Turussa on nyt Suomen isojen kaupunkien suurin korona­virus­tartuntojen ilmaantuvuus­luku: ”Emme ole ylpeitä tästä sijasta”

Ylilääkäri povaa kurjaa joulua, jos tartuntatahti pysyy samana.

Turun koronatartuntatilanne pahenee. Kaupunki on nyt suurten kaupunkien ykkönen ilmaantuvuusluvussa, mikä tarkoittaa, että siellä on todettu 14 vuorokauden aikana eniten tartuntoja sataatuhatta asukasta kohti.

Turku meni tässä mittarissa juuri Helsingin ja Vantaan ohi, sillä lukema oli keskiviikkona Turussa lähes 279, kun se oli Vantaalla noin 264 ja Helsingissä 254. Kasvu on ollut jyrkkää marraskuun lopusta lähtien.

Päivittäisiä tartuntoja Turussa on ollut seitsemän viime päivän keskiarvona noin 46 ja Vantaalla saman verran, kun taas paljon isommassa Helsingissä niitä on ollut päivässä 118.

Esimerkiksi viime lauantaina kaupungissa tilastoitiin 52 uutta tartuntatapausta eli yhtä monta kuin Vantaalla ja Espoossa yhteensä.

”Kovasti huolestuttava asia. Emme ole ylpeitä tästä sijasta”, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

”Olemme tietenkin yrittäneet tehdä kaikkemme, jotta tartuntoja ei tulisi. Ne hajautuvat nyt useaan eri lähteeseen. Suurin epidemian moottori ovat samassa taloudessa asuvat ja lähipiiri.”

Turussa on erityisen paljon tartuntoja suhteellisestikin, kun taas vieruskunnissa on rauhallisempaa.

”Myös työpaikoilla on ilmennyt tartuntaryppäitä. Ne liittyvät asunto-oloihin asuntoloissa ja siihen, ettei käytetä maskia. Sitten on muutamia tapauksia hoivakodeissa.”

Turkuun tulee tartuntoja myös ulkomaanmatkojen vuoksi. Tapauksia on ilmennyt tavallista enemmän varsinkin vieraskielisissä lähiöissä.

Rintala ei usko, että uusien tapausten taittuminen tapahtuu ihan heti.

”Koko Suomessa uudet tapaukset ovat vähän kasaantuneet. Meillä ilmaantuvuusluku nousee nyt päivä päivältä. Toivottavasti tällä viikolla päästäisiin sellaiseen vaiheeseen, että nähtäisiin taittuminen viimeistään ensi viikon alussa. Meillä tulee muuten aika kurja joulu, jos tapausten runsas määrä heijastuu sairaalahoitoon.”

Tartuntatapausten selvittämisprosentti on nyt noin 60, kun se on ollut parhaimmillaan noin 80. Rintala toivoo, ettei tämän alle enää mentäisi. Laboratoriokapasiteetti on lujilla.

”Olemme kohdistaneet näytteenottoa lähiöihin, ja siellä todetaan paljon positiivisia tapauksia. Se on tietyssä mielessä hyvä, että ne kaikki positiiviset nyt todetaan. Sillä on ihmiselle itselleenkin merkitystä. Kun tietää olevansa koronapositiivinen, osaa pysyä kotonaan. Lukujen valossa se näyttää pahalta.”

Varsinais-Suomi on koronaviruksen leviämisvaiheessa. Jo tiistaina sairaanhoitopiiri tarkensi suosituksiaan. Niiden mukaan kaikkia julkisia sisätilojen harrastus- ja liikuntapaikkoja suositellaan kokonaan suljettavaksi 27. joulukuuta saakka.

Samoin pitäisi yhä välttää tarpeetonta matkustamista muihin leviämisvaiheen maakuntiin ja niistä Varsinais-Suomeen.

”Joulua, vuodenvaihdetta ja muita talven juhlia pitäisi viettää vain oman ydinperheen kesken. Niin vaikealta kuin se tuntuukin, sukulaisten ja kaveriporukoiden kesken ei voi tänä vuonna kokoontua”, Rintala kertoi tiedotteessa tiistaina.

Rintalan mukaan Turun tulevia koronarokotuksia pohditaan jo kahdessa työryhmässä ja valmiutta on nopeisiinkin toimiin.