomasti suorat lennot.

”Koska kaikki matkanjärjestäjät ja lentoyhtiöt ovat peruneet lentonsa Gran Canarialle ja Teneriffalle ja koska loma-asuntojen omistajat halusivat päästä saarille, päätimme järjestää lennon”, Kaijanto kertoo.

Yksi lennon matkustajista oli Riikka Salovaara. Hän myös mainosti lentoa Teneriffalla asuvien suomalaisten Facebook-ryhmässä, jota hän ylläpitää.

Miksi suomalaiset tahtovat nyt takaisin Kanariansaarille?

Salovaara arvelee, että osa haluaa palata saarille, koska ovat vuosien tai vuosikymmenten ajan tottuneet viettämään talvet siellä.

”Tilanne on nyt erilainen kuin keväällä. Silloin virus oli vielä niin tuntematon, että kun Ulkoministeriöltä tuli ulkomailla asuville suomalaisille kehotus palata kotimaahan, se aiheutti jonkinasteista paniikkia”, hän kertoo puhelimitse.

”Ehkä tässä kesän aikana olemme kaikki hieman tottuneet tähän virukseen. Ei se ole sen kummempaa olla Suomessa kuin täällä. Ymmärrän toki sen, että monia jännittää lentäminen, etenkin välilaskuilla. Moni voi myös ajatella, että jos sairastuu, on ikävä sairastaa vieraskielisessä sairaalassa.”

Martiánezin rannalla ei käyskentele turisteja kuten tavallisina vuosina.­

Toinen tällä hetkellä Kanariansaarilla asuva suomalainen, ja niin ikään lentoa Facebookissa mainostanut, on Gran Canarian Las Palmasissa asuva Vilma Kohonen. Myös hän arvelee, että virukseen tottumisella on ollut vaikutuksensa siihen, että suomalaiset ovat uskaltautuneet jälleen saarille.

”Toki siihen vaikuttaa myös se, että koronatartuntojen määrä on saatu täällä aika hyvin hallintaan. Pandemian ajan Gran Canariassa asuneilta on tullut viestiä, että täällä on hyvä olla”, Kohonen sanoo.

Toisin kuin kevään ulkonaliikkumis­rajoitusten aikaan, nyt Las Palmasissa saa kävellä kaikkialla melko vapaasti – kunhan käyttää kasvomaskia. Kuten Manner-Espanjassa, myös saarilla on maskipakko.

Suomalaisia saapui Kanariansaarille jo ennen yksityislentoa. Kohonen lensi itse saarille miehensä ja koiransa kanssa jo marraskuun alussa.

”Uskon, että suora lento houkutteli lisää ihmisiä lähtemään.”

Koronavirustilanne Kanariansaarilla on ollut koko pandemian ajan Manner-Espanjaa parempi.

Riikka Salovaara asuu talvet Teneriffan Puerto de la Cruzissa ja työskentelee siellä retkioppaana. Koronavuoden vaikutus näkyy etenkin turistien vähyydessä. Tavallisesti Puertossa on hänen mukaansa noin 3 000 suomalaista, nyt määrä on maksimissaan puolet siitä, Salovaara arvioi. Myös saksalaisia on paljon tavallista vähemmän ja turisteja vielä sitäkin vähemmän.

”Isot hotellit ovat kiinni, ja onhan täällä kaduillakin todella väljää”, Salovaara sanoo.

Koska Teneriffalla tautitilanne on muita saaria huonompi, siellä määrättiin lauantaina viikon kestävä neljän hengen kokoontumisrajoitus ja öinen liikkumiskielto. Saaren sisällä tilanteessa on kuitenkin kaupunkien välisiä eroja.

Puerto de la Cruzin bussiasemalla vartijat seuraavat, että matkustajien väliset turvavälit säilyvät bussiin noustessa.­

Canterasin kävelykatu Las Palmasissa oli hyvin hiljainen 1. marraskuuta.­

Gran Canarian Las Palmasissa koronavirustartuntojen määrä on ollut koko pandemian ajan vähäinen, kertoo Vilma Kohonen. Koronavirustilanne näkyy erittäin tiukkana maskipakkona. Maski pitää olla kasvoilla jo oman kodin rappukäytävässä. Kohonen kertoo, että höllennyksiäkin on: pyöräillessä, juostessa ja uidessa maskin saa ottaa pois.

”Mutta esimerkiksi rannalla kävellessä tulee olla maski. Sen takia rannalla kävelijöiden määrä on tavallista vähäisempi, kun eivät iäkkäät ihmiset oikein voi kävellä reippaasti maski kasvoillaan”, hän sanoo.

Vaikka suomiyhteisöä on saarelle palannut, turisteja ei Las Palmasissa juurikaan näy. Kaupungin keskustassa ja rannoilla näkyykin nyt enemmän paikallisia, Kohonen sanoo.

Las Palmasin ostoskatu Triana päivällä on paljon tavallista hiljaisempi, sillä turistit puuttuvat katukuvasta.­

Canterasin ranta Las Palmasissa 20. marraskuuta.­

Sama ryhmä suunnitteli Kanariansaarille myös toista lentoa joulun alle. Nimilistalle ei kuitenkaan kertynyt tarpeeksi matkustajia.

Harri Kaijanto uskoo, että maalis–huhtikuussa suomalaisten keskuudessa on jälleen halua tilauslennoille, mutta Kanariansaarilta Suomeen päin. 1–2 suoraa paluulentoa on jo suunnitteilla, hän kertoo.