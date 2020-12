Tartuntatapausten määrän voimakas kasvu on hieman tasoittunut: ”Lähipäivät ja -viikot näyttävät, onko tämä pysyvä ilmiö”

Ensimmäistä Suomeen saapuvaa koronarokote-erää ei välttämättä jaeta laajasti koko maahan. ”Meillä on ennakkotietoja, että jonkinlainen erä tulee Suomeen heti sen jälkeen, kun Euroopan myyntilupa on annettu”, THL:n Tuija Kumpulainen kertoo.

Ensimmäinen Suomeen saapuva koronavirusrokote-erä on todennäköisesti niin pieni, ettei sitä tulla välttämättä jakamaan laajalti ympäri Suomea. Asiasta kertoi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Tuija Kumpulainen STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) torstaina pitämässä koronavirustilannekatsauksessa.

Kumpulainen totesi tilannekatsauksessa, että Euroopan lääkevirasto (EMA) todennäköisesti suosittelee Pfizerin ja Biontechin kehittämälle rokotteelle myyntilupaa ensi viikolla. EMA kokoontuu käsittelemään asiaa maanantaina 21. joulukuuta.

Tämän jälkeen EU:n komission on hyväksyttävä rokote ennen kuin sitä voidaan alkaa kuljettaa Suomeen. Lisäksi rokotusten alkamiseksi vaaditaan valtioneuvoston asetus, joka on Kumpulaisen mukaan jo tekeillä. Se annettaneen ensi viikolla.

”Meillä on ennakkotietoja, että jonkinlainen erä tulee Suomeen heti sen jälkeen, kun Euroopan myyntilupa on annettu”, Kumpulainen sanoi.

”Mutta se, kuinka iso erä on, on vielä vahvistamatta.”

Rokotteiden valtakunnallinen jakautuminen riippuu Kumpulaisen mukaan erän koosta. On mahdollista, että ensimmäinen rokote-erä on kooltaan vain muutamia tuhansia. Se tarkoittaisi, ettei ensimmäisen erän rokotteita välttämättä jaeta koko Suomeen.

”Ilman muuta pyrimme siihen, että lähdemme rokottamaan laajasti eri puolilla Suomea. Mutta jos ensimmäinen erä on hyvin pieni, ja tiedämme siihen liittyvät logistiset haasteet, niin täytyy katsoa. Ihan pientä erää ei voi jakaa joka puolelle, eikä tätä asiaa ole vielä ratkaistu”, Kumpulainen sanoi.

Kumpulaisen mukaan ensimmäistä rokote-erää tärkeämpi asia onkin se, kuinka paljon rokotteita saadaan Suomeen tammikuussa.

”Sillä alkaa jo olla vaikutusta, ja siinä pitäisi puhua isoista rokotemääristä niin Suomessa kuin EU:ssa kauttaaltaan”, Kumpulainen sanoi.

Tilannekatsauksessa kerrottiin myös myönteisiä uutisia: yli kuukauden jatkunut tartuntatapausten määrän voimakas kasvu ja sen myötä tapausilmaantuvuus ovat hieman tasoittuneet viimeisen kolmen viikon aikana.

”Epidemian kiihtyvä kasvu on rauhoittunut. Lähipäivät ja -viikot näyttävät, onko tämä pysyvä ilmiö. Epidemian luonnollinen kulku pyrkii esille, jos jarrutus ei ole riittävän tehokasta”, STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi tilannekatsauksessa.

Voipio-Pulkin mukaan sairaalahoidon tarve on noussut nyt kiistatta ja runsaasti sen yli, mitä se oli keväällä. Selkeä ero kevääseen on se, että sairaalahoidon tarvetta on nyt tasaisemmin koko Suomessa. Keväällä tarve painottui Uudenmaan alueelle.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki painotti tilannekatsauksessa nykyisten ohjeistusten ja rajoitusten noudattamista.­

Voipio-Pulkki totesi, että sairaalahoidon tarve on kasvanut erityisesti perusterveydenhuollon vuodeosastoilla: viimeisen viikon aikana potilasmäärä on lähes kaksinkertaistunut.

”Tässä mielessä sanonta, että olemme veitsenterällä, on edelleen totta. Kokemuksen perusteella sairaalahoidon tarve kasvaa edelleen, jos emme saa tartuntojen määrää jyrkemmin laskuun.”

THL:n ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan testitilastoissa on havaittavissa viikonloppuilmiö: ihmiset eivät hakeudu koronatesteihin lauantaisin tai sunnuntaisin samoin kuin arkisin.

”Tästä johtuen päivän tai kahden viiveellä tapausmäärissä nähdään laskua, mikä ei tarkoita sitä, että taudin ilmaantuvuus erityisesti vaihtelisi, vaan sitä, että laboratoriotutkimuksia tehdään viikonloppuisin vähemmän kuin arkisin”, Puumalainen sanoi.

Puumalaisen mukaan erityisen huolestuttavaa on se, että covid-19-tautiin sairastuneiden keski-ikä on nousussa.

”Mitä vanhemmat sairastuvat tautiin, sitä suurempi tehohoidon kuormitus tulee todennäköisesti olemaan. Kun mennään yli 70-vuotiaiden ikäryhmiin, kuolleisuus lähtee nousuun”, Puumalainen sanoi.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen toivoi torstaina, että suomalaiset malttaisivat juhlia uuttavuotta hillitysti. Taustalla STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.­

Suomen epidemiatilanne on muihin EU-maihin verrattuna vielä maltillinen. Uusien tapausten ilmaantuvuus on viimeisen kahden viikon ajalta 106 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Luku on noin kolmasosa EU-maiden keskiarvosta.

Puumalaisen mukaan osa EU-maista on joutunut ottamaan käyttöön merkittäviä rajoitustoimia epidemiatilanteen hillitsemiseksi.

”Yhteiskunnalle tullut kustannus tästä on ollut erittäin kova: on suljettu kauppoja ja rajoitettu ihmisten liikkumista aina sille asteelle, että ulkonaliikkumiskieltoja on käytössä osassa maista”, Puumalainen sanoi.

”Osa maista on joutunut ottamaan niitä uudelleen käyttöön, eli vaikuttaa siltä, että kun rajoitustoimia puretaan, tautitapaukset lähtevät aika pian uudelleen nousuun.”

Joulun pyhät koittavat ensi viikolla. THL:n Puumalainen kertoi olevansa huolissaan joulua edeltävästä lahjojenostotungoksesta.

”Lahjojen ostaminen on hyvin positiivinen asia, mutta siinä syntyy helposti paljon kontakteja”, Puumalainen sanoi.

Hän neuvoi välttämään ruuhkia mahdollisimman tehokkaasti ja suosimaan lahjojen ostamista verkkokaupoista.

Lisäksi Puumalainen kantoi huolta uudenvuoden vietosta.

”Silloinkin meidän pitäisi malttaa mielemme ja pyrkiä juhlimaan vuoden vaihtumista kotioloissa. Sekä ilotulitusten järjestäminen että kaikki julkinen juhliminen tulisi pyrkiä jättämään pois”, Puumalainen sanoi.