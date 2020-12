Virheellisesti jo joulukuussa maksetun tammikuun eläkkeen vaikutukset verotukseen pyritään estämään. Kelan maksamiin etuuksiin virheen vaikutukset jäävät luultavasti pieniksi.

Julkisen alan eläkevakuuttaja Keva maksoi tammikuun eläkkeen 400 000 suomalaiselle virheellisesti jo torstaina 17. joulukuuta.

Virhe koski kunta-alan eläkkeitä. Eläkkeiden olisi pitänyt olla asiakkaiden tileillä vasta maanantaina 4. tammikuuta.

Kunta-alalta eläkettä saavat eivät virheen vuoksi saa eläkettä tammikuun puolella 2021. Seuraavan kerran eläke maksetaan heille 3. helmikuuta 2021.

Virhe tuli Kevan tietoon keskiviikkoaamupäivänä. Liian aikaista maksua ei pystytty enää perumaan, minkä jälkeen Keva on tiedottanut virheestä sekä ryhtynyt selvittämään, miten virhe voidaan ratkaista.

Kevan varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander sanoo HS:lle, että eläkkeensaajien on nyt tärkeintä varautua siihen, että seuraava eläke tulee vasta helmikuun alussa.

Liian aikaisin maksettu eläke voisi vaikuttaa joidenkin kunta-alan eläkkeensaajien verotukseen vuonna 2021.

Näin saattaisi käydä, jos joulukuussa maksettu eläke käsiteltäisiin vuoden 2020 tulona ja se ylittäisi eläkkeensaajan verottajalle ilmoittaman tulorajan.

Virheen lopulliset seuraukset kunta-alan eläkkeensaajien verotukseen eivät vielä torstaina olleet selvillä. Keva tiedotti torstai-iltapäivänä, että kunta-alan eläkkeensaajat voivat palauttaa heille liian aikaisin maksetun eläkkeen. Jos eläke palautetaan, sitä ei käsitellä vuoden 2020 tulona.

Keva selvittää parhaillaan yhdessä Verohallinnon kanssa ratkaisuja virheen korjaamiseksi.

”Pohdimme vaihtoehtoja, jolla tämä saataisiin hoidettua niin, ettei kenellekään tulisi mitään veroharmeja. Olen aika luottavainen, että tällainen ratkaisu lopulta löytyy”, sanoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Sami Varonen.

Tilanne on uusi ja poikkeuksellinen. Siksi vuoksi Varonen toivoo, että asian selvittelyyn annetaan sen tarvitsema aika.

”Pitää myös varmistua siitä, että mikään ratkaisu ei aiheuta uusia ongelmia. Liikaa hätiköimällä voitaisiin tehdä enemmän vahinkoa.”

Mikander ja Varonen arvelevat, että oikeudenmukainen ratkaisu voi löytyä jo lähipäivinä. Lopulliset päätökset ja aikataulu varmistuvat vasta myöhemmin.

Kevan liian aikaisin maksama tammikuun eläke ei vaikuta Kelan maksamaan kansaneläkkeeseen, takuueläkkeeseen tai eläkkeensaajan asumistukeen. Niiden maksaminen jatkuu normaalisti.

”Virhe ei vaikuta yleensä myöskään perustoimeentulotukeen. On kuitenkin mahdollista, että virheen vuoksi yksittäisille asiakkaille syntyy oikeus saada toimeentulotukea tammikuussa”, kertoo Kelan etuuspalvelujen lakiyksikön päällikkö Mia Helle HS:lle.

Tapauksia, joissa Kevan liian aikaisin maksama eläke vaikuttaisi toimeentulotukeen, on Kelan arvion mukaan hyvin vähän.

”Karkean arvion mukaan puhutaan joistain kymmenistä.”

Tällainen tapaus voisi olla esimerkiksi sellainen, jossa eläkeläinen käyttäisi Kevan virheen takia tammikuun eläkkeen jo joulukuussa. Silloin hän voisi tammikuussa tarvita ja saada Kelan maksamaa toimeentulotukea.

Toimeentulotuen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti asiakkaan toimittamien tietojen perusteella. Kela käsittelee toimeentulotukihakemukset lain edellyttämässä määräajassa eli viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Kaikki muut Kevan maksamat eläkkeet maksetaan suunnitellusti ja ilmoituksen mukaan tammikuussa. Keva vastaa myös valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kelan ja Suomen Pankin eläkemaksuista.

Kunta-alan eläkeläisiä, joita asia koskee, Keva oli torstaina tavoitellut vasta sähköisesti.

”Meiltä ei ole vielä mitään paperipostia lähtenyt, ja katsotaan, onko sille tarvetta. Se riippuu siitä, kuinka nopeasti ratkaisu pystytään hoitamaan”, varatoimitusjohtaja Mikander toteaa.

Virheestä lähti tieto eläkkeensaajille, joita asia koski ja joiden puhelinnumero tai sähköposti oli Kevalla tiedossa. Varatoimitusjohtaja Mikander arvelee, että tieto ei kuitenkaan saavuttanut kaikkia.

”Meillä on hyvin iäkkäitäkin eläkeläisiä, ja ihmisten tilanteet ovat hyvin moninaisia.”

Julkisen alan eläkeläisten liiton Kelo ry:n puheenjohtaja Päivi Lilleberg on saanut runsaasti yhteydenottoja Kevan virheellisestä maksusta. Moni kunta-alan eläkkeensaaja on ollut hämmentynyt ja huolissaan.

Jos liian aikainen eläkemaksu vaikuttaisi ensi vuoden verotukseen, tilanne olisi Lillebergin mukaan monelle eläkeläiselle haastava.

”Käytännössähän se tarkoittaa, että veroprosentti nousisi joillain korkeammaksi ja eläkkeensaajan käteen jäisi vähemmän rahaa. Ajatus siitä, että eläkkeestä leikkaantuisi osa jonkin inhimillisen virheen vuoksi, tuntuu ihan kohtuuttomalta.”

”Meidän jäsenyhdistyksiimme kuuluu ihmisiä, jotka elävät eläkkeillään hyvin kädestä suuhun. Kyllähän he ovat hädissään, riittävätkö rahat kaikkiin maksuihin.”

Lilleberg kantaa huolta myös eläkkeensaajista, jotka eivät välttämättä huomaa virheellistä maksua ja käyttävät tammikuun eläkkeen jo etukäteen.

”Kaikilla ei elämänhallinnan tilanne ole sellainen, että he pystyisivät katsomaan rahaa tilillään, ja se saattaa siksi hävitä ennen vuodenvaihdetta. Silloin saatetaan päätyä kuormittamaan julkisen puolen sosiaalipalveluita.”

Lisäksi Lilleberg muistuttaa, että tammikuussa menot voivat olla vielä tavallistakin suuremmat.

”Monella on maksettavana lääkkeiden omavastuuosuudet ja ylimääräisiä kuluja vakuutusmaksuista.”

Loppuvuosi 2020 on myös harvinaisen huono aika selvittää muutoksia eläkkeenmaksussa koronavirusepidemian vuoksi.

”Nyt ei ole kovin helppoa saada ketään omaan kotiin selvittämään asioita yhdessä, kun ei tiedä, ketä uskaltaa pyytää. Tämä on hyvin ikävä tilanne.”

Keva on kertonut liian aikaisen eläkkeenmaksun johtuneen inhimillisestä virheestä.

Eläke- ja ict-toiminnoista vastaava varatoimitusjohtaja Mikander kertoo, että maksun aikaistuminen johtui tietojärjestelmään jääneestä väärästä päivämäärästä.

Kevan vastuulla olevat eläkemaksut menevät maksuun automaattisesti järjestelmään syötettyjen maksupäivämäärälistojen perusteella.

”Sinne on jäänyt vahingossa väärä päivämäärä, ja automatiikka on sitten hoitanut maksun ja pankki on veloittanut sen tiedon perusteella.”

Syytä siihen, miten tai miksi väärä päivämäärä oli päätynyt järjestelmään, ei torstaina tiedetty. Mikanderin mukaan asiasta on käynnistetty perinpohjainen selvitys.

”Selvitämme juurta jaksaen, kuinka tämä tapahtui ja mitä teemme toimintaprosessille, toimintatavalle ja valtuuksille, jotta tämä ei koskaan toistu.”