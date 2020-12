Jo yli 100 000 varusmiestä on saanut tunnetaitokoulutusta naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi: ”Jos tulee yksikin ahaa-elämys, siitä voi olla iso hyöty”

Kaikki asepalveluksen suorittaneet varusmiehet ovat vuodesta 2015 alkaen osallistuneet Väestöliiton suunnittelemaan, tunteiden ja aggression hallintaan keskittyvään koulutukseen.

Suomi on pitkään ollut tilastojen kärkisijoilla, mitä tulee naisiin kohdistuvan väkivallan määrään Euroopan unionin maissa. Lähisuhdeväkivaltaa on yritetty vähentää muun muassa varusmiehille suunnatulla koulutuksella.

Koulutukseen on tähän mennessä osallistunut yli satatuhatta varusmiestä, kertoo Puolustusvoimien sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen.

Koulutus on Maijasen mukaan hyvin tiivis.

”Aggression hallinnasta on yksi oppitunti, noin 45 minuuttia, joka annetaan kaikille varusmiehille”, Maijanen sanoo.

Oppitunnilla käydään läpi tunnetaitojen perusasioita lähtien siitä, että tunteita on kaikilla ja niiden käsittelyä voi harjoitella. Läpi käydään myös väkivallan eri muotoja ja suuttumuksen rakentavaa ilmaisemista.

Yksittäisen aggression hallinta -oppitunnin lisäksi varusmiesten henkistä toimintakykyä ja rakentavaa käyttäytymistä tuetaan koulutuksessa Maijasen mukaan muutenkin.

”Siihen kuuluu esimerkiksi eettinen toimintakyky, jota sotilaspapit opettavat”, Maijanen sanoo.

YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin He for she -tasa-arvokampanjan Suomen yhtenä tavoitteena oli vähentää alle 30-vuotiaiden miesten naisiin ja tyttöihin kohdistamaa väkivaltaa viidellä prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Puolustusvoimilla ei kuitenkaan ole seurantaa koulutuksen mahdollisista vaikutuksista.

”Varusmiespalvelus on sen verran lyhyt ajanjakso, että tällaisella oppitunnilla ei välttämättä ole palvelusaikana nähtävissä vaikutuksia”, Maijanen toteaa.

Puolustusvoimien aggression hallintaan liittyvä materiaali perustuu Opetushallituksen ja Väestöliiton Aggression portaat -malliin, jota käytetään Suomessa tunneopetuksen tukena myös kouluissa.

Väestöliiton juuri varusmiesikäisille räätälöimää materiaalia on Puolustusvoimilla käytössä yhtä oppituntia enemmänkin. Puolustusvoimat on materiaalin kehittämisen jälkeen vastannut sen hyödyntämisestä itse.

Mallia työryhmässä kehittänyt Väestöliiton asiantuntijalääkäri Raisa Cacciatore sanoo, että varusmiehille annettava koulutus on tärkeä osa tunnetaitokoulutuksen jatkumoa.

”Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä näen oleellisena sen, että tunnetaidot ovat mukana koko lapsen ja nuoren kehityksen ajan, varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta lähtien”, Cacciatore sanoo.

Asiantuntijalääkäri näkee armeijan oleellisena kertauspaikkana tunnetaitojen läpikäymiseen, sillä se tavoittaa suuren osan ikäluokasta aggression hallinnan kannalta olennaisessa hetkessä.

Monia koulutusta erityisen paljon tarvitsevia jää kuitenkin myös ulkopuolelle. Lisäksi osa kuulee tunnetaidoista armeijassakin ensimmäistä kertaa.

”Tunnetaitojen ja aggression hallinnan koulutuksen kattavuus ei ehkä vielä ole kohdallaan”, Cacciatore arvioi.

Varusmiespalveluksen oppitunnin lisäksi lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn vaaditaan siksi laajempia toimia. Cacciatore uskoo kuitenkin, että myös armeijassa tapahtuvalla koulutuksella on vaikutusta.

”Jos sen kautta saadaan yksikin ahaa-elämys siitä, että tätä [aggressiota] pystyy siis kontrolloimaan, siitä voi olla iso hyöty.”