Lääketiede

Rokoteyhtiö Modernan perustaja, huippututkija Derrick Rossi teki väitöskirjansa Suomessa. Meilahden molekyylibiologian laboratoriossa hän tapasi Nina Korsisaaren, jonka kanssa meni naimisiin.

Meilahti, Helsinki vuonna 2000. Kampuksella ei ollut Haartmanin sairaalaa, Kolmiosairaalaa tai Uutta lastensairaalaa. Tutkimusrakennus Biomedicum oli vasta valmistumassa.

Molekyylibiologian laboratoriossa Haartmaninkadulla lupaava kanadalainen tohtoriopiskelija Derrick Rossi teki 16-tuntista päivää.

Aikanaan Rossista tuli lääkeyhtiö Modernan perustaja. Hän oli myös kehittämässä yhtiön uutta rokotetekniikkaa, jolla ensimmäiset koronavirusrokotteet nyt toimivat. Aiemmin ei ole ollut käytössä rokotetta, jossa tautia torjuva immuniteetti synnytetään pienellä pätkällä viruksen omaa perimää, rna:ta.

Rossi oli Toronton yliopiston molekyylibiologian maisteriopintojen jälkeen kiertänyt maailmaa. Hän oli ehtinyt aloittaa jatko-opinnot niin Pariisissa kuin Texasissakin.

Texasissa laboratoriossa hänellä oli työkaveri Suomesta, Jussi Merenmies. Kerran barbeque-lounaan äärellä Merenmies ihmetteli Rossille, miksi paljon matkustanut nuori mies ei ollut vielä kertaakaan käynyt Suomessa.

Eikä mennyt aikaakaan, kun Rossi muutti Suomeen tieteen houkuttelemana ja vietti hereilläoloaikansa Haartmaninkadun laboratoriossa. Siellä hän kävi järjestelmällisesti läpi geenejä, joita Tomi Mäkelän vetämä ryhmä Helsingin yliopistossa tutki.

Vuonna 2003 Derrick Rossi väitteli ja lähti Suomessa kirjoitettujen tieteellisten artikkeleiden siivittämänä Stanfordin yliopistoon Kaliforniaan tekemään kantasolututkimusta.

Neljä vuotta myöhemmin hänestä tuli professori Harvardissa, yhdessä maailman kuuluisimmista yliopistoista. Harvardissa Rossilla ja hänen kollegoillaan oli sivuprojekti, jossa he yrittivät muuntaa ihosoluja alkiokantasoluiksi lähetti-rna:n avulla.

Rossi muistuttaa, että lähetti-rna:n ymmärtämiseksi täytyy tuntea solubiologian perusteita dna:sta alkaen.

Dna on elämän geneettinen koodi. Dna:ta on solun tumassa. Dna on melko passiivinen molekyyli, joka ei toimi aktiivisesti vaan yksinkertaisesti kantaa koodia mukanaan. Tuo koodi pitää lukea ja muuttaa proteiineiksi. Ongelma on, että dna ja proteiinit ovat aivan eri osissa solua.

Viestinviejänä toimii lähetti-rna, joka lukee tumassa dna:n koodin ja kuljettaa sen tuman ulkopuolelle solulimaan eli syto­plasmaan. Siellä proteiinit syntyvät dna:n ohjeiden mukaisesti.

”Vuonna 2008 aloimme tutkia, miten saisimme tuotettua alkiokantasoluja lähetti-rna:n avulla. Tarkoitus oli ohjelmoida ihosolut uudestaan niin, että ne toimisivat kuten alkiokantasolut. Kun ensi kertaa lähetimme lähetti-rna:n soluun, se aiheutti solussa välittömästi vahvan immuuni­reaktion, joka tappoi maljassa paljon soluja”, Rossi kertoo.

”Kun olimme muokanneet lähetti-rna:ta sellaiseen muotoon, ettei elimistön puolustusjärjestelmä reagoinut ja pystyimme välttämään immuunireaktion, saimme solun tuottamaan proteiineja, joita halusimme”, Rossi sanoo.

Onnistumiselle oli luonut perustan Pennsylvanian yliopiston tutkijoiden Katalin Karikón ja Drew Weissmanin läpimurtotyö. He olivat onnistuneet kehittämään muunnellun lähetti-rna:n, joka ei herättänyt solussa immuunireaktiota.

Löytö ei aluksi kiinnostanut molekyylibiologeja, mutta Rossi keksi soveltaa sitä omassa kokeessaan, mikä loi pohjan Modernan perustamiselle ja myöhemmin koronavirus­rokotteen kehittämiselle.

”Ilman tätä vuoden 2005 löytöä meillä ei olisi nyt näitä mRNA-teknologiaan pohjaavia covid-rokotteita”, Rossi sanoo.

Myös Britanniassa tällä viikolla käyttöön otettu Pfizerin ja Biontechin rokote käyttää samaa tekniikkaa. Koronaviruksen piikkiproteiinia koodaava rna-pätkä pakataan lipidikalvoon ja pistetään ihmisen elimistöön. Siellä paketti hakeutuu soluun, ja solu valmistaa rna-ohjeilla piikkiproteiineja. Immuunijärjestelmä toteaa proteiinit keholle vieraiksi ja kehittää vasta-aineita.

Jos koronavirus tunkeutuu rokotteen saaneen ihmisen kehoon, vasta-aineet ja puolustussolut ovat jo valmiina torjumaan viruksen piikkejä.

Rossi perusti Modernan vuonna 2010. Samana vuonna Time-lehti listasi hänen oivalluksensa kymmenen merkittävimmän lääketieteen tutkimustuloksen joukkoon. Hän pääsi myös Yhdysvaltain presidenttinä toimineen Barack Obaman ja Facebookin Mark Zuckerbergin kanssa Timen merkittävät ihmiset -listalle.

Enää Rossi ei ole suoraan mukana Modernan tutkimustyössä, mutta yhtiön osakkeita hän omistaa merkittävän määrän.

Koronapandemia on nyt kestänyt lähes vuoden. Viruksen toisesta aallosta kärsivä maailma odottaa rokotteiden saamista käyttöön.

”Yhdysvalloissa pandemiaa ei olisi voitu hoitaa yhtään huonommin, vaikka olisi kovasti yritetty”, Derrick Rossi sanoo.

Hän arvioi, että Yhdysvalloissa ja Euroopassa on edessä vielä muutama erittäin synkkä kuukausi pandemiaa ennen kuin tilanne kääntyy paremmaksi.

Parempaan tilanteeseen päästään rokottamalla. On äärimmäisen kova työ yrittää rokottaa edes puolet maapallon kahdeksasta miljardista ihmisestä.

“Arvioin, että Yhdysvalloissa suurin osa ihmisistä on saanut rokotteen keskikesään mennessä”, hän sanoo.

Suurin osa Modernan rokotteista on varattu käytettäviksi Yhdysvalloissa.

Moderna on ollut rokotekehityksessä äärimmäisen nopea.

Kiinalaiset julkaisivat tiedot sars-cov-2-viruksen geeniperimästä 11. tammikuuta 2020. Moderna aloitti rna-rokotteen kehittämisen samana päivänä. Rokote oli valmiina ensimmäisiä kokeita varten 42 päivässä.

Rna-rokotteiden valmiiksi saaminen on ollut nopeaa, koska rna:n ja dna:n tuottaminen on nopeaa, paljon nopeampaa kuin viruksen proteiinien, jotka immuunireaktion herättävät.

Rossi on huomannut, että harva ihminen tietää tarkalleen, mistä rokotteissa on kyse, vaikka niillä on ihmiskunnan historiassa pelastettu miljoonia ihmishenkiä.

”Kaikkein tärkeintä on ymmärtää, että rokote ja teknologia, jolla rokote viedään elimistöön ovat kaksi eri asiaa.”

Tavoite on aina saada aikaan immuunireaktio virukselle.

Kun puhe siirtyy molekyylibiologian turvallisuuteen, Rossi pääsee vauhtiin. Huomaa, että hän on työskennellyt vuosia maailman kantasolututkimuksen etujoukoissa. Kantasolututkijat joutuvat koko ajan pohtimaan uuden lääketieteen eettisyyttä ja turvallisuutta.

Rokotteiden vastustajia hän kehottaa tutustumaan siihen, miten rokotteita on testattu.

Esimerkiksi Modernan rokotetutkimuksessa 15 000 ihmistä rokotettiin ja 15 000 sai plasebo- eli lumerokotteen. Koronatartuntoja tuli Modernan tutkimuksen aikana yhteensä 192, ja kaikki vakavat tapaukset olivat plaseboryhmässä. Yksi koehenkilö, joka kuoli, oli plaseboryhmässä.

”Kaksi yhtiötä on tehnyt lähetti-rna:han perustuvat rokotteet ja molemmat ovat osoittaneet ihmisillä tehdyissä tutkimuksissa rokotteen olevan erittäin turvallinen. Sivuvaikutukset ovat olleet rokotteiden normaalien sivuvaikutusten kaltaisia, vähän kuumetta ja ihon arkuutta”, Rossi sanoo.

Rossi huomauttaa, ettei syy kuumeeseen ole rokotteen rna-pätkä vaan se, että elimistön puolustusjärjestelmä reagoi rokotukseen.

Derrick Rossi tyrmää ajatuksen, että koronarokotteiden kehittäminen olisi kilpajuoksu, jossa vain nopeimmat voittavat.

”On hyvä, että rokotteita on tulossa markkinoille monta. Rokotettavia on niin paljon, että täytyy olla useita eri rokotteita, jotta ne riittävät kaikille.”

Suomessa professorit Kalle Saksela, Kari Alitalo ja Seppo Ylä-Herttuala kehittävät viruskuljettimen avulla toimivaa rokotetta.

Alitalo oli Haartmaninkadulla molekyyli- ja syöpäbiologian laboratorion johtajana, kun Rossi viimeisteli väitöskirjaansa 2000-luvun alussa.

”Pidin hänestä hirveän paljon. Alitalo on niin skarppi tyyppi”, Rossi sanoo.

Kun Rossin väitöspäivämäärä lähestyi, tiedekunnassa alettiin tutkia, oliko hänellä koossa kaikki tohtorin tutkintoon kuuluvat opintoviikot.

”En ollut suorittanut ainuttakaan. Kari Alitalo antoi minulle kymmenen molekyylibiologiaa koskevaa kirjaa ja sanoi, että lue nämä ja keskustellaan niistä”, Rossi muistelee.

”Tässä on kymmenen kirjaa, joita en aio lukea”, Rossi kertoo tokaisseensa. Jonkinlainen oikopolku opintoviikkojen kasaamiseen hänelle lopulta löytyi.

”He kyllä sanoivat, että hei, näyttää siltä, että tutkimus näyttää onnistuvan ilman kurssejakin, mutta joistakin säännöistä täytyisi pitää kiinni.”

”Toivon, etteivät suomalaiset opiskelijat nyt vetoa tähän, etten tehnyt niitä kaikkia kursseja. Olin labrassa 16 tuntia päivässä.”

Rossi julkaisi kollegojensa kanssa Helsingin-aikana monia tieteellisiä huippuartikkeleita, muiden muassa Science-tiedelehdessä. Syksyllä 2001 julkaistussa Science-paperissa on yhtenä kirjoittajana Nina Korsisaari.

Rossi ja Korsisaari tapasivat Haartmaninkadun laboratoriossa. He menivät naimisiin. Nyt he asuvat Bostonissa, ja heillä on kolme tytärtä. Koko perheen yhteinen intohimo on jääkiekko.

”Tyttäreni ovat puoliksi suomalaisia. Vaimoni yrittää puhua suomea mahdollisimman paljon. Vanhin tytär puhuu hyvin suomea, keskimmäinen melko hyvin ja nuorin vähiten”, Rossi sanoo.

Zoom-haastattelun aikana yksi tytöistä käy huikkaamassa: Moi!

Kesällä suomea puhutaan Suomessa mummin, papan ja serkkujen kanssa.

”Pidän saunomisesta, ja meillä on sauna sekä Bostonissa kotona että järvihuvilalla”, hän sanoo.

”Appiukko muistutti kertomaan tämän.”

Kaksi ja puoli vuotta sitten Rossi lähti Harvardista tehdäkseen kaikkea muuta. Rossi on MS-tautiin lääkettä kehittävän Convelo Therapeuticsin toimitusjohtaja. Hän on myös perustanut useita muita biotekniikan yrityksiä.

Hyvä tutkimus sytyttää hänet yhä.

”Kun hyvät tutkijat tulevat esittelemään ideoitaan, joskus käy niin, että menen syvemmin mukaan”, Rossi sanoo.

”Rakastan tiedettä, ja pidin professorina olemisesta, mutta työssä oli puolia, joita en enää halunnut. Olen siinä vaiheessa elämääni, etten halua enää tehdä mitään, mitä en oikeasti halua tehdä.”