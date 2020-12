Keväällä Kallion ala-asteen koulun luokat olivat tyhjiä, kun oppilaat olivat etäopetuksessa. Jo keväällä heräsi huoli on, että etäopetus eriarvoistaa oppilaita, kun kaikkien oppilaiden vanhemmilla ei ole samanlaisia valmiuksia auttaa tehtävissä. Etäopetuksesta tehdyn kansallisen arvion mukaan huoli oli aiheellinen.­

Keväällä Suomessa siirryttiin kerralla kahdeksi kuukaudeksi etäopetukseen. Nyt poikkeusajasta on valmistunut kansallinen arviointi. HS selvitti, millaisia kouluarvosanoja etäopetukselle annettaisiin.

Keväällä alkanut koronaepidemia toi ennen kokemattoman mullistuksen Suomen kouluihin.

Epidemia ja sitä seuranneet poikkeusolot siirsivät keväällä opetuksen kahdeksi kuukaudeksi etäopetukseen kaikilla koulutusasteilla.

Sellaista kokeilua ei kukaan olisi uskaltanut esittää. Nyt etäopetukseen siirryttiin kertaheitolla koko maassa kaikilla koulutusasteilla liki yhdessä yössä. Millaisia vaikutuksia sillä oli opetukseen ja oppimiseen?

Vastaus siihen löytyy tänään julkaisusta Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamasta kevään etäopetusta koskevasta arvioinnista. Arviointi kattaa kaikki koulutusasteet.

Arvioinnin mukaan etäopetus heikensi opetuksen tasa-arvoa ja oppimisen edellytyksiä. Puutteita oli etäopetuksen aikana saadussa tuessa, tietoteknisissä välineissä sekä oppilaiden oppimisvalmiuksissa. Kodin rooli etäopetuksen tukena korostui.

Toisaalta etäopetuksesta seurasi myös paljon hyvää. Se vauhditti perusopetuksen digitaitoja, joita nyt syksyllä on voitu hyödyntää.

Minkä arvosanan poikkeusolojen etäopetukselle pitäisi sitten antaa? HS kysyi asiaa keväällä etäopetuksesta haastatelluilta kolmelta oppilaalta ja kahdelta opettajalta.

Opettaja vaihtoi koulua

Juha Wedman opettaa nyt Latokartanon peruskoulussa muun muassa biologiaa.­

Maantiedon ja biologian sekä terveystiedon opettaja Juha Wedman opetti keväällä luokka-asteita 7–9 Porolahden peruskoulussa Helsingissä.

”Tavoitteena on taata jokaiselle lähiopetusta vastaava määrä opiskelua ja ohjausta opiskelussa”, Wedman kertoi HS:n haastattelussa, kun etäopetusta oli kulunut kolme viikkoa.

Syksyllä Wedman sai viran Latokartanon peruskoulusta, jossa hän opettaa samoja aineita kuin keväällä.

Syksyllä opetus on peruskoulussa annettu lähiopetuksena. Epidemiatilanne on kuitenkin jatkuvasti muuttunut, ja se on jouduttu ottamaan opetuksessa huomioon.

Wedman on muun muassa syksyllä käyttänyt lähiopetuksessa rinnan sähköisiä tehtäviä, jotta mahdollinen uusi etäopetukseen siirtyminen olisi helpompaa.

Koronapotilaita ja altistumisia on ollut syksyllä myös Latokartanon koulussa. Se on tarkoittanut lähiopetuksen ja etäopetuksen vuorottelua.

”Yhdessä ryhmässä minulla oli syksyllä kolme paikalla ja koko muu ryhmä etänä. Opetin luokassa olevia ja samaan aikaan kotona olevat seurasivat lähetystä kotoa”, Wedman sanoo.

Hän ei kuitenkaan pelkää sairastumista itse.

”Alkusyksystä se vähän mietitytti, mutta maskien käyttöönotto auttoi.”

Ensin henkilökunnalle suositeltiin syksyllä kasvomaskien käyttöä koulupäivän aikana Helsingissä. Lopulta suositus laajeni myös yläkoulujen oppilaisiin. Wedmanin mukaan nyt maskeihin ollaan jo koulussa totuttu.

”Herkkyys nähdä oppijan tilannetta vähän kärsii ilman kasvoyhteyttä, mutta on se parempi kuin pelkän etäyhteyden varassa”, hän kertoo.

Keväällä Wedman toivoo lähiopetuksen jatkuvan. Eniten etäopetuksesta kärsivät hänen mukaansa ne, joilla on kielen kanssa ongelmia.

”Etäopetus tuo lisävaikeutta oppilaille, joilla on jo ennestään haasteita kielen kanssa.”

Arvosana kevään etäopetukselle: 8

Perustelu: ”Kiitettävää ennakkoluulottomuutta etäopetuksen omaksumisessa. Rimanalitus niiltä osin, kun on tarrauduttu ’kirjeopistotyyliin’ Wilmaa työkaluna yksinomaan käyttäen.”

Juha Wedman aloitti keväällä etäopetuksen tunnit aina videoyhteydellä ja tarkastamalla, että kaikkien yhteys toimi.­

Helsingissä sekä Porolahden että Latokartanon peruskoulussa kaikille oppilaille pystyttiin etäopetukseen siirryttäessä jakamaan kannettavat tietokoneet. Karvin raportista ilmenee, että ihan kaikkialla Suomessa tilanne ei ole ollut yhtä hyvä.

”Toisilla paikkakunnilla oppilaat saivat hakea kouluista laitteet ja niitä riitti. Toiset oppilaat saattoivat olla pitkäänkin kännykän varassa”, yksikön johtaja Hannele Seppälä Karvista kertoo.

Eriarvoisuutta oli myös siinä, millaiset valmiudet opettajilla oli etäopetukseen. Karvin arviointikyselyssä yli puolet opettajista kertoi saaneensa tukea työnantajaltaan poikkeusolojen aikana.

Kolmannes olisi kuitenkin kaivannut enemmän ohjeistusta oppituntien järjestämiseen etänä. Neljännes puolestaan koki, ettei ollut saanut tarpeeksi tukea ja ohjeistusta laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön.

”Tällaisessa tilanteessa etäopetuksen ei pitäisi liikaa jäädä yksittäisen opettajan harteille”, Seppälä sanoo.

Koira ja hamsteri auttoivat läksyissä

Julia ja Sarah Shepstone (oik.) leikkivät Viivi-koiran kanssa kotipihallaan Espoossa. Molemmat ovat iloisia, että nyt syksyllä on voinut opiskella lähiopetuksessa.­

”Kotikoulu on aika outoa, aika helppoa, ja se aikoo mennä tosi hulluksi, mutta se on ihan kivaa.”

Näin etäopiskelua kuvaili keväällä Espoossa asuva neljäsluokkalainen Sarah Shepstone.

Nyt Sarah, 11, käy viidettä luokkaa ja hänen pikkusiskonsa Julia Shepstone, 9, kolmatta luokkaa Jalavapuiston koulussa.

Julian ja Sarahin äidin Sini Shepstonen mukaan tyttöjen etäopetus oli keväällä hyvin erilaista.

Sarahin päivät alkoivat videoyhteydellä luokan kanssa, minkä jälkeen hän teki tehtäviä. Iltapäivällä oli uusi videoyhteys. Sarah pystyi tekemään tehtäviä ja kysymään tarvittaessa opettajaltaan, mikäli jokin jäi ymmärtämättä.

Sen sijaan toisella luokalla keväällä ollut Julia tarvitsi opiskeluun paljon tukea kotona etätyössä olevilta vanhemmiltaan, koska hänellä ei ollut niin paljon opetusta videoyhteydellä ja suurin osa koulutehtävistä tuli vanhemmille Wilmaan.

”Me vanhemmat opetimme ja kävimme tehtäviä oppimisen vuoksi läpi yhdessä. Tämä oli kaikille haastavampaa, kun yhteyttä opettajiin ei joka päivä ollut”, Sini Shepstone kertoo.

Apuna opetuksessa käytettiin myös isovanhempaa, joka auttoi videoyhteydellä etenkin Sarahia saksan tehtävissä.

Sarahin opiskelukaverina oli lemmikkihamsteri Töpö. Julia ja Sarah lukivat läksyjään myös perheen koiralle Viiville.

Nyt molemmat ovat iloisia, että koulussa on palattu taas lähiopetukseen.

”Oli tylsää, kun kavereita ei voinut keväällä nähdä”, sanoo Julia Shepstone.

Arvosana kevään etäopetukselle: 8

Perustelu: ”Ei nähnyt kavereita eikä opettajaa livenä, ja se oli outoa. Etäkoulu oli kivaa, koska oli enemmän vapaa-aikaa ja tehtäviä sai tehdä milloin vaan.” (Sarah Stepstone)

Sarah Shepstone luki keväällä etäopetuksessa perheen Töpö-hamsterille saksaa.­

Karvin Raportin mukaan etäopiskelun aikana kodin tuen merkitys kasvoi etenkin perusopetuksessa ja toisella asteella.

Se aiheutti valtavasti eriarvoisuutta, sillä kaikilla ei ollut mahdollista opiskella kotioloissa saati saada siihen tukea, Seppälä kertoo.

Elämänhallinnan ongelmat, oppimisvaikeudet ja erilaiset mahdollisuudet opiskella kotioloissa vahvistavat eroja oppijoiden välillä. Lähiopetuksen puute lisäsi tuen tarvetta erityisesti oppijoilla, joilla on muita enemmän ongelmia opintojen etenemisessä.

Erityisesti haasteita oli muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvilla oppilailla.

Vaikka tuen tarpeen lisääntyminen tunnistettiin kaikilla koulutusasteilla, tuen antaminen vaihteli. Seppälä korostaa, että erityisesti perusopetuksessa oppilaiden tuen tarpeen tunnistamisessa kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää.

Opettaja ikävöi oppilaitaan

Opettaja Ronja Heino kertoo, että oppilaat ihmettelivät aluksi, kun syksyllä koulun aikuisille tuli suositus maskin pitämisestä, mutta tottuivat sitten. ”He ovat kuitenkin siinä mielessä muovautuvampia kuin me aikuiset.”­

Eriarvoisuus huolestutti jo keväällä sekä sosiaali- että opetusalan ihmisiä. Asiantuntijat muistuttivat, että monelle lapselle koulu on myös hengähdyspaikka epävakaista kotioloista.

Myös koulun sosiaalinen merkitys nostettiin esiin. Kallion ala-asteen opettaja Ronja Heino kertoi haastattelussa, että etätapaamiset piristivät toisen luokan oppilaita.

”He ovat ehkä muistaneet tapaamisten avulla, että me kaikki ollaan tässä yhdessä, vaikka onkin hajaannuttu omiin koteihimme”, Heino kuvasi.

Hän opettaa yhä samoja oppilaita, jotka käyvät nyt kolmatta luokkaa. Kevään haastattelussa häntä mietitytti paluu lähiopetukseen.

Oli kuitenkin hyvä, että palattiin, hän sanoo nyt. Lapset olivat Heinon mukaan todella iloisia päästessään takaisin kouluun. Tästä iloitsivat myös heidän vanhempansa.

”Itselleni kirkastui se, että näille pienemmille oppilaille koulu ja koulukaverit ovat hirveän tärkeä. Myös ihan arjen rutiinit, kuten ruokailu ja välitunnit, merkitsevät heille paljon”, Heino kertoo.

Koronaepidemia näkyy yhä koulussa. Aamunavaukset tulevat keskusradiosta. Ruokailuja ja välitunteja on porrastettu. Enemmän ollaan oman luokan kanssa, eivätkä eri luokka-asteiden oppilaat näe toisiaan niin paljon. Perinteisiä joulujuhlia ei ole.

Heinosta tuntuu kuin koulu olisi oma kuplansa koronaepidemian keskellä.

”Koulupäivien jälkeen ihmetyttää, kun lähtee rakennuksesta ulos, että missä kaikki ovat. Sitten havahtuu ja muistaa taas”, Heino kuvaa.

Lapset ovat Heinon mukaan tarkkoja käsienpesusta. Kun koulun aikuisille tuli suositus maskin käyttämisestä, lapset ihmettelivät sitä hetken, mutta tottuivat nopeasti.

Etäopetus toi uusia taitoja myös alakoulun oppilaille. Heino huomasi, että etäopetuksen aikana oppilaiden tekstinkäsittelytaidot kehittyivät. Myös tietokoneen käyttö osattiin.

Heino ei ole huomannut oppilaillaan suuria oppimisvajeita.

”Ehkä taito- ja taideaineet, kuten käsityöt, liikunta ja draama, ovat olleet vähän vaikeita toteuttaa etänä”, hän arvioi.

Arvosana kevään etäopetukselle: 9

Perustelu: ”Kevään etäkouluun siirryttiin todella nopeasti koko maailmaa ravistelevassa tilanteessa.”

Ronja Heino kertoi keväällä, että koulutehtävien eriyttäminen oli etäopetuksen aikana opettajalle haasteellista.­

Karvin kyselyssä oppilaat arvioivat etäopiskelun helpoimmaksi liikunnassa ja vaikeimmaksi matematiikassa.

Etäopiskelu edellyttää hyviä oppimis- ja opiskeluvalmiuksia, joita kaikilla ei ole, muistuttaa Karvin Hannele Seppälä.

Kyselyssä noin viidennes opettajista arvioi, että oppilailla ja opiskelijoilla on ollut paljon haasteita opintojen edistymisessä.

Etäopetuksen aikana oppilaat itse kuitenkin kertoivat oppineensa hakemaan tietoa itsenäisesti, ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja laatimaan aikataulun opiskelulle.

Se, millainen asenne oppilaalla oli etäopetusta kohtaan, vaikutti paljon myös, miten he oppivat.

Lukiolainen palasi etäopetukseen

Oscar Escartin opiskelee nyt lukion ensimmäisellä luokalla. Lukiot siirtyivät Helsingissä joulukuun alusta jälleen etäopetukseen.­

Keväällä Oscar Escartin oli yhdeksäsluokkalainen Arabian peruskoulussa Helsingissä. Koulun siirryttyä etäopetukseen hän sai idean ja lähetti luokkansa Whatsapp-ryhmään ehdotuksen: ”tehään discord serveri”.

Discord on alun perin videopeliyhteisölle suunniteltu sovellus, jossa isokin joukko voi kokoontua yhdessä juttelemaan ja viestittelemään. Escartinin ajatus oli, että sovellusta voisi käyttää myös koulutunneilla, eikä kenenkään tarvitsisi opiskella yksin.

HS kertoi Escartinin ja hänen kavereidensa keväästä etäkoulusta kertovassa reportaasissa.

Nyt Escartin, 16, on ”rehulinjalainen”, kuten lukiolaiset Helsingin luonnontiedelukiossa itseään kutsuvat. Opetus alkoi syksyllä lähiopetuksessa, ja opinnot etenivät hyvin.

Sitten joulukuussa toisen jakson päätteeksi lukiot siirrettiin taas etäopetukseen. Nyt Escartin on opiskellut jälleen etänä reilun viikon.

”Ei ole mennyt kauhean hyvin”, hän kertoo. ”On hankala motivoida itseään muissa kuin matematiikassa ja englannissa, joista olen kiinnostunut. Lähiopetuksessa opin paremmin.”

Alun perin Escartinin piti suorittaa tässä jaksossa kahdeksan kurssia, mutta hän karsi kurssien määrän kuuteen.

Opetus tapahtuu Google Meetissä. Se on oppimisalustana erilainen kuin Discord.

”Google Meet on paljon jäykempi alusta ja enemmän yksisuuntainen. Kynnys kysyä siellä opettajalta mitään on korkeampi”, Escartin sanoo.

Kolmas jakso jatkuu helmikuun alkuun. Escartin toivoo, että etäopetuksesta palattaisiin lähiopetukseen vielä tämän jakson aikana.

”Silloin saisin kirittyä asiat kiinni.”

Arvosana kevään etäopetukselle: 9+

Perustelu: ”Nykyinen tilanne voisi olla noin 8-. Opetus onnistuu, mutta pidin enemmän keväisestä järjestelystä.”

Arabian yläkoulun opetus siirrettiin keväällä Oscar Escartinin pystyttämälle serverille Discord-sovellukseen.­

Karvin mukaan tietotekniset valmiudet etäopetukseen olivat lukioissa hyvät keväällä. Lähes kaikki – 96 prosenttia – Karvin kyselyyn vastanneista lukiolaisista koki, että heillä on oli riittävät välineet opiskeluun poikkeusolojen aikana.

Sen sijaan opiskelun tuki jäi heikommaksi. Lähes puolet lukiolaisista koki opiskelumotivaationsa etäopetuksen aikana huonoksi. Viidesosa myös koki, etteivät opinnot olleet edenneet.

Jopa kaksi kolmasosaa lukiolaisista arvioi myös, että etäopiskelu oli normaalia opiskelua kuormittavampaa.

Jos etäopetukseen siirrytään uudelleen samassa mittakaavassa, mitä pitäisi tehdä toisin?

Karvin Hannele Seppälä korostaa, että suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuuksia ovat pienet erot koulujen välisessä osaamisessa, korkealaatuinen opettajankoulutus sekä yleinen koulutuksen arvostus.

”Poikkeustilanne nosti vahvuuksien listalle joustavuuden ja mukautumiskyvyn”, Seppälä sanoo.

Etäopetuksessa otettiin digiloikkia, mutta oppimisen tuki jäi riittämättömäksi.

”Poikkeustilanteen vaikutuksia on seurattava myös pidemmällä aikajänteellä ja huolehdittava tarvittavasta oppijoiden tuesta ja hyvinvoinnista”, Seppälä sanoo.

Hän antaisi siksi suomalaiselle koulujärjestelmälle poikkeusoloissa arvosanan 8+.