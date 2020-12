Kestääkö sairaanhoitopiirien kantokyky? Koronapotilaiden määrä on monissa leviämisvaiheessa olevissa sairaanhoitopiireissä jo ylittänyt kevään määrät

Pääosin työsuhteessa olevien hoitajien vuosilomaa ei voi keskeyttää yhtä helposti kuin yleensä virkasuhteessa olevien lääkäreiden.

Seuraavat viikot ovat ratkaisevia sen suhteen, auttavatko tehdyt rajoitukset ja kestääkö sairaanhoitopiirien kantokyky vai joudutaanko Suomessa turvautumaan valmiuslakiin, sanovat koronaepidemian leviämisvaiheessa olevien sairaanhoitopiirien johtajat.

Hoitohenkilökunnan riittävyyttä seurataan nyt sairaanhoitopiireissä päivittäin. Toistaiseksi henkilökunta on riittänyt, mutta se on edellyttänyt usein esimerkiksi hoitajien siirtämistä osastolta toisille.

Koronaviruksen aiheuttamat tartunnat lähtivät monilla alueilla jyrkkään nousuun pari viikkoa sitten. Kuusi maakuntaa on Suomessa leviämisvaiheessa. Varsinais-Suomi ilmoitti siirtyneensä leviämisvaiheeseen tiistaina.

Eri puolilla maata ilmoitettiin viime viikolla useista rajoituksista. Rajoitusten tarkoituksena on paitsi hillitä tartuntoja, myös turvata sairaanhoidon kantokykyä.

Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden määrä on lisääntynyt, ja useissa leviämisvaiheessa olevissa sairaanhoitopiireissä on jouduttu vähentämään kiireetöntä hoitoa.

Hälyttävin tilanne on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa koronavirustartunnan vuoksi vuodeosastoilla on tällä hetkellä 45 potilasta ja tehohoidossa 17 potilasta.

Muiden kuin koronaviruksen takia kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden hoidon, kuten elinsiirtojen, turvaamiseksi Husista siirretään kuluvalla viikolla muutama koronaviruspotilas Turun ja Kuopion yliopistollisiin sairaaloihin tehohoitoon.

Vaikka muualla koronapotilaiden määrät eivät ole yhtä suuria, sairaanhoitopiirien omaan kantokykyyn nähden ne ovat paikoin ainakin lähellä hälyttäviä.

”Valmiuslakia emme odota. Suunnitelmat on tehtävä joka tapauksessa, eikä valmiuslaki tuo uusia työntekijöitä”, johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä kertoo.

Päijät-Hämeessä vuodeosastolla olevien koronapotilaiden määrä on jo ylittänyt kevään lukemat. Niemisen mukaan keväällä potilaita oli enimmillään seitsemän, nyt yhdeksän. Teho-osastolla on nyt kaksi, keväällä samanaikaisesti viisi.

Tehohoidossa olevien määrä ei koko maassa ole lisääntynyt yhtä jyrkästi kuin sairaalahoidossa olevien. Tämä johtuu osittain siitä, että vaikka koronavirustautiin ei vieläkään ole parannuskeinoa, sen aiheuttamia oireita lievittäviä hoitoja tunnetaan nyt paremmin.

Tehohoitoa vaativien potilaiden määrä voi kuitenkin nopeasti myös kasvaa, jolloin se voi tarkoittaa merkittäviä supistuksia sairaalan muuhun toimintaan. Vielä viime perjantaina tehohoidossa oli koko maassa 21 koronapotilasta, mutta maanantaina heidän määränsä oli noussut 30 potilaaseen.

”Valitettavasti on edelleen oletettavaa, että potilasmäärät nousevat, vaikka uusien positiivisten määrä taittuisikin. On mahdoton ennustaa, mihin huippu osuu. Se voi olla joulun aikaan eli erityisen hankalassa kohdassa”, Nieminen kertoo.

Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden määrässä rajoitukset näkyvät viiveellä, kahden tai jopa neljän viikon päästä, muistuttaa johtajaylilääkäri Sally Järvelä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä.

Kanta-Hämeessä sairaalahoidossa on sairaalan vuodeosastolla tällä hetkellä viisi, tehohoidossa yksi sekä terveyskeskuksen vuodeosastolla yksi koronapotilas. Järvelä laskee, että Kanta-Hämeessä voidaan nykyisillä järjestelyillä hoitaa 10–15 osastopotilasta ja teho-osastolla neljä potilasta.

Hankalaksi tilanteen tekee nurkan takana häämöttävä joulunaika. Joulunpyhinä kiireetöntä hoitoa on monissa sairaanhoitopiireissä muutenkin supistettu, joten se varaventtiili ei ole käytettävissä.

Kukaan ei haluaisi perua tai siirtää jo valmiiksi koronan väsyttämiltä hoitajilta ansaittua lomaa, mutta samalla koronapotilaiden määrän kasvua joudutaan ennakoimaan.

Pula tulee olemaan ennen kaikkea hoitajista, sillä pääosin työsuhteessa olevien hoitajien vuosilomaa ei voi keskeyttää yhtä helposti kuin yleensä virkasuhteessa olevien lääkäreiden.

Sairaanhoitopiireissä onkin kyselty vapaaehtoisia ja tarjottu heille lisäkorvauksia. Esimerkiksi Hus koettaa houkutella halukkaita työntekijöitä joulunpyhille 60 euron korvauksella.

Myös hälytyskorvauksista on monissa sairaanhoitopiireissä keskusteltu, mutta ammattijärjestöt ovat suhtautuneet niihin nuivasti. Järjestöjen kanta on ollut, ettei koronaepidemia ole hätätyöhön vaadittava ennalta arvaamaton tilanne.

Jouluun on vielä kaksi viikkoa, ja koronatilanne voi vielä muuttua parempaan tai huonompaan suuntaan nopeasti, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluista (Kymsote) muistuttaa.

Mäntymaan mukaan sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on jo ylittänyt kevään lukemat.

”Emmekä odota tilanteen paranevan olennaisesti lähimmän viikon sisällä”, hän sanoo.

Kymsoten johtajaylihoitaja Hannele Mattila puolestaan välittää Mäntymaan kautta viestin, jossa hän toteaa: ”Henkilöstön joustavan käytön kannalta valmiuslaki olisi toivottava.”

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajan Ilkka Luoman mukaan koronapotilaita on tällä hetkellä Oulussa sairaalahoidossa yhdeksän. Viime keväänä heitä oli enimmillään 11.

Luoman mukaan muun muassa vapaaehtoisten varallaolojen avulla koronapotilaiden hoitokapasiteetti on saatu kasvatettua kahteenkymmeneen.

”Tulevat viikot näyttävät, minkälaiseksi joulun aika muodostuu”, Luoma sanoo.

Myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä voidaan joutua turvautumaan tällöin hälytysrahaan. ”Meillä on sen käytöstä olemassa paikallinen sopimus.”

Monin paikoin tilanne on kuitenkin erilainen kuin keväällä, jolloin epidemian laajuudesta ei ollut alhaisen testaamisen vuoksi tarkkaa tietoa.

”Nyt olemme voineet tehdä suunnitelmia ja ennakoida tilannetta hyvissä ajoin”, muistuttaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Kaikkien sairaanhoitopiirien johtajat ja johtajaylilääkärit korostavat, että rajoitusten vaikutus sairaaloiden kantokykyyn riippuu pitkälti nyt siitä, kuinka tunnollisesti ihmiset niitä noudattavat.

” Rajoitusten vaikutus sairaaloiden kantokykyyn riippuu pitkälti nyt siitä, kuinka tunnollisesti ihmiset niitä noudattavat.

Sairaanhoitopiireissä myös hoitohenkilökuntaa on joutunut korona-altistusten takia karanteeniin kevään ja syksyn aikana.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin toiminnasta, jossa koronavirukselle työssään altistuneita lääkäreitä ja hoitajia suositeltiin jäämään niin sanottuun sovellettuun karanteeniin.

Henkilökunnan jäseniä oli velvoitettu tulemaan töihin, vaikka he muuten olisivat olleet karanteenissa eli eivät olisi voineet esimerkiksi käyttää julkista liikennettä tai käydä kaupassa.

Vastaavanlaisiin järjestelyihin on jouduttu turvautumaan myös ainakin Husissa sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä.

”Jos altistus on ollut vähäinen ja suojavarusteita on käytetty asianmukaisesti, eikä yllättäviä lisätartuntoja ole ilmaantunut, meillä on käytetty samantyyppistä ohjetta”, Sally Järvelä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä kertoo.

”Aina tällaisessa tapauksessa käytetään infektiolääkärin harkintaa. Jos riski arvioidaan olevan merkittävä, noudatetaan tartuntatautilain mukaisesti karanteenia.”