Professorin mukaan kalan suosion taustalla vaikuttaa yhtälö, joka koostuu muun muassa näkyvästä kampanjoinnista, kalan pysyvyydestä suomalaisten syömistottumuksissa sekä koronavirusepidemiasta.

Tuore kala on nyt kovassa huudossa suomalaisten keskuudessa.

Esimerkiksi S-ryhmän ruokakaupoissa tuoreen kalan myynti on kasvanut huimasti. S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksa kertoi marraskuussa HS:lle, että tuoreen kalan myynti on noussut ketjun myymälöissä 20 prosentilla viime vuoteen verrattuna.

Oksa totesi tuolloin, että tavallisesti tuoteryhmien myyntimäärät kasvavat vain muutamalla prosentilla vuodessa.

Myös K-ryhmän kaupoissa kala on kasvattanut suosiotaan mutta ei niin paljon kuin kilpailijallaan.

HS pyysi S- ja K-ryhmiltä tiedot elintarvikkeiden myynnin kehityksestä maalis–lokakuussa. Myyntejä verrattiin lukuihin samalta aikaväliltä viime vuonna. Kalan suosio näkyi myyntitilastoissa.

S-ryhmän kauppojen kalasuosion taustalla vaikuttaa ketjun kampanja, jossa alennettiin kotimaisen kalan hintaa. Myös ketjun myymälöiden kalatarjontaa on kasvatettu.

S-ryhmän mukaan kampanjan käynnistämisen jälkeen tuoreen kalan myynti kasvoi päivässä yli 20 prosenttia ja pysyi samalla tasolla koko viime vuoden.

Lue lisää: HS otti 36 näytettä kalatiskeiltä, ja kolmannes kaloista paljastui laadultaan heikoksi – Katso kauppojen tulokset

HS käsitteli aiemmin marraskuussa S-ryhmän myyntitilastoja. Niiden perusteella esimerkiksi siian myynti on kasvanut 31 prosenttia viime vuodesta.

Kampanja on selkeä syy, miksi kalaa ostetaan nyt enemmän. Kun kalaa markkinoidaan näkyvämmin ja myydään halvemmalla, sitä päätyy helpommin ostoskoriin.

Kalan suosiota auttaa se, että se on suomalaisille hyvin tuttu raaka-aine, sanoo Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä.

”Kala on kuulunut eri muodoissaan pitkään suomalaiseen syömiseen ja ruokakulttuuriin. Se ei ole sellainen asia, jota pitäisi jotenkin opetella”, Mäkelä toteaa.

Mäkelän mukaan Suomessa on käyty jo tovi keskustelua siitä, mitkä raaka-aineet ovat ruokavalion ensisijaiset proteiininlähteet. Keskustelu polarisoituu vahvasti lihan ja kasviperäisten tuotteiden välille.

”Lihan ympärillä käydään kaikista poleemisinta keskustelua, jossa näkemykset menevät voimakkaasti eri suuntiin. Vedenelävien osalta keskustelua ei ole noussut samalla tavalla. Se ei ole olematon keskustelu, mutta se ei ole samalla tavalla esillä”, Mäkelä sanoo.

Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä.­

Mäkelän mukaan kalalla on myös maine terveellisenä raaka-aineena, eikä siihen liity saman­laista risti­riitaisuutta kuin esimerkiksi punaiseen lihaan. Ravitsemus­suositukset pikemminkin kannustavat kalan syömiseen, Mäkelä toteaa.

S-ryhmän kalakampanja osui Mäkelän mukaan tänä vuonna sattumalta oivaan saumaan. Koronavirus­epidemia pakotti ihmiset kotioloihin, ja he joutuivat miettimään toistuvasti, mitä uutta he tänään keittiössään valmistavat.

Mäkelä antaa kuvitteellisen esimerkin. Ruokakaupassa on tarjolla pitkälle valmiiksi käsiteltyä kalaa, joka tarvitsee vain paistaa pannulla. Tällöin on todennäköistä, että se päätyy ruokalautaselle tilanteessa, jossa etätyöläisen on valmistettava lounaansa itse normaalia arkea useammin.

”Moni on saattanut ajatella, että miksi en kokeilisi tuota tuotetta, joka on nyt aiempaa helpommin saatavilla”, Mäkelä sanoo.

Kotimaisen kalan ostointo ei kuitenkaan näy suoraan kotimaisten kalatuotannon toimijoiden tilipussissa.

”Kaupan siivu on niin suuri tuotteen vähittäismyyntihinnasta, ettei se näy mitenkään merkittävästi kalastajan tuottajahintojen nousuna. Mitä olen itse kalastajien kanssa keskustellut, niin tuloissa ei ole ollut mitään selvää nousua”, sanoo Kalatalouden keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen.

Karttusen mukaan kotimaisen kalan ostovolyymi on kuitenkin aiheuttanut sen, ettei kalastajilla ole ollut ongelmia saada myytyä kalaa eteenpäin.

”Kaikki kyllä menee, mitä ylös saadaan”, Karttunen sanoo.

Karttusen mukaan kysynnän kasvua on ollut etenkin särkikalatuotteissa, mikä on ajanut kalastajat positiivisen ongelman eteen. Kysyntä on ollut niin kovaa, etteivät kalastajat ole pystyneet pyytämään kalaa niin paljoa kuin jalostajilla olisi tarvetta.

Moni muu toimiala on Karttusen mukaan kärsinyt poikkeuksellisesta vuodesta enemmän kuin kalatalous.

Epidemiavuonna suomalaiset ovat suunnanneet luontoon, ja tämä näkyy myös kalataloudessa. Esimerkiksi kalastonhoitomaksuja on lunastettu tänä vuonna enemmän kuin kertaakaan aiemmin nykyisen kalastuslain voimassaolon aikana.

”Kalastonhoitomaksun kertymä on yli 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Se on huomattava summa, ja se jää alalle ja on jatkossa käytettävissä kalatalouden kehittämiseen”, Karttunen kertoo.