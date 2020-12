Helsingin Sanomat kertoi aiemmin tänä talvena, että kausivalojen myynti alkoi vuonna 2020 poikkeuksellisen aikaisin ja on käynyt vilkkaana. Joulukuusien kauppa näyttää seuraavan samaa trendiä.

”Äärimmäisen vilkas vuosi: kaupanteko alkoi jo marraskuun puolessavälissä. Aikaisempina vuosina ei ole ollut tällaista”, kertoo Joulukuusikauppa.fi:n toimitusjohtaja Tuomas Nuotio.

Joulukuusikauppa.fi myy joulukuusia niin verkossa kuin perinteisessä torimyynnissäkin. Yritys toteuttaa verkkomyynnin koronaturvallisesti kontaktittomana, eli kuusi jätetään ovelle.

Verkossa kauppa on käynyt kuumana jo kuukauden, ja torikauppa avattiin pääkaupunkiseudulla viime viikonloppuna. Myynti on alkanut sielläkin vilkkaana.

Monet asiakkaat ovat kertoneet päättäneensä hankkia joulukuusen, sillä koronatilanteen vuoksi joulua vietetään kotona.

”Ihmiset ovat sanoneet, että koskaan aiemmin eivät ole kuusta hankkineet, kun on oltu joulu poissa”, Nuotio kertoo.

”Yhdellä myyntipaikalla laskimme, että 30 prosenttia asiakkaista kertoi tällaista.”

Kuusikauppa on tänä vuonna käynnistynyt vilkkaasti.­

Joulupuuseuran puheenjohtaja ja somerolaisen Kuuselan tilan omistaja Juha Ruuska kertoo, että erityisesti kuusien verkkokauppa on tänä vuonna lisääntynyt, mutta myös tilamyynnissä on nähty kasvua.

”Tilamyynnissä tässä lähiseudulla, jossa saa itse käydä kaatamassa tai hakemassa kuusen, on ollut ennätysmäärä ihmisiä hakemassa puita. Toripaikat ovat pikkuhiljaa vasta käynnistymässä”, Ruuska sanoo.

Kuuselan tilalla viime vuoden myynti on Ruuskan mukaan jo ylitetty. Ensimmäiset asiakkaat olivat marraskuun puolella.

”Ihmiset selkeästi haluavat enemmän kuusia ja aikaisemmin”, Ruuska sanoo.

Ruuska aloittaa poikiensa kanssa oman tilansa kuusien torimyynnin Espoossa tällä viikolla.

”Meillä on valmius hakea koko ajan lisää kuusia, kun on omia viljelmiä, mutta on meillä vähän ylimääräistä puuta normaalivuoteen verrattuna. Huomenna mennään hakemaan lisää kuusia, mitä meidän ei alun perin pitänyt tehdä. Kysyntä netissä on ollut niin kovaa.”

Ruuska uskoo, että ihmisillä on nyt etätyöaikana enemmän aikaa pitää huolta aidosta kuusesta. Joitain asiakkaita on täytynyt hieman jopa opastaa joulukuusien kestosta, vaikka kaikki Kuuselan tilan ja muiden Joulupuuseuraan kuuluvien tilojen kuuset on kasvatettu ja hoidettu huolellisesti Suomessa.

”Vähän on joutunut toppuuttelemaan, että vaikka on tuore puu ja juuri kaadettu, niin siltikään se ei ihan kuukausitolkulla kestä.”

Tekokuusien myynti on tänä vuonna niin ikään kiihtynyt.

”Meillä on havaittavissa pientä kasvua viime vuoteen verrattuna, erityisesti verkkomyynnin kautta”, kertoo Clas Ohlsonin viestintäasiantuntija Sanna Laininen.

”Tekokuusiakin saa nykyään tosi aidon näköisinä, ja ne ovat alkaneet kiinnostaa tänä vuonna enemmän.”

Kasvu on jatkunut Clas Ohlsonilla tasaisesti koko syksyn ja alkutalven. Myynti kiihtyi marraskuussa ja joulukuun alussa, mutta tänä vuonna myös sesongin alkuvaiheessa myynti oli tavanomaista vilkkaampaa.

”Lokakuun puolessavälissä alkoi myynti. Jo silloin oli kasvua viime vuoteen verrattuna.”

Kuusien ohella myös kuusen koristeiden myynti on ollut vilkkaampaa kuin aiempina vuosina.

”Joulu on koronan keskellä pieni ilon ja valon pilkahdus. Ihmiset haluavat panostaa siihen”, Laininen arvelee.

Joulukuusikauppa.fi:n kuusia.­

Monet suomalaiset ovat myös tänä vuonna päättäneet hankkia joulukuusen vertaiskaupasta. Tori.fi:ssä joulukuusien kysyntä on nyt kasvanut huomattavasti.

”Tänä vuonna joulukuusiaiheisia hakuja on tehty noin 75 000. Viime vuonna niitä oli 50 000”, kertoo Tori.fi:n vertaiskauppatuntija Laura Kuusela.

”Suhteellinen muutos on ollut 46 prosenttia.”

Eniten hakuja tehtiin Kuuselan mukaan marras–joulukuun vaihteessa, jolloin hakuja oli viikon aikana 14 000.

Tori.fi:ssä on Kuuselan mukaan tällä hetkellä noin tuhat myynti-ilmoitusta joulukuusista, joista suurin osa on yksityisten tekemiä. Joukosta löytyy sekä muovikuusia että metsäkuusia.

Kuusen hankkiminen vertaiskaupasta näyttää kiinnostavan erityisesti kaupungeissa.

”Oman kokemuksen perusteella, mitä meidän dataa olen seurannut, tämä on tyypillinen kaupungissa haettava tuote”, kertoo Kuusela.