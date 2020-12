Jäänmurtoyhtiö Arctian toimitusjohtaja Maunu Visuri sanoo olevansa tietoinen ”keskustelun terävöitymisestä”.

Yhdysvallat pohtii parhaillaan, pitäisikö sen vuokrata käyttöönsä jäänmurtaja ulkomailta. Mahdollisena vuokranantajana on mainittu Suomi.

Asiasta keskusteltiin Yhdysvaltojen kongressissa edellisen kerran viime viikolla, kun maan rannikkovartiostoa valvova senaatin alakomitea piti kuulemistilaisuuden Yhdysvaltojen kyvystä valvoa etujaan arktisella alueella.

Yhdysvaltojen rannikkovartioston kakkosmies, amiraali Charles Ray sanoi kuulemisessa, että rannikkovartiosto ja laivasto ovat yhdessä tutkimassa jäänmurtajan vuokrausta, koska Yhdysvalloilla ei ole nyt ja lähitulevaisuudessa käytettävissään riittävästi jäänmurtajia.

Vuokraus olisi Rayn mukaan tässä vaiheessa rannikkovartioston kannalta järkevin vaihtoehto. Hän ei nähnyt myöskään mitään turvallisuusongelmia siinä, että jäänmurtaja vuokrattaisiin tai jopa ostettaisiin Suomesta.

Suomessa jäänmurrosta vastaavan valtion Arctia-yhtiön toimitusjohtaja Maunu Visuri muistuttaa, että Yhdysvaltojen kanssa on keskusteltu jo vuosia.

”Olemme tänäkin vuonna puhuneet amerikkalaisten kanssa. Kyllä heille on näiden vuosien saatossa mielestäni tullut aika hyvä kuva meidän jäänmurtajalaivastostamme ja sen kyvystä”, hän sanoo.

”Mitään konkreettisia kauppaneuvotteluja ei ole käynnissä. Mahdollisuudesta on puhuttu. Voisi uskoa, että he ovat tosissaan.”

Yhdysvaltojen kiinnostuksen taustalla ovat suurvaltapoliittiset intressit. Käynnissä on kilpajuoksu Arktikselle, ja Yhdysvallat pelkää jäävänsä siinä Venäjän ja Kiinan jalkoihin.

Maan suuri ongelma on, ettei sillä ole riittävästi jäänmurtajia, kun samaan aikaan pahimmat kilpailijat suunnittelevat jäänmurtajalaivastojensa laajentamista.

Yhdysvaltojen jäänmurtajalaivastoa operoi maan rannikkovartiosto. Sillä on käytössään vain kaksi ikääntyvää jäänmurtajaa, Polar Star ja Healy.

Yhdysvaltain rannikkovartioston toinen jäänsärkijä Healy sai elokuussa vakavan moottorivian, jonka vuoksi se on telakalla korjattavana koko talven.­

Näistäkin kahdesta vain toinen on parhaillaan toimintakykyinen. Healy kärsi elokuussa vakavan moottoririkon ja on nyt korjattavana telakalla. Se on seuraavan kerran toimintakuntoinen vasta ensi kesänä.

Polar Star on otettu käyttöön jo 1970-luvun puolivälissä. Sen käyttöikää on jatkettu korjauksilla, mutta jatkuvista teknisistä ongelmista kärsivä alus poistetaan käytöstä tällä vuosikymmenellä.

Yhdysvallat onkin käynnistänyt hankkeen uuden jäänmurtajaluokan rakentamiseksi. Ensimmäisen aluksen rakentamisen on suunniteltu alkavan ensi vuonna, ja aluksen pitäisi valmistua vuonna 2024.

Rannikkovartiosto korostaa, että kyseiset alukset eivät ole oikeastaan jäänmurtajia. Jäänmurtokyky on vain yksi aluksille rakennettava ominaisuus, joka mahdollistaa muiden rannikkovartioston tehtävien hoidon.

Yhdysvallat ei kutsutakaan suunniteltuja aluksia jäänmurtajiksi vaan napa-alueiden turvallisuuskuttereiksi (polar security cutter).

Vielä on epävarmaa, kuinka monta tällaista kutteria maa rakentaa. Yleisimmin on puhuttu kuudesta, mutta rahoitusta on toistaiseksi varmasti vain yhdelle ja alustavasti toiselle.

Joka tapauksessa Yhdysvallat joutuu hoitamaan pohjoisen ja eteläisen napa-alueen jäänmurtonsa nykyisellä kalustolla ehkä jopa viisi vuotta. Juuri tätä puutetta täyttämään haluttaisiin vuokrata jäänmurtaja, tarvittaessa vaikka ulkomailta.

Senaatin alakomitean viimeviikkoisessa kuulemisessa nousi esille myös se, miksei Yhdysvallat jopa ostaisi jäänmurtajia Suomesta. Suomalaisten telakoiden uskotaan rakentavan jäänmurtajan jopa puolta halvemmalla ja selvästi nopeammin kuin yhdysvaltalaisten telakoiden.

Yhdysvalloissa on kuitenkin laki, joka kieltää rannikkovartioston alusten ostamisen ulkomailta. Edes rungon tai rakenteen pääkomponentteja ei saa ostaa muualta.

Tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos Yhdysvaltojen presidentti katsoo, että se on maan kansallisen turvallisuuden kannalta välttämätöntä. Käytännössä poikkeuksia ei ole haluttu tehdä, koska maa on halunnut suojella omaa telakkateollisuuttaan.

Amiraali Charles Ray nosti kuulemisessaan esiin myös sen, että vaikka jäänmurtajan vuokraus olisi järkevä ratkaisu, se ei ole aivan ongelmatonta, koska jäänmurtajia ei ole rakennettu sotilaalliseen käyttöön.

Käytännössä jäänmurtajan pitäisi täyttää tietyt sotilaalliset vaatimukset eli siihen jouduttaisiin tekemään muutoksia esimerkiksi viestintävälineisiin. Yhdysvaltojen rannikkovartiosto on yksi maan kuudesta puolustushaarasta, joten vuokra-alus pitäisi myös aseistaa.

Senaatin alakomiteassa puhuttiin vuokraamisesta hyvin nopealla aikataululla eli päätöksistä tämän kuun loppuun mennessä.

”Vuoden loppuun on aikaa kaksi viikkoa. Tällä aikataululla tuskin saadaan päätöksiä aikaan”, Arctian Visuri sanoo.

”Se, että heillä on tarve, ei ole uusi uutinen. Se on uutta, että sitä nyt terävöitetään ja viedään eteenpäin kaikkien näiden vuosien jälkeen.”

Valkoinen talo julkisti kesäkuussa presidentti Donald Trumpin allekirjoittaman muistion, jossa käsitellään Yhdysvaltojen kansallisten etujen turvaamista arktisella ja antarktisella alueella.

Muistiossa edellytettiin selvitystä siitä, olisiko jäänmurtajan vuokraaminen järkevä ”siltaratkaisu” jäänmurtajapulaan Yhdysvalloille.

”Se oli kehotus markkinakartoitukseen, että mitä on saatavilla”, Visuri sanoo.

Visurin mukaan ”amerikkalaisten kanssa kannattaa ehdottomasti keskustella”, koska se on molemmille osapuolille ”potentiaalinen win–win-tilanne”.

Arctialla on käytännössä kaksi monitoimimurtajaa, Nordica ja Fennica, jotka voisivat tulla kyseeseen. Niiden aiempi hyödyntäminen on käytännössä nykyään loppunut.

”Tässä on aika monta asiaa selvitettävänä. Jos konkreettisesti lähdetään neuvottelemaan, ollaan astetta pidemmällä”, Visuri sanoo.

Suomalaisten jäänmurtajien perustehtävä on Suomen talvimerenkulun turvaaminen. Siitä poikkeaminen vaatisi riskilaskelmia ja neuvotteluja Väyläviraston ja valtiovallan kanssa.

Jäänmurtajan eli käytännössä valtionaluksen vuokraaminen toisen maan asevoimien käyttöön ei myöskään taitaisi olla Suomelle poliittisesti aivan ongelmatonta.