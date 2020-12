Alkuvaiheessa rokotteen saavat terveydenhuollon ammattilaiset, ikääntyneet ja ne, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia.

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen Suomen koronarokotestrategiasta, tiedottaa Valtioneuvoston kanslia.

Hallitus linjasi päätöksen keskeisen sisällön viime viikolla. Jo silloin hallitus tiedotti strategian keskeisimmistä sisällöistä kuten rokottamisjärjestyksestä ja tavoitteesta rokottaa koko väestö, kun myyntiluvallinen rokote tulee saataville.

Lue lisää: Hallitus linjasi Suomen rokotestrategiasta: Tämä tiedetään rokotusjärjestyksestä, aikataulusta ja käytännön järjestelyistä

Periaatepäätöksen mukaan rokote tarjotaan maksutta kaikille kansalaisille, jotka sen haluavat. Lapsien rokottaminen tulee ajankohtaiseksi, kun kohderyhmän tutkimukset valmistuvat.

Rokotetta tarjotaan lääketieteellisen riskiarvion perusteella. Alkuvaiheessa se on määrä antaa koronapotilaita hoitavalle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä hoivakotien henkilöstölle, ikääntyneille henkilöille ja henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia, kerrotaan tiedotteessa.

Käytännön rokotusjärjestelyjä koordinoivat sairaanhoitopiirit ja rokottamisesta vastaavat kunnat.

Periaatepäätöksessä mainitaan, että rokotetta ei kuitenkaan luultavasti saada samanaikaisesti kaikille. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan ensimmäiset rokotteet saadaan ensi vuoden alussa ja rokotukset aloitetaan mahdollisimman pian.

Lopulliset päätökset rokotuksesta tehdään, kun rokotteilla on myyntilupa ja niitä on saatavilla. Valtioneuvosto päättää rokotusten toimeenpanosta antamalla tartuntatautilain mukaisen asetuksen, kun käytettävät rokotteet ovat varmistuneet.

Suomi on mukana Euroopan unionin yhteishankinnassa. Tällä hetkellä Euroopan unionin komissio on neuvotellut kuudesta eri koronarokotteesta sopimukset, joissa kaikissa Suomi on mukana.