Kilpailu- ja kuluttajavirastoon on tullut tänä vuonna jo reilusti yli 6 000 matkustamiseen liittyvää yhteydenottoa.

Koronaepidemian puhkeaminen aiheutti kiireitä matkanjärjestäjille, kun niiden piti perua kymmeniätuhansia matkoja ja maksaa palautuksia asiakkaille. Kaikki eivät ole vieläkään saaneet rahojaan takaisin.

Suurin osa yrityksistä on jo selättänyt palautusruuhkan, kerrotaan Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (KKV). Virasto saa silti edelleen runsaasti koronaan liittyviä yhteydenottoja lentoja ja matkapaketteja koskevissa asioissa. Asiakkaiden odotus on kestänyt pitkään, sillä lain mukaan matkapaketeista pitää palauttaa rahat kahdessa viikossa ja lentolipuista viikossa.

Lentoyhtiö TUI:n Boeing 787-8 Dreamliner saapui Thaimaan Krabista Oulun lentokentälle lauantaina 28. maaliskuuta 2020.­

”Kaikki kuluttajat eivät ota viranomaisiin yhteyttä ongelmistaan. Luvut antavat kuitenkin kuvaa asioiden mittakaavasta”, sanoo erityisasiantuntija Annina Huolman KKV:sta. Hän huomauttaa, että rahapalautusten tahti on vaihdellut yrityksestä toiseen.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) logo­

Jotkut kuluttajat ovat joutuneet ikävään limbo-välitilaan ostettuaan esimerkiksi pelkät lennot verkon varaussivustolta. Lentojen peruuntuessa sekä välittäjä, lentoyhtiö että mahdollinen luottokorttiyhtiö pallottelevat asiakasta osapuolelta toiselle, eikä kukaan ota vastuuta hyvityksestä.

Ulkoministeriö antoi 12. maaliskuuta suosituksen välttää tarpeetonta matkustamista. Siitä lähtien aina 18. marraskuuta asti KKV on saanut yli 3 200 matkoja koskevaa yhteydenottoa, jotka liittyvät koronaan. Matkapakettien osuus niistä on reilut 1 700 ja lentoliikenteen vajaat 1 500. Luvut ovat suuntaa antavia.

Yhteydenottojen määrä on vähentynyt, mutta vielä lokakuussakin niitä kertyi liki 200 ja marraskuussa samaa tahtia.

Finnairia koskevia yhteydenottoja on tullut noin 560, Norwegiania saman verran, Deturia yli 500, TUI Finlandia 340, Tjäreborgia noin 260, Ebookersia noin 250, Travellinkia vajaat 200 ja SRG Finlandia koskevia runsaat 180. Luvuissa ovat mukana myös muut kuin koronaan liittyvät ilmoitukset.

Moni yritys on päässyt voiton puolelle palautusten käsittelyssä, mutta matkatoimisto Deturin tilanne on Huolmanin mukaan yhä vaikea. KKV:ssa on vireillä valvontatoimenpide Deturin osalta.

TUI Finland joutui perumaan kymmeniätuhansia matkoja koronan takia. Viestintäpäällikkö Laura Aaltosen mukaan lähes kaikki palautukset on saatu käsiteltyä.

”Joitakin viivästyksiä on edelleen ollut, jos esimerkiksi asiakasta ei ole tavoitettu tilinumeron saamiseksi. Myös varaukset, joihin on käytetty useaa maksuvälinettä, joudutaan käymään läpi manuaalisesti. ”

TUI on myös perunut kaikki matkat 5. helmikuuta asti. Nyt käsitellään näiden matkojen rahanpalautuksia, jos asiakas ei halua siirtää matkaansa.

Tjäreborg on ollut jo pitempään ajan tasalla tuhansien peruttujen matkojensa palautuksissa, sanoo maajohtaja Jessica Virtanen. Asiakkaille luvataan, että tulevien matkan peruuntuessa rahat palautetaan viikon sisällä.

Matkatoimisto Tjäreborgin logo­

Finnair on käsitellyt lähes kaikki helmikuun jälkeen tulleet hakemukset, viestinnästä kerrotaan. Helmi-marraskuussa rahapalautuksia on maksettu yli 440 miljoonaa euroa.

Matkatoimisto Detur Finland Oy­

Detur kertoo verkossa, että viiveet peruutettujen matkojen palautuksissa jatkuvat. Yhtiö vetoaa viivästyksissä pandemian aiheuttamiin lomautuksiin, mutta lupaa kaikille matkustajille rahat takaisin.

Ensi kesän matkat alkavat kiinnostaa

Ulkomaanmatkailuun uumoillaan hiljaista alkuvuotta, vaikka matkoja jo toiveikkaasti kaupataankin. Kesästä odotetaan jo vilkkaampaa.

TUI Finland on perunut kaikki joulukuun ja alkuvuoden matkansa 5. helmikuuta asti. Viestintäpäällikkö Laura Aaltosen mukaan tällä hetkellä lähdetään siitä ajatuksesta, että helmikuun alun jälkeen matkat toteutetaan suunnitellusti. Matkat ovat jo myynnissä, myös talvilomat muun muassa Kanarian saarille.

Aaltosen mukaan asiakkaat ovat alkaneet kiinnostua ensi kesän matkoista. Varauksia on tehty ainakin Kreetalle, Rhodokseen ja Kroatiaan.

”Pimeä ja sateinen vuodenaika on saanut suomalaiset taas unelmoimaan matkustamisesta. ”

Myös Tjäreborg kauppaa matkoja talvelle ja ensi kesälle. Ensin vietetään kuitenkin hiljaiseloa, sillä matkat on peruttu tammikuun loppuun asti ja jo aiemmin vedettiin viivat Kap Verden ja Gambian yli koko talvelta.

Kanarialle ja Madeiralle seuraavat matkat järjestetään näillä näkymin helmikuun alusta lähtien, kertoo Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen. Ihmiset ovat hänen mukaansa vielä odottavalla kannalla ja kysyntä talvelle on ollut vähäistä.

”Uskon, että keväällä matkailu alkaa lisääntyä.”

Finnair lentää joulu–maaliskuussa noin 75 matkustajalentoa päivässä, yrityksen viestinnästä kerrotaan. Viime vuonna Finnair lensi noin 350 lentoa päivässä. Liikenneohjelmaa päivitetään nyt korona-aikana tarpeen mukaan, koska muutokset matkustusrajoituksissa vaikuttavat suoraan kysyntään. Varausten perusteella varsinkin Pohjois-Suomeen on halukkuutta lentää jouluksi ja uudeksi vuodeksi.

Finnairin infokylttejä lähtöaulassa Helsinki-Vantaan lentokentällä Vantaalla 20. lokakuuta 2020.­

Finnair-konserniin kuuluva Aurinkomatkat lisäsi syksyllä valikoimiinsa kotimaan pakettimatkat Pohjois-Suomen kohteisiin. Matkapaketteja on myyty reilusti yli 1500 ensimmäisten viikkojen aikana.

Detur on peruuttanut kaikki matkansa tämän vuoden loppuun saakka. Ensi vuoden lomamatkoja Turkin, Kreikan ja Tunisian kohteisiin myydään jo yrityksen verkkosivuilla.

Norwegianin lentokone pysäköitynä Helsinki-Vantaan lentokentän laidalle Vantaalla 13. toukokuuta 2020.­

Moni yritys lupaa matkavarauksille aiempaa laajempaa muutos- ja peruutusturvaa.