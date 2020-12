Etu­järjestöt uskovat, että tarvittaessa yritykset ja kunnat voivat rekrytoida nopeastikin, jos epidemiatilanne paranee keväällä.

Koronaepidemiasta huolimatta ensimmäiset kesätyöpaikat ovat tulleet hakuun jo ennen kuin vuosi on ehtinyt vaihtua.

Työnhakupalvelu Duunitorilla oli lauantaina avoinna jo noin 500 kesätyöilmoitusta. Myös TE-palveluiden järjestelmästä löytyi lähes 300 ilmoitusta. Ilmoittajien joukossa erottuu suuria työllistäjiä, kuten metsäjätti UPM ja sairaanhoitopiirit.

Duunitorin markkinointipäällikkö Saara Holma huomauttaa, että tarjolla olevien työpaikkojen määrä on suurempi kuin ilmoitusten määrä. Tämän hetken avointen työpaikkojen tarkkaa lukumäärää hän ei osaa kuitenkaan sanoa.

”Esimerkiksi S-ryhmällä on ilmoituksia, joissa lukee, että yhdellä ilmoituksella haetaan nuoria tietyille seuduille.”

Epidemia vaikeuttaa sen arvioimista, kuinka paljon kesätyöpaikkoja on tulossa tarjolle. Holma olettaa, että ainakin osa rekrytoinneista venytetään hieman myöhemmäksi keväälle.

”Jos yritykset joutuvat yt-neuvotteluita käymään, silloinhan tulee rekrykiellot päälle.”

Toisaalta epidemian kehittyminen tai rokotteiden vaikutus voivat muuttaa tilanteen aurinkoisemmaksi. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) työvoimapolitiikan asiantuntija Mikko Räsänen uskoo, että yritykset pystyvät tarvittaessa reagoimaan keväällä nopeastikin, jos yhteiskunta pääsee avautumaan.

”Kaikesta huolimatta kesä­töitä tulee olemaan tarjolla. Vaikka luku vähenisi, ei se nollaan mene”, Räsänen sanoo.

Parhaimpina vuosina EK:n­ ­jäsenyritykset ovat työllistäneet 140 000 kesätyöntekijää. Viime vuosikymmeninä heikoimmillaan luku oli finanssikriisin jälkimainingeissa, jolloin se jäi Räsäsen mukaan ”selvästi alle sadantuhannen”. Hän arvioi, että varsinkin sesonkialat voivat olla varovaisia lupaamaan töitä.

”Nuorten työllistäjistä vähittäiskaupalla on mennyt hyvin, mutta sielläkin vaihtelee niin, että elintarvikepuolella on mennyt hyvin, erikoiskaupalla ei. Sitten matkailu- ja ravintola-ala on ollut vaikeuksissa jo yli puoli vuotta.”

Myöskään julkisen sektorin osalta selkeää arviota tulevasta kesästä ei vielä ole. Kuntatyön­antajien työmarkkinatutkija Riikka Krause sanoo, että järjestö tiedustelee alkuvuonna kunnilta niiden suunnitelmia.

”Tilanne elää tällä hetkellä aika lailla”, Krause toteaa.

Yleensä kuntiin työllistyy kesäksi runsaat 40 000 työntekijää. Krausen mukaan luku jäi kuluneena vuonna ”pikkaisen” tämän alle, sillä osa kunnista ei pystynyt lopulta tarjoamaan ollenkaan kesätyöpaikkoja.

Toisaalta luvussa eivät näy kuntien tarjoamat kesätyösetelit, joilla nuoria työllistyi yrityksiin ja yhdistyksiin. Lisäksi monet kunnat reagoivat kesän kynnyksellä parantuneeseen koronatilanteeseen.

Tulevan kesän epävarmuudesta huolimatta epidemia ei ole perunut kehitystä, jossa kesätyöhakujen alkaminen on aikaistunut tuntuvasti. Vilkkain hakuaika on tyypillisesti tam­mi–helmikuussa, vaikka paikkoja on tarjolla kesään asti.

”Myös hakijat ovat aktivoituneet aiemmin kuin ennen. Meillä on ollut joulukuun ensimmäisellä viikolla 160 prosenttia enemmän kävijöitä kesätyöpaikkasivustolla kuin vuotta aiemmin”, Duunitorin Holma kertoo.