Epidemiatilanteen paheneminen näkyy myös Koronavilkun tilastoissa. Tällä hetkellä sovelluksen kautta tehdään moninkertainen määrä oirearvioita marraskuun alkuun verrattuna.

Koronavilkku-sovelluksen avulla saa tiedon, jos on mahdollisesti altistunut koronavirukselle. Sovelluksen on ladannut yli 2,2 miljoonaa suomalaista.­

HS:n tietojen mukaan Helsingin koronavirusneuvonnassa on annettu ristiriitaisia ohjeita omaehtoisesta karanteenista, kun ihminen on saanut Koronavilkku-sovelluksesta ilmoituksen mahdollisesta altistumisesta.

Joitakin Koronavilkusta altistusilmoituksen saaneita on ohjeistettu neuvonnassa siten, että omaehtoisen karanteenin voi kumota negatiivisella koronavirustestillä.

Helsingin epidemiologisen toiminnan ylilääkärin Sanna Isosompin mukaan näin ei tule ohjeistaa.

”En ole tällaisesta kuullut mutta pahoittelen, jos näin on käynyt. Noudatamme kansallisia ohjeistuksia, eivätkä ne ohjaa hakeutumaan oireettomana testiin”, Isosomppi sanoo.

”Neuvonnassa työskentelee paljon ihmisiä, ja joskus voi käydä näin. Mutta linjaus on tämä, ja jos sitä muutetaan kansallisesti, se tulee myös meidän ohjeistuksiimme.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho muistuttaa puolestaan, että matkustettaessa omaehtoisen karanteenin lyhentäminen on mahdollista kahdella negatiivisella testillä. Koronavilkun tapauksessa vastaavanlaista linjausta ei Yrttiahon mukaan olla tehty.

”Jos koronatesti on tehty väärään aikaan, negatiivinen testitulos ei välttämättä kerro, että on vapaa tartunnasta. Sen takia niitä on tehtävä matkustettaessakin kaksi”, hän sanoo.

Joissakin altistusilmoituksen saaneissa on herättänyt hämmennystä myös se, että ilmoitus on hävinnyt sovelluksesta vain muutaman päivän jälkeen.

Yrttiahon mukaan kyseessä ei ole uusi ominaisuus vaan altistumisesta on tuolloin kulunut jo noin kymmenen päivää, vaikka ilmoitus onkin ehtinyt olla puhelimessa vain muutaman päivän. Ilmoitus ei siis voi poistua sovelluksesta ”ennen aikojaan”.

”Tällöin altistumisesta on jo ehtinyt vierähtää sen verran aikaa, että henkilö olisi jo sairastunut, jos on sairastuakseen”, Yrttiaho sanoo.

Menneenä syksynä Koronavilkku-sovellus on ilmoittanut monelle suomalaiselle mahdollisesta altistumisesta. Joulukuun alussa THL kertoi, että sovellusta käyttää noin 2,2 miljoonaa suomalaista.

Yrttiaho sanoo, että sairastuneet olivat ilmoittaneet tartunnasta Koronavilkkuun 14. joulukuuta mennessä 6 858 kertaa. Koronavilkusta saatu ilmoitus tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että on huolehdittava erityisen tarkasti turvaväleistä, käsihygieniasta ja kasvomaskin käytöstä.

Lisäksi ihmiskontakteja tulisi välttää mahdollisuuksien mukaan sen aikaa, kun varoitus näkyy sovelluksessa. Testiin tulee hakeutua matalalla kynnyksellä, jos ilmenee vähänkin oireita.

”Koronavilkku-ilmoitus ei itsessään johda karanteenipäätökseen, mutta suosituksena on välttää kontakteja niin paljon kuin pystyy”, Yrttiaho sanoo.

Tämä tarkoittaa myös etätöihin siirtymistä, jos se suinkin on mahdollista. Jos on kuitenkin täysin oireeton, työpaikalle menoa voi Isosompin mukaan pohtia tapauskohtaisesti. Silloin turvallisuustoimista tulee huolehtia erityisen tarkasti.

”Ja jos vähänkin tulee oireita, niin työpaikalle ei saa mennä, vaan tulee hakeutua välittömästi testiin”, Isosomppi sanoo.

Koronavilkun hälytyksestä suositellaan kertomaan työnantajalle, mutta työnantaja ei voi velvoittaa työntekijää käyttämään Koronavilkkua tai ilmoittamaan saamastaan hälytyksestä.

Isosompin mukaan työpaikkojen erityisiä riskitilanteita ovat ruokailut, tauot ja epämuodolliset kokoontumiset.

”Jos on saanut vilkkuhälytyksen, kannattaa porrastaa oma ruokailu siten, ettei ole lähikontaktissa muihin henkilöihin. Myöskään yhteiseen taukotilaan kokoontuminen ei ole silloin kovin mielekästä.”

Isosomppi sanoo, että samanlaiset turvatoimet pätevät myös esimerkiksi joukkoliikenteen käyttöön. Koronavilkusta ilmoituksen saanut ja täysin oireeton henkilö voi käyttää julkisia liikennevälineitä pakon edessä, kunhan huolehtii maskin käytöstä ja turvaväleistä.

Epidemiatilanteen paheneminen näkyy myös Koronavilkun tilastoissa. Yrttiahon mukaan vielä marraskuun alussa noin 30–70 ihmistä teki päivittäin oirearvion Omaolo-palvelussa sen jälkeen kun Koronavilkku oli ilmoittanut heille altistumisesta.

”Tällä hetkellä niitä tehdään päivässä vajaat 200. Pari viikkoa sitten tehtiin 300–400 oirearviota päivittäin”, Yrttiaho kertoo.

Koronavilkku ilmestyi kansalaisten ladattavaksi elokuun lopussa. Sen jälkeen yli 11 000 ihmistä on tehnyt Koronavilkun kautta oirearvion saatuaan ilmoituksen altistumisesta.