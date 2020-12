Selvityksen mukaan korkeakoulu­opiskelijat haluavat etäopetusta myös korona-ajan jälkeen, mutta järjestämistapoja on kehitettävä: ”Opiskelijoiden motivaatio on korona-aikana laskenut”

Edunvalvontajärjestö Samokin puheenjohtaja Anna Laurilan mukaan kaikkia opintoja ei haluta, eikä niitä edes voisi siirtää etäopinnoiksi. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan harjoituksia, kuten näytteenottoa ja sen analysoimista ei voi opiskella kotona, Laurila listaa.

Korkeakouluopiskelijat haluavat etäopetusta korona-ajan jälkeenkin, selviää Akava Worksin tekemästä kyselytutkimuksesta.

Akava Works on korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akavan rahoittama ajatus- ja tutkimuspaja.

Kyselyssä selvitettiin opiskelijoiden kokemuksia koronavirus­epidemia-ajan etäopetuksesta. Siihen vastasi noin 1 100 päätoimista yliopisto- tai ammattikorkeakouluopiskelijaa. Kyselyn toteutti elo–syyskuussa Aula Research.

Vastauksissa etäopetuksen hyvistä puolista esille nousivat etenkin joustavuus ja opintojen ja muun elämän yhteensovittamisen helpottuminen.

Huonoja puolia olivat vastaajien mukaan vuorovaikutuksen heikentyminen muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Lisäksi vastaajat kertoivat muun muassa motivaation ja ohjauksen tai saadun palautteen heikentyneen. Vastaajat kokivat myös opiskelun ja vapaa-ajan rajan sumentuneen ja oppimistulostensa heikentyneen.

Kyselyssä tiedusteltiin mielipidettä siitä, pitäisikö kaikkeen korkeakoulun järjestämään opetukseen osallistuminen olla mahdollista etänä koronaviruksesta johtuvan poikkeustilan jälkeen. Vastaajista kolmasosa ilmaisi olevansa väitteen kanssa täysin samaa mieltä ja kaksi viidesosaa jokseenkin samaa mieltä.

Ammattikorkeakoulu­opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Samokin puheenjohtaja Anna Laurila painottaa, ettei kyse ole opiskelijoiden halusta siirtyä pelkkään etäopetukseen.

”Tulkintamme mukaan kyse on siitä, että opiskelijat arvostavat opiskelun joustavuutta”, Laurila sanoo.

Ammattikorkeakoulu­opiskelijoista neljäsosa on perheellisiä ja valtaosa työssäkäyviä.

”Etäopiskelu helpottaa muun elämän ja opiskelun yhteensovittamista”, Laurila sanoo.

Laurilan mukaan kaikkia opintoja ei haluta, eikä niitä edes voisi siirtää etäopinnoiksi. Ammattikorkeakoulu­opintoihin kuuluu paljon yhdessä tekemistä ja oppimistilanteita, jotka vaativat vuorovaikutusta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan harjoitteita kuten näytteenottoa ja sen analysoimista ei voi opiskella kotona, Laurila listaa.

Jotkut opinnot, kuten massaluennot, voi sen sijaan hänen mukaansa siirtää hyvin etänä opiskeltaviksi. Järjestämistavan ei kuitenkaan ole pakko tarkoittaa keväällä käyntiin polkaistua tapaa.

”Tämä siirtymä oli pakon edessä tehty. Kyselyn tuloksissa näkyy, että opiskelijoiden motivaatio ja opintojen innostavuus on korona-aikana laskenut”, Laurila sanoo.

”Sanoisin, että opintojen digitoiminen on toivottu kehityskulku, mutta kehitettävää on vielä. Opintojen on oltava etänäkin innostavia ja laadukkaita.”