Suurin osa peruskoululaisista siirtyy ensi viikolla etäopetukseen.

Turun koronavirustilanne on kurjistunut huomattavasti kuluvan viikon aikana. Lauantaina kaupungissa tilastoitiin 52 uutta tartuntatapausta, eli yhtä monta kuin Vantaalla ja Espoossa yhteensä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu viimeisen seitsemän päivän aikana 712 tartuntatapausta. Edellisen seitsemän päivän jakson aikana tapauksia tilastoitiin 269.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungilta kertoo, että virus leviää nyt Turussa hyvin laajasti eri väestöryhmissä.

Eniten tartuntoja on havaittu perhe- ja lähipiireissä. Noin joka kolmannen tartunnan lähde on perheen- tai lähipiirin jäsen.

”Saman talouden sisäisiin tartuntoihin on vaikea vaikuttaa, mutta lähipiirin tartuntoihin pystyy vaikuttamaan minimoimalla vähäksi aikaa kontakteja”, Peltoniemi sanoo.

Kontaktien minimoiminen tarkoittaa esimerkiksi kyläilyjen ja yksityiselämän juhlien perumista.

Tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala Tyksistä kertoo, että uudet tartuntatapaukset ovat marraskuusta asti keskittyneet maahanmuuttajavaltaisiin lähiöihin.

”Meillä oli syksyllä ensiksi opiskelijatartuntoja. Kun ne saatiin rauhoittumaan, maahanmuuttajataustaisten tartunnat lisääntyivät. Ne ovat ehkä epidemian suurin moottori tällä alueella tällä hetkellä”, Rintala sanoo.

Miksi tartunnat leviävät maahanmuuttajayhteisöissä? Rintalan mukaan siihen on kaksi pääsyytä. Ensinnäkin osa sairastuneista ei eristäydy vaan pysyy muiden ihmisten lähettyvillä. Toiseksi joissain yhteisöissä ei käytetä juuri lainkaan maskeja.

Turussa on käynnistetty useita toimenpiteitä maahanmuuttajataustaisten kaupunkilaisten saamien tartuntojen vähentämiseksi. Kaupungilla on ollut matalan kynnyksen testauspisteitä ja lähiöihin on jalkauduttu neuvontatyöhön.

”Sen lisäksi kaupungissa on pyritty informoimaan yhteisövaikuttajia, jotta he voivat vaikuttaa omissa yhteisöissään omalla kielellään”, Rintala sanoo.

Tuorein toimenpide on Koronabussi. Kaupunki otti kuluvalla viikolla käyttöön lähiöissä kulkevan erikoisvarustellun linja-auton, jossa voidaan testata henkilöitä, jotka eivät pääse kulkemaan kiinteään testauspaikkaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan neljäsosa kaikista Suomessa todetuista koronavirustartunnoista on todettu muuta kieltä kuin Suomen virallisia kieliä puhuvilla. Helsingin tartunnoista 30–40 prosenttia on ulkomaalaistaustaisilla.

Varsinais-Suomi siirtyi koronaviruspandemian leviämisvaiheeseen tiistaina. Alueen kokoontumisrajoitukset tiukkenivat perjantaina. Nyt ulkona järjestettävissä kokoontumisissa saa olla vain kymmenen osallistujaa. Sama rajoitus koskee sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja kokouksia.

Oman talouden ja lähipiirien lisäksi toinen iso tartuntalähde ovat työpaikat. Rintala kertoo, että Turussa on havaittu työpaikkatartuntoja. Näille tartunnoille on yhteistä maskin käyttämättömyys.

Turun kaupunki ilmoitti perjantaina, että valtaosa peruskoululaisista siirtyy ensi viikolla etäopetukseen. Osassa peruskouluista on havaittu runsaasti tartuntoja. Etäopetuskäsky koskee 4–9-luokkalaisia. Osa koululaista siirtyy etäopetukseen maanantaina, loput keskiviikkona.

Jutta Peltoniemi kertoo, että päätöksellä pyritään samaan nyt tilanne rauhoittumaan. Kuluneella viikolla sadat koululaiset joutuivat karanteeniin altistumisen takia.

”Ongelma on siinä, että emme tiedä etukäteen sitä, missä koulussa tulee jatkotartuntoja. Meillä on kouluja, joissa on havaittu yli kymmenen jatkotartuntaa ja toisaalta kouluja, joissa tartunnan jälkeen on tullut vain altistumisia”, Peltoniemi kertoo.

Koulualtistukset ovat vieneet runsaasti henkilöresursseja jäljittämisen ja kontaktoinnin vuoksi.

”Etäopetuksen avulla pyrimme estämään jatkotartuntoja. Olisi tärkeää, ettei virus leviäisi perheisiin ja sitä myöden riskiryhmäläisiin”, Peltoniemi sanoo.

Rintala korostaa, että kaikki rajoitukset ja etäopetuksen käynnistäminen ovat osa sosiaalista etäännyttämistä. Sen terveysviranomaiset yrittävät maksimoida nyt joulun alla.

”Kaikilla suosituksilla ja rajoituksilla on tavoite. Älkää tavatko toisianne, niin voimme saada tilanteen kuriin ennen joulua”, Rintala painottaa.

Peltoniemi uskoo, että tartuntojen määrä taittuu ensi viikon aikana. Kaupungissa on tehty aktiivista seulontaa tartuntoja haettaessa. Tämä on voinut nostaa jossain määrin tilastoituja tartuntamääriä.

”Itse ajattelen, että ensi viikolla voimme nähdä korkeita lukuja, mutta sen jälkeen tapausten määrän pitäisi lähteä laskuun nykyisten toimien takia.”