Rikosepäily liittyy Puolustusvoimien sotilastiedustelua ja maanpuolustusta koskevien salassa pidettävien turvallisuusluokiteltujen tietojen julkaisemiseen.

Puolustusvoimien viestikoekeskus Jyväskylän ja Uuraisten rajalla sijaitsee maastossa, joka ei houkuttele kulkijoita. Tiheää korpea kasvavan suomaaston keskellä oleva alue on tarkasti vartioitu kameroin ja koirin.­

Keskusrikospoliisi (krp) on saanut valmiiksi esitutkinnan liittyen epäiltyyn turvallisuussalaisuuden paljastamiseen.

Esitutkinnan perusteella poliisi epäilee turvallisuussalaisuuden paljastamisesta viittä henkilöä, jotka kaikki työskentelevät Helsingin Sanomien palveluksessa, tiedotteessa kerrotaan. Henkilöitä koskeva rikosepäily liittyy Puolustusvoimien sotilastiedustelua ja maanpuolustusta koskevien salassa pidettävien turvallisuusluokiteltujen tietojen ilmaisemiseen, välittämiseen ja julkaisemiseen.

Helsingin Sanomien artikkeli koski Puolustusvoimien viestikoekeskusta ja laajemminkin sotilastiedustelua sekä maanpuolustusta. Puolustusvoimien pääesikunta teki poliisille tutkintapyynnön artikkelin julkaisun jälkeen.

”Poliisilla on ollut syytä epäillä, että Helsingin Sanomien toimituksessa on käsitelty sellaista tietoa, joka on Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi määrätty salassa pidettäväksi”, tutkinnanjohtaja Kai Käkelä sanoo tiedotteessa.

Käkelän mukaan kyseessä on poikkeuksellinen tutkinta, jossa on käytetty myös poikkeuksellisia pakkokeinoja.

”Kun on kyse tärkeistä perustuslaillisista oikeuksista, lähdesuojasta ja sananvapaudesta, on hyvä, että näitä on käyty läpi korkeinta oikeutta myöten.”

Esitutkinnan alussa poliisi suoritti erityisen kotietsinnän, jossa takavarikoitiin useita tietoteknisiä laitteita, joiden epäiltiin sisältävän salassa pidettävää materiaalia.

”Näitä laitteita ja niiden sisältämää materiaalia on tutkittu tuomioistuimen määräämien etsintävaltuutettujen läsnä ollessa. Esitutkintaa on alusta asti pyritty korostuneesti suorittamaan siten, ettei mahdollinen lähdesuoja vaarantuisi”, tiedotteessa kerrotaan.

Korkein oikeus linjasi vuoden takaisessa ennakkopäätöksessään, ettei poliisi saa tutkia eikä hyödyntää Helsingin Sanomien toimittajalta takavarikoitua aineistoa esitutkinnassa. KKO:n mukaan aineisto on hyödyntämiskiellossa, koska se voisi paljastaa toimittajan tietolähteen.

Esitutkinnan aikana on selvinnyt, että epäiltyjen henkilöiden ei epäillä hankkineen salassa pidettävää tietoa kuitenkaan lainvastaisilla keinoilla.

Osa salassa pidettävästä tiedosta julkaistiin suunnitellun mahdollisen juttusarjan ensimmäisessä osassa, muita valmisteltuja juttuja Helsingin Sanomat ei julkaissut esitutkinnan käynnistyttyä

Esitutkintaa on tehty joulukuusta 2017 lähtien. Asia siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan valtakunnansyyttäjäntoimistoon. Syyttäjänä asiassa toimii apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe.

Jutun toinen haara, jossa tutkitaan tietojen vuotamista on vielä poliisin esitutkinnassa. Käkelä ei halunnut kommentoida jutun mahdollisten epäiltyjen määrää.

”Sanotaan näin, että pystytään kyllä toimittamaan se syyteharkintaan.”

Tiedotteen mukaan toisen haaran esitutkinta pyritään saattamaan päätökseen seuraavien kuukausien aikana.