Tehy on tehnyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Taysin käyttämästä ”sovelletusta karanteenista”.

Tehy, eli sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö, on tehnyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin toiminnasta, jota Tehy pitää tartuntatautilain vastaisena. Tehy tiedotti kantelusta maanantaina.

Tehyn mukaan Tays on toiminut tartuntatautilain vastaisesti määrätessään koronavirukselle työssään altistuneita lääkäreitä ja hoitajia niin sanottuun sovellettuun karanteeniin. ”Sovelletussa karanteenissa” henkilökunnan jäseniä olisi velvoitettu tulemaan töihin, vaikka he muuten olisivat olleet karanteenissa eli eivät olisi voineet esimerkiksi käyttää julkista liikennettä tai käydä kaupassa.

Käytäntö on tullut Tehyn tietoon hiljattain, vasta edellisviikolla, kertoo Tehyn oikeuspalvelujen päällikkö Kari Tiainen.

Tiaisen mielestä sovelletun karanteenin käsite on eräänlainen välimalli, jolla työnantaja määrää työntekijän osittain karanteeniin, mutta velvoittaa tämän kuitenkin käymään työssä. Näin menetellään, jos työntekijän yksikön toiminta voi muuten vaarantua henkilöstövajeen vuoksi.

”Meidän mielestämme [tämä] ei perustu tartuntatautilakiin”, sanoo Tiainen.

”Ihminen joko on tai ei ole karanteenissa.”

Tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilön karanteenista enintään yhden kuukauden ajaksi.

Tiaisen mukaan Taysin käytäntö johtuu liian niukoista henkilöstöresursseista.

Taysin HR-johtaja Raija Ruoranen kertoo, että niin sanottua sovellettua karanteenia kyllä on käytetty Taysissa. Ruorasen mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole tartuntatautilain mukainen karanteeni, vaan altistuneille työntekijöille annettu suositus.

”Sovellettua karanteenia” on käytetty tilanteissa, joissa useampi työntekijä samasta yksiköstä on ollut samaan aikaan altistunut koronavirukselle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) karanteeniohjeistuksen mukaan jos 10 vuorokauden karanteeni ei ole toteutettavissa esimerkiksi ilman, että sosiaali- terveydenhuollon yksikön toiminta vaarantuu, työntekijä voi jatkaa työssä tai palata työhön aiemmin. Tämä on mahdollista vain, jos työntekijä käyttää työssään jatkuvasti kirurgista suu-nenäsuojusta eikä hoida vaikeasti immuunipuutteisia potilaita.

”He [altistuneet työntekijät] eivät ole saaneet tartuntatautilääkärin määräämää karanteenipäätöstä, vaan he jatkavat normaalisti töissä, jos näin on sovittu”, kertoo Ruoranen.

”He saavat soveltamisohjeet elämäntilanteeseensa tartuntatautilääkäriltä.”

Soveltamisohjeet tilanteessa koskevat sitä, kuinka henkilökunnan tulee toimia, jotta he eivät tartuttaisi koronavirusta eteenpäin, jos he olisivat saaneet tartunnan.

Ruoranen siis korostaa, että ”sovelletussa karanteenissa” ei ole ollut kysymys tilanteesta, jossa Tays olisi määrännyt työntekijät karanteeniin vapaa-ajallaan, mutta velvoittanut heidät samaan aikaan käymään töissä.

”Emme työnantajana anna ohjeita vapaa-ajalle. Altistumista koskevan ohjeistuksen antaa tartuntatautilääkäri”, sanoo Ruoranen.

”Me olemme yrittäneet taiteilla tässä välissä sen asian kanssa, että me pystymme turvaamaan palvelut ja järjestämään hoidon tarkoituksenmukaisesti, ja toimimaan myös lain mukaisesti.”

Ruorasen mukaan Taysissa on asetettu työntekijöitä myös varsinaisiin karanteeneihin, jolloin heitä ei ole velvoitettu tulemaan töihin. Tartuntatautilain mukaisia karanteeneja on jätetty määräämättä tilanteissa, joissa niin usea tietyn yksikön työntekijä on altistunut koronavirukselle, että yksikön toiminta vaarantuisi.

”Kyllä tässä on ensin ajateltu sitä, että potilaiden terveys ja turvallisuus vaarantuu, kun ei ole tarpeeksi työntekijöitä. Se on se kärki, joka on ratkaissut”, Ruoranen sanoo.

Tehyn Tiaisen mielestä Taysin suosituksen pohjalla on tarkoitus kiertää tartuntatautilakia.

Jos työntekijää ei määrätä tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, ei hän voi automaattisesti palkallisesti jäädä omaehtoiseen karanteeniin.

Tiaisen mukaan käytäntö, jossa altistuneet työntekijät eivät jää karanteeniin, vaarantaa työntekijöiden ja potilaiden turvallisuuden.

”Ihmisen pitäisi olla karanteenissa eikä töissä tartuttamassa muita työntekijöitä ja potilaita”, Tiainen sanoo.

”Ei se, että siellä on liian pienet henkilöstöresurssit oikeuta tartuntatautilakia kiertämään.”