Tähän mennessä tutkimuksessa vasta-aineita on löydetty 91 prosentissa tutkituista vajaasta 900 näytteestä.

Valtaosalla koronavirustartunnan keväällä saaneista oli edelleen mittavia määriä vasta-aineita kuuden kuukauden jälkeen tartunnasta, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta.

Vasta-ainetutkimuksessa mitattiin virusta neutraloivia vasta-aineita.

Tähän mennessä tutkimukseen on osallistunut runsas tuhat täysi-ikäistä henkilöä, joilla PCR-testauksella varmennetusta koronavirustartunnasta on kulunut vähintään puoli vuotta. Tutkittavia on viiden eri sairaanhoitopiirin alueelta. Ensimmäiset verinäytteet otettiin marraskuun alussa. Tähän mennessä vasta-aineita on löydetty 91 prosentissa tutkituista vajaasta 900 näytteestä.

THL pitää havaintoa vasta-aineiden säilymisestä lupaavana havaintona. Etenkin neutraloivien vasta-aineiden löytyminen voi merkitä pidempikestoista suojaa uudelta tartunnalta.

THL:n tutkimuspäällikön Merit Melinin mukaan se, että näytteestä ei ole löytynyt mitattavissa olevia neutraloivia vasta-aineita, ei välttämättä merkitse sitä, ettei tartunnan saannella ole jäljellä mitään immuniteettia koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan.

”Taudin sairastaminen voi tuoda edelleen osittaista suojaa ainakin taudin vakavalta muodolta”, Melin selittää.

Kaikilta 129:ltä taudin takia sairaalahoitoon joutuneelta henkilöltä löytyi tutkimuksessa neutraloivia vasta-aineita. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että vakavan koronavirustaudin sairastaneilla vasta-aineita muodostuu enemmän, jolloin vasta-aineet myös säilyvät pidempään.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueilta on löydetty merkkejä siitä, että koronaviruksen jo kertaalleen sairastanut voi saada tartunnan vielä toistamiseenkin.

Melin toteaa, että toistamiseen sairastumiset ovat harvinaisia ja niistä on vielä maailmalla hyvin vähän tietoa. Hänen mukaansa toisella tartuntakerralla tauti on yleensä kuitenkin jäänyt oireiltaan lievemmäksi.

THL:n tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kauanko vasta-aineet säilyvät tartunnan saaneilla ja siten arvioida, kuinka pitkäkestoinen suoja uudelta tartunnalta on. Neutraloivat vasta-aineet kohdistuvat viruksen piikkiproteiiniin, johon myös kehitettävät rokotteet perustuvat.

Toistaiseksi ei tiedetä, kuinka suuri vasta-ainemäärä riittää suojaamaan uudelta tartunnalta tai kuinka pitkään suoja säilyy. Eläinkokeilla on kuitenkin pystytty osoittamaan neutraloivien vasta-aineiden suojaavan todennäköisesti uudelta oireelliselta tartunnalta.

THL:n mukaan tutkimuksen havainnot lisäävät optimismia siitä, että myös tulevat koronavirusrokotteet antavat pitkäkestoisen suojan tautia vastaan.

Tästä ei kuitenkaan ole vielä tarkkaa tietoa, mikä kävi ilmi myös HS:n aiemmassa jutussa, jossa lukijat saivat esittää asiantuntijoille kysymyksiä tulevista rokotteista.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on THL:n mukaan havaittu, että uusilla mRNA-rokotteilla aikaansaadut neutraloivien vasta-aineiden määrät olivat korkeat sekä nuorilla aikuisilla että ikääntyneillä. Kliinisissä tutkimuksissa koronavirusrokotteet ovat tuottaneet vastaavan tai voimakkaamman vasta-ainevasteen kuin luonnoninfektio.