Suomessa on raportoitu 271 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) lauantaina.

Kahden viime viikon aikana raportoitujen tautitapausten määrä on kuitenkin laskenut edellisestä jaksosta marras­joulukuun vaihteessa. Sama pätee ilmaantuvuuslukuun, joka koko maassa on noin 99 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Taudin ilmaantuvuus on edelleen suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa luku on lähes 177.

Pienimmät ilmaantuvuusluvut ovat Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Itä-Savossa.