Kauneimmat joululaulut -tapahtumia on joutunut verkossa huijasyritysten kohteeksi – Facebookissa järjestettiin valetapahtumia ja kalasteltiin luottokorttitietoja

Facebookissa järjestettäviä Kauneimmat joululaulut -tapahtumia on joutunut huijausyritysten kohteeksi. Huijausyrityksiä tapahtui paljon erityisesti 9. joulukuuta Tampereen seurakuntien järjestämissä tapahtumissa.

Adventtisunnuntain messussa laulettiin Helsingissä vuonna 2016. Tänä vuonna laulutilaisuuksia on järjestetty verkossa koronaepidemian vuoksi.­

Kauneimmat joululaulut -tapahtumia on joutunut Facebookissa huijausyritysten kohteeksi, tiedottaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintä.

Seurakunnat ja lähetysseura ovat järjestäneet Kauneimpia joululauluja tänä vuonna poikkeuksellisesti verkossa. Facebookissa on tehtailtu rinnakkaisia valetapahtumia, joissa on yritetty kalastella esimerkiksi käyttäjien luottokorttitietoja.

”Huijarit jakoivat tapahtuman sivulla ja seurakunnan Facebook-sivulla kommenteissa linkkejä ulkopuolisille sivustoille, joilla vaadittiin luottokorttitietoja, jotta suoratoisto voi alkaa. Ainakin muutama henkilö oli päätynyt luottokorttitietojen antamiseen. Tapauksesta kertonutta opastettiin tekemään rikosilmoitus ja sulkemaan kortti”, sanoo Tampereen seurakuntien viestintäjohtaja Sami Kallioinen tiedotteessa.

Huijausyrityksiä tapahtui paljon 9. joulukuuta Tampereella seurakuntien järjestämien tapahtumien yhteydessä.

Lähetysseura on tehnyt tapauksista rikosilmoituksen sekä ilmoittanut asiasta Facebookille. Seura neuvoo ilmiantamaan valetapahtumat Facebookille, vaikka seura ei olekaan vielä saanut yhtiöltä apua.

Seura myös muistuttaa, että oikeat Kauneimmat joululaulut -tapahtumat ovat ilmaisia. Niissä kerätään rahaa lähetysseuran toimintaan maailman lapsien avuksi, mutta lahjoittamien on vapaaehtoista.

Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffansson sanoo tiedotteessa, että seura ottaa huijausyritykset vakavasti.

”Teemme kaikkemme, jotta ihmiset voivat osallistua verkkotilaisuuksiin turvallisesti ja luotettavasti. Joulun pitää olla hiljentymisen ja yhteisen juhlan tapahtuma, ja haluamme toimia niin, että rikollinen toiminta ei vie iloa ihmisiltä”, sanoo Steffansson.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Jukkapekka Risu Helsingin poliisilaitokselta kertoo kirkon tiedotteessa, että myös poliisin mahdollisuudet toimia tapauksessa ovat rajalliset.

Huijauslinkkien päässä olevat kalastelusivustot voivat olla missä vain ja tilisiirrot päätyä kansainvälisille operaattoreille ja huijausfirmoille, kertoo Risu. Sivustot myös usein suljetaan nopeasti ja poliisin on vaikea seurata niitä.

Yhdysvaltalaisen Facebookin kanssa asioiminen ei myöskään ole aina poliisillekaan helppoa.

”Facebookin kanssa toimiminen on poliisillekin haastavaa, sillä se ei vastaa aina kovin nopeasti edes poliisin tietopyyntöihin”, kertoo Risu.

”Tärkeintä on viestiä avoimesti ja varoittaa, että huijausyrityksiä on liikkeellä. Rikosilmoituksen tekeminen on kuitenkin tärkeää ja auttaa myös asiakasta, sillä sen perusteella saattaa saada esimerkiksi luottokorttifirmoilta rahaa takaisin”, Risu jatkaa.

Tapaus ei ole tänä vuonna ainoa laatuaan.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin tänä vuonna huijausyrityksistä, joita tapahtui Elastisen, Maustetyttöjen ja Mikko Joensuun striimauskeikoilla.

Kauneimmat joululaulut -valetapahtuman voi tunnistaa esimerkiksi siitä, että järjestäjänä on jokin muu taho kuin seurakunta, Kauneimmat Joululaulut tai Suomen Lähetysseura. Epäilyttäviä ovat myös englanninkieliset linkit ulkopuolisille sivustoille.

Kyberturvallisuuskeskuksen ohjeiden mukaan selaimen osoiterivillä näkyvä osoite kertoo tarkasti, missä käyttäjä on. Selainrivin varmistaminen oikeaksi on tunnistuskeinoista varmin ja yksiselitteisin. Huijaussivuston voi tunnistaa myös kirjoitusvirheistä, ulkoasusta tai tavasta, jolla sivustolle on päädytty.