Noin joka kolmas suomalaisnainen kokee lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa arjessaan. Siitä ei kuitenkaan usein ilmoiteta, sillä uhri ei välttämättä tunnista kokevansa väkivaltaa.

Ensi- ja turvakoteihin tulleet yhteydenotot ovat lisääntyneet tänä vuonna merkittävästi. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Ensi- ja turvakotien liiton kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen kertoo HS:lle, että avopalveluiden yhteydenottoja on viikoittain ollut yli 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Muukkosen mukaan liiton avopalveluissa on tänä vuonna ollut yli 4 700 asiakasta. Viime vuonna asiakkaita oli koko vuonna hieman yli 4 000.

Tähän päälle lisätään chat-palveluiden asiakkaat. Tänä vuonna marraskuun loppuun mennessä heitä on ollut 1 690, kun viime vuonna samalla ajanjaksolla heitä oli 316.

”Olemme lisänneet chatin resursseja huomattavasti, koska ihmiset ovat halunneet käyttää matalan kynnyksen palveluita”, Muukkonen kertoo.

Syksyllä Ensi- ja turvakotien liitto avasi myös lapsille ja nuorille oman chat-palvelun. Siinä käytiin syys–joulukuun välillä 249 keskustelua.

”Aikaisemmin väkivaltatyössä on ollut vain yksi chat, joka on ollut sekä lapsille, nuorille että aikuisille. Huomasimme kuitenkin, että tarvitsemme kanavan, joka keskittyy vain lapsiin ja nuoriin”, Muukkonen sanoo.

Muukkosen mukaan turvakotien kävijämäärät notkahtivat keväällä. Ne kuitenkin tasoittuivat vuoden mittaan, ja tässä vaiheessa vuotta kävijämäärät ovat hienoisessa nousussa viime vuoteen verrattuna.

Yksi syy notkahdukselle on se, että keväällä kotoa ei voinut lähteä samaan tapaan kuin aiemmin. Tavallisesti apua on lähdetty hakemaan esimerkiksi silloin, kun väkivaltaisesti käyttäytyvä kumppani on ollut töissä.

Muukkonen kertoo, että Ensi- ja turvakotien liitossa ollaan huomattu kävijäpiikki aina lomien jälkeen. Sama ilmiö nähtiin menneenä kesänä.

”Koronakevät oli synkkää ’lomaa’, ja lievennysten tullessa kesällä päästiin liikkumaan enemmän. Se tasoitti turvakotien kävijämäärää”, Muukkonen sanoo.

”Moni varmaan mietti poikkeusaikoina, että nyt yritetään ja katsotaan sitten, miten kaikki lähtee, kun arki koittaa. Sitten kun arki on tullut, on todettu, että ’eihän tästä mitään tule, nyt on pakko saada apua’”.

Lähisuhdeväkivalta on Suomessa yleistä, sillä noin joka kolmas suomalaisnainen kokee sitä tai sen uhkaa arjessaan. Tilastokeskuksen mukaan lähes 77 prosenttia perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista on naisia.

Monet tapauksista jäävät kuitenkin ilmoittamatta. Syynä voi olla esimerkiksi se, ettei uhri tunnista kokevansa väkivaltaa.

”Moni ajattelee, että väkivalta on fyysistä: veren pitäisi roiskua, ja siitä pitäisi jäädä jokin jälki. Useimmat kuitenkin määrittelevät rajansa itsekseen ja oman mittapuun mukaan sen suhteen, mitä väkivalta on”, Muukkonen toteaa.

Muukkosen mukaan turvakotiin tai avopalveluihin hakeutuvat ihmiset ovat pääsääntöisesti kärsineet väkivallasta yli kaksi vuotta. Kun tilannetta lähdetään selvittämään, uhrille tulee usein uutena tietona, mikä kaikki lasketaan väkivallaksi.

Tällaisia ovat Muukkosen mukaan esimerkiksi taloudellinen väkivalta, jossa uhria saatetaan estää käyttämästä omia varojaan ja seksuaaliväkivalta, jossa uhri ei tunnista omia oikeuksiaan eikä tiedä, mihin omat rajansa saa vetää.

Kultainen sääntö avun hakemiselle on Muukkosen mukaan pelon tunne.

”Riidassa on kaksi tasapuolista osapuolta, ja niitä on suurin piirtein joka parisuhteessa. Niissä kummankaan ei kuitenkaan tarvitse pelätä oman turvallisuutensa puolesta.”

Lisääntynyt perheväkivalta näkyy myös Poliisihallituksen tilastoissa.

Ylipäätään Poliisihallituksen tilastojen mukaan kotihälytysten määrä tulee nousemaan merkittävästi viime vuodesta.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Marko Savolainen sanoi Ylelle, että eniten kasvua on ollut häiritsevästä metelistä ja häiriökäyttäytymisestä tehdyissä hälytyksissä. Tavallisesti ilmoituksen juhlinnan äänistä ja kovasta musiikista on tehnyt naapuri.

Savolaisen mukaan ravintoloiden ollessa rajoitetusti auki kotioloissa on pidetty juhlien ”etkoja” ja jatkoja. Kotihälytyksissä näkyi piikki heti, kun ravintolat sulkivat ovensa keväällä.