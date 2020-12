Äärioikeistoon liittyvässä rikos­epäilyssä kohdistettu pakko­keinoja vajaaseen kymmeneen henkilöön – ”Emme tarkkaan tiedä, minkälaisesta ryhmästä on kyse”

Tutkinnanjohtaja: Akuuttia vaaraa ei ole tällä hetkellä.

Äärioikeistoon liittyvässä rikosepäilyssä on kohdistettu pakkokeinoja vajaaseen kymmeneen henkilöön, kertoo tutkinnanjohtaja Sanna Springare keskusrikospoliisista STT:lle. Hänen mukaansa ketään ei ole tällä hetkellä vangittuna.

Akuuttia vaaraa ei hänen mukaansa ole.

”Poliisin näkökulmasta ei ole konkreettista uhkaa, joten näkisin, että uhka on silloin ainakin hyvin hyvin matala. Tietenkin meillä on koko ajan tutkinta käynnissä, joten jos jotain viitteitä tulisi, totta kai me puutumme välittömästi”, hän sanoo.

Keskusrikospoliisi on vahvistanut tutkivansa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelua, joka liittyy äärioikeistoon.

Springaren mukaan valmistelu ei näytä kohdistuneen merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa oleviin.

Hän ei kuitenkaan voi tutkinnallisista syistä ottaa kantaa, ketkä ovat olleet törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelun kohteena.

”Tässä puhutaan toisesta ihmisryhmittymästä. Siihen on tavallaan kohdistettu uhkaa ja keskustelua siitä. Mutta keitä he ovat, siihen en tässä vaiheessa ota kantaa”, hän sanoi jo aiemmin STT:lle.

Springaren mukaan vielä ei tiedetä tarkkaan, ketkä rikoksen valmistelun takana ovat.

”Emme tarkkaan tiedä, minkälaisesta ryhmästä on kyse ja kuinka laajamittainen ja missä päin Suomea kaikki nämä henkilöt ovat.”

Hänen mukaansa valmistelun takana eivät näyttäisi olevan julkisuudessa tunnetut äärioikeistolaiset.

Kaiken kaikkiaan kyse on krp:n mukaan isommasta kokonaisuudesta, jossa on mukana myös paljon pienempiä rikoksia, muun muassa ampuma-aserikoksia.

MTV:n uutiset kertoi perjantaina illalla tutkinnassa olevasta törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Uutisen mukaan epäillyn vakavan rikoksen kohteina olisivat olleet MTV:n tietojen mukaan sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ja valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen. Myöhemmin Springare sanoi, ettei hänen johtamassaan tutkinnassa ole tullut esille konkreettista uhkaa liittyen Ohisaloon eikä Toiviaiseen.

HS:n tietojen myös Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapeli on kuulunut samaan ampuma-aseista kiinnostuneeseen porukkaan epäiltyjen kanssa. Selvittelyssä on ilmeisesti ollut myös se, onko poliisi vuotanut eteenpäin poliisin salassa pidettäviä tietoja.

HS kertoi syyskuussa poliiseista, jotka olivat saaneet porttikiellon Helsingin poliisilaitokselle. Toisen miehen puheet turvapaikanhakijoista olivat aiemmin herättäneet huomiota. Porttikiellon jälkeen kaksikko on myös pidätetty virasta.

HS:n tietojen mukaan äärioikeistoporukkaan liittyy sama ylikonstaapeli, joka sai porttikiellon poliisilaitokselle.