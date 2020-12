Itsenäisyyspäivä valkeni Suomessa vetisenä, mutta Alpeilla lunta tulee nyt niin paljon, että alueilla on lumivyöryvaara

Italian ja Itävallan vuoristoalueilla on satanut paikoin jopa metrin vuorokausivauhtia.

Suomessa itsenäisyyspäivän aamu valkeni maan eteläosassa vetisenä ja harmaana, mutta toista on Italian ja Itävallan vuoristoalueilla, joissa lunta on satanut paikoin jopa metrin vuorokausivauhtia. Viiden viime päivän aikana lunta on satanut 3–4 metriä.

”Lumivyöryvaara on aikamoinen, kun tuollaisia lumimääriä tulee”, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Kokko.

Ennusteen mukaan maanantaihin mennessä lunta tulee vielä 1–2 metriä lisää.

Osassa Italiaa ja Itävaltaa on voimassa ”korkeimman luokan säävaroitukset”. Varoitukset tarkoittavat sitä, että alueilla voi tulla rankkoja vesisateita ja tulvia sekä ukkosia, kertoo Foreca.

Suuren lumimäärän syynä on Adrianmereltä alueille saapuva kostea ja lämmin ilmavirtaus. Kun se törmää Alppien vuorijonoon ja kylmään ilmaan, voi lunta sataa lyhyessä ajassa paljon.

”Kyllähän tuolla seudulla on totuttu tällaiseen”, Kokko sanoo.

Suomessa vastaavaa ei voisi tapahtua.

Suomessa viikonlopun lämpötilat ovat vuodenaikaan nähden korkeita, maan etelä- ja länsiosissa mittari kohoaa jopa viiden lämpöasteen lukemiin.

Lue lisää: Vuosi 2020 oli marraskuun loppuun mennessä Suomen mittaus­historian lämpimin

Lumiraja kulkee suurin piirtein Satakunnan pohjoisosista Karjalaan, poikkeuksena Pohjanmaan rannikko, joka on osin paljaana. Maan keskiosissa lunta on tällä hetkellä 1–10 senttimetriä, ja pohjoisessa enemmän.

Kokon mukaan maan eteläosiin ei ole näillä näkymin tiedossa lunta juurikaan.

”Alkavalla viikolla lämpötila laskee pakkaselle etelässäkin, mutta ilma on hyvin kuivaa.”

Torstaina etelään virtaa Suomenlahdelta hieman kosteampaa ilmaa, ja satunnaisia lumikuuroja voidaan saada etelärannikollakin. Perjantaina lunta voi sataa etelässäkin 1–2 senttimetriä, mutta se on vielä kovin epävarmaa, Kokko sanoo.

Ennusteen mukaan lumimäärät muualla Suomessa säilynevät alkavalla viikolla lähes samankaltaisina. Sunnuntaina maan keskiosissa voi tapahtua pientä sulamista.

Pohjois-Suomessa satanee maanantaina hieman lunta. Eniten lunta kertynee Sallan seudulle, jonne Kokko ennustaa kahdeksaa senttimetriä lisää lunta. Kuitenkin jo keskiviikkona etelän suunnalta saapuva kuiva ilma keskeyttää lumisateet.

Euroopassa viiden päivän aikana suuret lumikertymät ovat painottuneet Itävallan ja Italian koillisiin maakuntiin. Esimerkiksi Itävallassa Sonnblickin havaintoasemalla mitattiin perjantaina 118 senttimetriä lunta. Lauantaina määrä oli jo 135 senttimetriä ja sunnuntaina aamulla 246.

Italiassa Paganellassa vastaavat luvut olivat 9, 33 ja 94 senttimetriä ja Sloveniassa Kredaricassa 35, 90 ja 130 senttimetriä.

Mies kolasi lunta pois jalkakäytäviltä Sveitsin St. Moritzissa lauantaina.­

Italian ja Itävallan vuorialueilla on paljon hiihtokeskuksia. Hiihtokeskusten mahdollinen väliaikainen sulkeminen koronavirus­pandemian vuoksi nousi esille marraskuun lopulla, kun Saksa kertoi yrittävänsä saada asiasta EU-maiden välille sopimusta.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Saksan lisäksi Ranska ja Italia aikovat sulkea hiihtokeskuksia joulun ajaksi, mutta Itävalta ja Sveitsi eivät aio tehdä samoin.

Muuallakin Keski-Euroopassa satoi viikonloppuna lunta. Espanjassa ja Portugalissa satoi paikoin lunta ja sisämaassa mitattiin enimmillään 10 pakkasastetta, Foreca kertoo.