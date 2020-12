Oikeus katsoi, että Tero Holopainen on johtanut United Brotherhoodia ainakin vuodesta 2016 saakka. Holopainen sai lähes 9 vuotta ja 8 kuukautta vankeutta pitkästä listasta rikoksia.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa massiivisessa United Brotherhood -jengiä koskevassa oikeusjutussa. Syyttäjä vaati rangaistusta pitkästä listasta rikoksia muun muassa jengin johtajana pidetylle Tero Holopaiselle ja kymmenille muille.

Holopainen sai yhdeksän vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeustuomion muun muassa useista törkeistä huumerikoksista, törkeästä rahanpesusta, ryöstöstä, ampuma-aserikoksista, kiristyksen yrityksestä, kätkemisrikoksesta, rekisterimerkintärikoksesta ja kavalluksesta.

Käräjäoikeus katsoi Holopaisen, että Holopainen oli jengin tosiasiallinen johtaja ainakin vuodesta 2016 alkaen. United Brotherhood ja sen alajengi Bad Union puolestaan ovat olleet järjestäytyneitä rikollisryhmiä, oikeus totesi.

Oikeuden mukaan Holopainen syyllistyi myös järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumiseen. Tuolla itsenäisellä nimikkeellä tuomioita on jaettu Suomessa harvoin. Sen sijaan rangaistuksia on usein kovennettu, koska jokin tietty rikos on tehty osana vakavien rikosten tekemistä varten järjestäytynyttä ryhmää.

Kaikkiaan jutussa oli 44 syytettyä. Kokonaisuuden 96 syytekohtaa koskivat muun muassa törkeitä huumausainerikoksia, törkeitä ampuma-aserikoksia, ryöstö- ja kiristysrikoksia sekä rahanpesurikoksia.

Oikeudenkäynti oli poikkeuksellinen. Viranomaiset pääsevät rikostutkinnoilla ja syytteillä vain harvoin edes omasta mielestään läpivalaisemaan yhtä kattavasti kokonaisen jengin toimintaa ja iskemään sen johtoon.

United Brotherhood yhdistyi vuonna 2010 kolmesta alamaailman jengistä: Rogues Gallerysta, Natural Born Killersistä ja Moresta. Viranomaiset ovat pitäneet United Brotherhodia viime vuodet Suomen vahingollisimpana jenginä.

Holopaisen syytteissä oli kyse muun muassa siitä, johtiko hän United Brotherhoodin huumekauppaa ja piilottiko hän jengin rikoksista saatuja rahoja Porvoossa sijainneisiin kiinteistöihin.

Syyttäjän käsityksen mukaan Holopainen joutui lopulta myös itse puuttumaan huumebisneksiin, koska moni jäsenistöstä oli poissa pelistä eri rikosprosessien takia. Muuten toiminta oli viranomaisten käsityksen mukaan järjestetty niin, että korkea asema jengissä suojasi suurimmilta riskeiltä.

Oikeudenkäynnissä käsiteltiin lisäksi esimerkiksi sitä, johtiko Holopainen jengiä ja kurittiko hän miekalla tai vastaavalla esineellä United Brotherhoodin jäsentä, joka oli syyttäjän mukaan kritisoinut Holopaisen johtamista. Syyttäjä piti tekoa myös muille tarkoitettuna varoituksesta niskuroinnista.

Holopainen puolestaan kiisti syytteet tai sen, että olisi johtanut jengiä.

Poliisihallitus ja syyttäjä vaativat parhaillaan United Brotherhoodia ja sen alajengiä Bad Unionia lakkautettavaksi toisessa oikeusprosessissa.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on asettanut jengin väliaikaiseen toimintakieltoon. Oikeus antaa päätöksen lakkauttamisjutussa helmikuun puolivälissä.

