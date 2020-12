Hoitoala suhtautuu uuteen koronavirusrokotteeseen muita myönteisemmin, uskovat alan ammatti- ja etujärjestöt.

Sairaanhoitaja Mikko Weckström työskentelee sydänosastolla, jossa koronaepidemia on myös huomioitava potilaitten turvaamiseksi.­

Koronavirusrokote pohdituttaa tällä hetkellä myös hoitohenkilökuntaa, kertovat hoitoalan ammatti- ja etujärjestöt Super, Tehy sekä Sairaanhoitajaliitto.

Suomen hallituksen linjaaman rokotestrategian mukaan terveydenhuollon henkilöstö kuuluu ensimmäisiin, jotka rokotetaan koronavirusta vastaan. Hoitoalan lisäksi alkuvaiheessa rokotettaviin kuuluvat ikääntyneet ja ne, joilla on vakavalle tautimuodolle altistavia sairauksia.

Rokotukset alkanevat tammikuussa sen jälkeen, kun jokin rokotteista saa EU:ssa myyntiluvan ja jakelu pääsee käyntiin. Rokotteen ottaminen tulee olemaan vapaaehtoista, eikä myöskään hoitoalan henkilöstöä tulla velvoittamaan rokotteen ottamiseen.

Tuoreen HS-gallupin mukaan kaikkiaan 56 prosenttia suomalaisista on valmis ottamaan koronavirusrokotteen, jos se on ensi vuoden alussa mahdollista. Kantaansa empiviä on noin viidennes.

Lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola uskoo, että hoitoalan henkilöstön keskuudessa ollaan valmiimpia ottamaan rokote kuin muussa väestössä.

”Kyllä uskoisin näin. Moni lähihoitaja on työskennellyt maski päällä viime maaliskuusta lähtien ja se on todella rankkaa”, Paavola sanoo.

Hän muistuttaa, että rokote on myös työturvallisuuskysymys, sillä se suojaa ennen kaikkea ottajaansa virukselta. ”Osa hoitajista on konkreettisesti myös nähnyt, miten vaarallinen virus voi olla ja osa on sairastunutkin siihen itse.”

Myös Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela tietää, että koronavirusrokote pohdituttaa osaa sairaanhoitajista. Myös Hahtela uskoo sairaanhoitajien suhtautuvan uuteen koronarokotteeseen myönteisesti.

”On kuitenkin myös niitä, joilla on pieni pelko, sillä hoitoalan henkilöstöön kuuluvat ovat ensimmäisiä, jotka sen saavat”, hän kertoo.

Hahtelan mukaan hoitoalan henkilöstö kaipaa ennen kaikkea lisää tietoa rokotteen hyödyistä ja haitoista.

”Se, että rokote saa myyntiluvan, on jo osoitus, että on riittävä tieteellinen näyttö siitä, että se on laadukas, tehokas ja turvallinen, mutta sen mahdollisista haittavaikutuksista halutaan lisää tietoa”, Hahtela kertoo.

Sairaanhoitaja Mikko Weckström työskentelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sydänasemalla Helsingin Meilahdessa. Vaikka hän ei suoraan työskentele koronapotilaiden kanssa, vaikuttaa korona hänen joka päiväiseen arkeensa.

”Sydänaseman potilaat ovat koronan riskiryhmää, jota täytyy suojata, sillä koronavirus voi heille olla kohtalokas”, Weckström kertoo.

Lisäksi hoitohenkilökuntaa voidaan tarvita koronapotilaiden hoitoon. Weckströmin mukaan myös sydänasemalta on siirretty henkilökuntaa koronaosastoille tai teho-osastoille.

Koronarokotteesta ei ole vielä ehditty juuri keskustella työpaikalla, mutta Weckström kertoo huomanneensa joitain kannanottoja sosiaalisessa mediassa.

”Tuntuu, että asiasta puhuvat eniten ne, joilla on asiasta vahva mielipide”, hän sanoo. ”Varsinaisia rokotekriittisiä on vähemmän. On kuitenkin joitain, joita rokote voi epäilyttää ja mietityttää.”

Ylipäätään hän uskoo, että valtaosa Meilahden alueella työskentelevistä haluaa hankkia rokotteen ensimmäisten joukossa, sillä yleisesti rokotteisiin suhtaudutaan myönteisesti.

Esimerkiksi yli 95 prosenttia Husin henkilökunnasta ottaa kausi-influenssarokotteen vuosittain. Lisäksi epidemia koskettaa niin monia suoraan.

”Voi olla, että esimerkiksi alueilla, joissa korona ei välttämättä ole näkynyt, voi olla vaikeampi motivoitua ottamaan rokotetta ensimmäisten joukossa.”

Weckström kertoo itse aikovansa ottaa rokotteen heti, kun sitä tarjotaan. Hän ei pelkää mahdollisia sivuvaikutuksia. ”Enemmänkin huolettaa, että antaako se tarpeeksi suojaa, että tästä epidemiasta päästään joskus eroon.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek pitää ymmärrettävänä, että uudenlaisesta rokotteesta kaivataan tietoa. ”Myös rokotteen haitoista on oltava valmiita puhumaan avoimesti”, Nohynek sanoo.

Nohynekin mukaan rokotteiden niin kutsuttu turvallisuusprofiili on ollut hyvä. ”Rokotteista ei ole yli viiden kuukauden seurannassa ilmaantunut vakavia odottamattomia haittoja”, hän kertoo.

Sen sijaan lieviä ohimeneviä haittavaikutuksia voi tulla. ”Tutkimuksissa on raportoitu yli yhdelle kymmenestä muun muassa kipua, arkuutta ja turvotusta pistoskohdassa, lihas- päänsärkyä sekä kuumeväristyksiä ja väsymystä”, Nohynek kertoo.

Hän muistuttaa, että rokotteen teho on ylittänyt kaikki odotukset. Alustavien tulosten mukaan Pfizerin rokote antaa yli 90-prosenttisen suojan koronavirustaudilta myös iäkkäille. Britannia kertoi aloittavansa rokotukset kyseisellä rokotteella jo ensi viikolla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset pitävät tärkeänä, ettei rokotteen ottaminen perustu pakkoon hoitohenkilökuntaa velvoiteta ottamaan rokotetta, vaan sen ottaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, sanoo Tehyn kehittämispäällikkö Sari Viinikainen.

Nohynek korostaa, että Suomen rokotestrategia perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta rokotteen ottamiseen on vahva suositus. Myös Superin, Tehyn ja Sairaanhoitajaliiton suositus on, että rokote otettaisiin.

”Siitä kaivataan selkeää ohjeistusta, että miten ja missä järjestyksessä rokotukset järjestetään työpaikoilla”, Hahtela sanoo.