Muualla kuin Hus-alueella leikkaustoimintaa ei ole toistaiseksi tarvinnut supistaa tehohoidon kapasiteetin takia. Se on kuitenkin edessä, jos potilasmäärien kasvu jatkuu tätä vauhtia.

Koronaviruksen vakavasti sairastuttamien potilaiden määrä sairaaloissa ja myös teho-osastoilla on kasvanut nopeasti. Tehohoidossa oli viime perjantaina 21 koronapotilasta, mutta maanantaina heidän määränsä oli noussut 30 potilaaseen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) tehohoidossa on tällä hetkellä 17 koronapotilasta. Heitä hoidetaan Jorvin ja Meilahden sairaaloissa.

Husissa tehohoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on jo niin suuri, että se on vaikuttanut sairaaloiden muuhun toimintaan. Kiireetöntä leikkaustoimintaa on supistettu, jotta leikkaussalien henkilöstöä on voitu siirtää töihin teho-osastoille.

”Tällä hetkellä tilanne on se, että joitakin elektiivisiä sydänkirurgisia leikkauksia on peruttu. On hyvin todennäköistä, että seuraavan kahden viikon aikana joudumme perumaan lisää leikkauksia”, sanoo Husin tehohoidosta vastaava ylilääkäri Ville Pettilä.

Hänen mukaansa kiireetöntä leikkaustoimintaa voidaan supistaa asteittain muutaman päivän varoitusajalla tehohoidon tarpeen mukaan.

”Se on tietysti näille leikkauspotilaille hyvin ikävä asia. Heidän leikkauksensa siirtyy lomakauden yli, ei pelkästään seuraavalle viikolle, vaan vuodenvaihteen yli”, Pettilä sanoo.

Kiireelliset leikkaukset pystytään Hus-alueellakin hoitamaan normaaliin tapaan.

”Päivystysleikkaukset on toistaiseksi turvattu ja yritämme turvata ne kaikin keinoin jatkossakin”, Pettilä sanoo.

Helsinkiin on keskitetty tietyt erityisen vaativat operaatiot kuten elinsiirtoleikkaukset. Pettilän mukaan esimerkiksi elinsiirtoleikkauksia ei ole peruttu, ja toimintaa jatketaan.

Valtakunnallisen tehohoidon tilannetta koordinoidaan Kuopion yliopistollisesta sairaalasta (Kys) käsin. Kysin tehohoidon osastonylilääkäri Stepani Bendelin mukaan Hus-alueen ulkopuolella teho-osastot eivät ole toistaiseksi kuormittuneet niin, että koronatilanne olisi vaikuttanut sairaaloiden muuhun, tehohoitoa vaativaan toimintaan.

Bendelin mukaan niin kauan kuin koronapotilaiden osuus tehohoidossa pysyy enintään noin parissakymmenessä prosentissa, hoitoa voidaan antaa ilman muutoksia sairaalan muissa toiminnoissa.

Tehohoidon kapasiteetti koko Suomessa on noin 300 potilaspaikkaa, josta normaalitilanteessakin käytössä on 65–70 prosenttia.

”On ihan selvä asia, että kun teho-osastopotilaiden määrä lisääntyy, se tulee vaikuttamaan siihen, miten muuta sairaalatoimintaa ajetaan alas. Ei sitä vapaata resurssia ole missään odottamassa tällaisia epidemioita. Mitä pienempi sairaala, sitä pienempi toleranssi on”, Bendel sanoo.

Hän muistuttaa, että tehohoidossa olevat koronapotilaat sitovat paljon henkilökuntaa, sillä potilaat ovat raskashoitoisia ja heitä täytyy hoitaa erillään muista.

Stepani Bendelin mukaan viikonvaihteen aikana tapahtunut potilasmäärän kasvu 21 potilaasta 30 potilaaseen on hyvin suuri.

Jos tehohoitoa tarvitsevien määrä nousee jatkossa yhtä nopeasti, joulun aikaan tehohoidossa voi olla jo 30–40 potilasta enemmän, Bendel arvioi. Silloin teho-osastoilla alettaisiin jo lähestyä kevään pahinta tilannetta, jolloin hoidossa oli enimmillään noin 80 potilasta.

”Sellainen määrä tarkoittaa ilman muuta jo merkittäviä supistuksia sairaalan muuhun toimintaan”, Bendel sanoo.

”Mutta silloin keväällä oli muitakin syitä alasajoon.”

Hänen mukaansa keväällä toimintoja ajettiin alas, koska kyseessä oli uusi tilanne eikä koronaviruksesta tiedetty yhtä paljon kuin nyt. Alasajoja tehtiin myös, koska henkilökuntaa oli koulutettava paljon ja nopeasti. Bendelin mukaan nyt samalla potilasmäärällä ei tarvitse rajoittaa esimerkiksi leikkaustoimintaa aivan samassa määrin kuin keväällä.

”Pystymme pelaamaan vähän pienemmällä turvamarginaalilla”, hän sanoo.

Husin teho-osastoilla hoidettiin keväällä enimmillään samanaikaisesti 45 koronapotilasta. Husin kiireetön kirurgia oli peruttu käytännössä kokonaan.

Ville Pettilän mukaan sairaanhoitopiirissä on varauduttu tehohoidossa samanlaisen potilasmäärän hoitoon kuin keväällä.

”Se tietysti edellyttää kaiken kiireettömän leikkaustoiminnan keskeyttämistä, jos ajaudutaan niin vaikeaan tilanteeseen, että meille tulee kolmisenkymmentä tehohoitopotilasta lisää”, hän sanoo.

Pettilä huomauttaa, että keväällä tehohoidon kapasiteettia oli helpompi laventaa, koska valmiuslaki oli voimassa ja loma-aika ei ollut lähellä. Nyt joulun ja uudenvuoden lomakausi hankaloittaa lisähenkilöstön saantia, vaikka lomien pitoa on rajoitettu.

”Ihan samanlaista lisäresurssia ei ole käytettävissä, mitä oli keväällä. Pyrimme säilyttämään tehohoidon toimintakyvyn ja kapasiteetin. Teemme tarvittavat muutokset”, Pettilä sanoo.