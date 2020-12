Museovirasto on avannut internetissä kuvapalvelun, jossa on yli 200 000 korkearesoluutioista eli painokelpoista valokuvaa vapaasti kaikkien käytettäväksi.

Museovirasto avasi kuvakokoelmapalveluaan yleisön käyttöön jo vuonna 2017, jonka myötä verkossa pääsi katsomaan ja lataamaan pieniresoluutioisia näyttökuvia. Jos niistä halusi painokelpoisia versioita, piti ne maksua vastaan tilata erikseen.

Vuosi sitten Museovirasto kuitenkin päätti, että kuvat annetaan painokelpoisina kaikkien käyttöön.

Tuore Miss Universum Armi Kuusela ja näyttelijä Tauno Palo elokuvan koekuvauksissa vuonna 1952.­

”Meidän kansalliskokoelmamme on avattu siltä osin kuin ne on digitoitu kaikkien käytettäväksi ja hyödynnettäväksi. Se on paras tapa pitää historiaa ja kulttuuriperintöä yllä. Se on ollut se iso ajatus tässä”, sanoo yli-intendentti Ismo Malinen Museovirastosta.

Museovirastolla on yli 18 miljoonan kuvan arkisto, jota nyt vähitellen digitoidaan verkkoon kaikkien käyttöön. Kuvien digitointijärjestyksestä on tarkoitus kuunnella asiakkaiden eli kansalaisten tarpeita.

”Tavoitekaan ei ole, että kaikki digitoidaan. Kunhan keskeinen osa saadaan digitoitua. Se vaatii rahaa ja resursseja. Se on vaativa urakka.”

Presidentti Urho Kekkosen kävi vierailulla Yhdysvalloissa vuonna 1961. Kuvassa Kekkosen vieressä Jacqueline Kennedy, Sylvi Kekkonen ja John Kennedy.­

Museoviraston kuvia on nähtävissä verkossa Finna-palvelussa, jossa kuvien etsiminen vaatii jonkin verran vaivannäköä. Finna on tiedonhakupalvelu, jonka kautta pääsee käsiksi museoiden, arkistojen ja kirjastojen digitaalisiin aineistoihin (Finna.fi).

Kuvahaun helpottamiseksi ja oikotieksi Museovirasto on nyt avannut Finnaan oman hakusivunsa. Uusi kuvahakupalvelu on osoitteessa museovirasto.finna.fi.

Kuvia löytää kirjoittamalla hakukenttään johonkin aihepiiriin viittaavan sanan. Esimerkiksi jos joulukuvat kiinnostavat, niin hakukenttään voi kirjoittaa joulu.

Uuteen kuvapalveluun tuo lisäarvoa se, että siellä on myös valokuvia Museoviraston arkeologisista esinekokoelmista ja Suomen kansallismuseon kokoelmista.

Esinekuvia voi hakea joko suoraan uuden palvelun päänäkymästä tai sitten sen yhteyteen rakennetuista alanäkymistä.

Viikinkimiekkoja arkeologian esinekokoelmasta. Miekat on valmistettu vuosien 800–1050 välisenä aikana.­

Jos arkeologiset kokoelmat tai Suomen kansallismuseon esinekokoelmat kiinnostavat, voi kuvia hakea niitä varten räätälöidyistä hakukoneista.

”Kaikkea ei voi tallentaa esineenä, kuten jotain ilmiötä tai asiaa, jolloin se tallentuu parhaiten kuvana”, Malinen sanoo.

”Voisi sanoa, että palvelussa on vapaasti käytettävissä koko Suomen historia kuvallisena aineistona.”

Ensimmäinen suomalainen ratamoottoripyöräilyn maailmanmestari Jarno Saarinen kuvattuna vuonna 1970. Lempinimellä Paroni tunnettu Saarinen kuoli kolme vuotta myöhemmin Monzan radalla sattuneessa onnettomuudessa.­

Kuvien käyttöoikeuksiin liittyy kuitenkin pieni mutta: joukossa myös kuvia, joissa on käyttörajoitus.

”Siellä on muutama kokoelma, joissa on sopimuksellisia rajoitteita ja joita ei voida antaa vapaaseen kaupalliseen käyttöön.”

Museovirasto valitsee palveluunsa lähinnä sellaisia kuvia, joissa tekijänoikeudet ovat umpeutuneet tai joissa tekijänoikeus on virastolla itsellään.

Käyttöoikeuksista ja -rajoituksista on kerrottu kuvien yhteydessä.

”Päälinja on, että kaikki ovat vapaasti käytettävissä myös kaupallisesti”, Malinen sanoo.

Harvinainen kuva Herzogin Ceciliestä Kap Hornin edustalla 1930-luvun alussa. Suomen lipun alla purjehtinut nelimastoparkki oli aikoinaan maailman kuuluisin purjelaiva.­

Vastaavia palveluja on avattu Suomessa ja ulkomailla muitakin. Näin on tehnyt esimerkiksi Helsingin kaupunginmuseo, joka tarjoaa yli 65 000 kuvaa vapaasti käytettäväksi. Tunnetuin vastaava palvelu lienee Puolustusvoimien SA-kuva-arkisto.