Esitykset jatkuvat keväällä, jos koronatilanne sallii.

Helsingin Sanomien Musta laatikko -esitykset peruttiin tältä syksyltä koronatilanteen takia. Syksylle ostettujen lippujen muutos- ja palautusaika umpeutuu nyt joulukuussa.

Vaihtokäytännöt riippuvat teatterista.

Kansallisteatterissa syksyn lippuja vaihdetaan vuoden loppuun asti. Liput voi siirtää Mustan laatikon kevään näytäntöihin tai niistä voi pyytää rahat takaisin. Muutoksissa kannattaa olla yhteydessä Kansallisteatterin lippumyymälään tai Lippu.fi:hin sen mukaan, kummasta liput on ostanut.

Myös Tampereen Työväen Teatterissa palautuksia tehdään vuodenvaihteeseen asti. Palautus kannattaa hoitaa teatterin nettisivuilla.

Turun kaupunginteatterissa lippujen vaihdot on käytännössä jo tehty.

Musta laatikko -esitykset jatkuvat jälleen ensi keväänä, jos vallitseva koronatilanne sen sallii. Liput kevään esityksiin ovat myynnissä.

Musta laatikko 16 -esitys järjestetään Kansallisteatterissa Helsingissä 9.3.–25.4. yhteensä kymmenen kertaa. Turun kaupunginteatterissa esitys nähdään kahdesti 29. maaliskuuta. Tampereen Työväen Teatterissa esitys vierailee 19. huhtikuuta.

Kaikkiin näytäntöihin lippuja myyvät teatterien omat lippumyymälät sekä Lippu.fi.

”Keväälle on myynnissä vain noin puolet normaalista paikkamäärästä. Seuraamme tietenkin koronatilanteen kehittymistä ja viranomaisten ohjeita teattereiden kanssa koko ajan”, sanoo Tuomas Kaseva, yksi Mustan laatikon tuottajista.

Tänä syksynä Musta laatikko -esityksiä ei siis nähty. Viikko sitten julkaistiin kuitenkin Mustan laatikon tekijöiden Koronavuosi-niminen podcast, joka käy läpi päättyvää koronavuotta Helsingin Sanomien toimittajien silmin.

”Podcastissa yhdeksän toimittajaa vie kuuntelijan koronajournalismin kulisseihin ja kertoo, mitä ongelmia koronauutisointiin on liittynyt, missä journalismi on onnistunut, mitä on opittu ja missä on mokattu. Tavoitteena on samanlainen rehellinen toimittajan työn avaaminen kuin Mustassa laatikossakin”, Tuomas Kaseva sanoo.

Podcastin voi kuunnella maksutta osoitteessa HS.fi/koronavuosi. Sarjan osat löytyvät myös HS-sovelluksesta valitsemalla valikosta Kuuntele ja Podcastit. Löydät podcastin myös Suplasta, Applen podcastit-sovelluksesta ja Spotifysta.