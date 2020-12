Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut vuoden alusta lähtien 3 322.

Tammi–marraskuussa sattuneissa liikenneonnettomuuksissa on loukkaantunut 4068 ihmistä.­

Tieliikenneonnettomuuksissa on kuollut tammi–marraskuussa 196 ihmistä, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Kuolleita oli kaksi enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kuolleista 150 oli miehiä ja 46 naisia.

Surmansa saaneista 114 oli liikkeellä henkilöautolla, 18 moottoripyörällä, yhdeksän pakettiautolla, kaksi kuorma-autolla ja kaksi mopolla. Jalankulkijoita kuoli 20 ja polkupyöräilijöitä 23. Lisäksi kuoli kahdeksan muuta tienkäyttäjää.

Kaikkiaan henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut vuoden alusta lähtien 3 322. Onnettomuuksissa on loukkaantunut 4 068 ihmistä, mikä on lähes 500 vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.