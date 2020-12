Uusi muunnos voi tehdä koronaviruksesta tarttuvamman. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan näyttöä siitä, että muunnos tekisi viruksen aiheuttamasta taudista vakavamman. Muunnos on kuitenkin tuore, eikä siitä ole ehtinyt vielä kertyä juurikaan tutkimustietoa.

Nykyiset koronavirusrokotteet tehoavat myös Britanniassa havaittuun uuteen koronaviruksen muotoon, arvioi Tampereen yliopiston Rokote­tutkimus­keskuksen johtaja, professori Mika Rämet.

Uudessa virusversiossa muutos on muun muassa piikkiproteiinissa, johon niin Pfizerin ja Biontechin, Modernan kuin Astra Zenecan rokotteet vaikuttavat.

”Yksi muutos piikkiproteiinissa ei romuta rokotteiden toimivuutta, sillä rokotteissa tulee laajemmin vastetta piikkiproteiinia kohtaan. Rokotteiden suunnittelu ei ole tehty niin, että niiden toimivuus olisi kiinni yhdestä mutaatiosta”, Rämet sanoo.

Rämet muistuttaa myös, että Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotteet käyttävät rna-tekniikkaa, joten niiden muuttaminen on vaivatonta.

”Eli jos virukseen tulisi sellainen mutaatio tai variantti, joka kiertää rokotteen suojaa, rokotteen rna-koodia on helppo muuttaa vastaamaan mutatointunutta tai muuttunutta virusta”, Rämet sanoo.

”Tämä tarkoittaa, ettei rokotteiden suhteen jouduttaisi lähtemään liikenteeseen nollasta.”

Tämän hetken arvion mukaan uusi muunnos voi tehdä koronaviruksesta tarttuvamman ja siten helpommin leviävän. Se ei kuitenkaan näytä muuttaneen virusta niin, että sen aiheuttama tauti olisi vakavampi.

Rämet toteaa tämän olevan viruksen kannalta ymmärrettävää. Sen keskeinen tavoite on lisääntyä, ei niinkään se, että se aiheuttaa mahdollisimman vaikean taudin. Siksi sillä on taipumus muuttua helpommin tartuttavammaksi.

Rämet kuitenkin muistuttaa, että muunnos on niin tuore, ettei siitä ole ehtinyt vielä kertyä juurikaan tutkittua tietoa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan uusi muunnos havaittiin jo syyskuussa, ja Rämet arvioi, että tätä muotoa voi olla jo Suomessakin.

”Nykymaailma on sellainen, että virukset kulkeutuvat hyvin herkästi maasta toiseen”, Rämet toteaa.

”Britannia on yksi aktiivisimpia alueita, joissa on selvitetty eri viruskantoja. Eli mitä aktiivisemmin muunnoksia hakee, sitä todennäköisimmin niitä löytyy. Se ei tarkoita, etteikö niitä voisi olla jossain muualla.”

Suomessa tehtävissä pcr-testeissä selvitetään pääasiassa, onko testattavalla henkilöllä virusta. Ne eivät erittele, minkälaista koronavirusta testattava mahdollisesti kantaa.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.­

Rämet muistuttaa, että laajemmin tarkasteltuna koronaviruksen vaikeusasteessa ei ole tapahtunut muutoksia.

”Eli viruksesta ei ole tullut sellaisia muotoja, jotka olisivat sekä helpommin tarttuvia että vaikeampaa tautia aiheuttavia.”

Britannian terveysministeri Matt Hancock sanoi sunnuntaina, ettei uusi muunnos ole enää hallittavissa.

Tämän jälkeen moni maa on keskeyttänyt matkustajalennot Britanniasta. Myös Suomen liikenne- ja viestintävirasto Traficom päätyi tähän ratkaisuun myöhään sunnuntai-iltana.

Uuden muunnoksen takia Britanniassa kiristettiin lauantaina tuntuvasti koronarajoituksia. Sunnuntaista alkaen ihmisten on pysyttävä kodeissaan Lontoossa sekä Englannin kaakkois- ja itäosissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti maanantaina, että se suosittaa kaikkien 7. joulukuuta tai sen jälkeen Britanniasta Suomeen tulleiden hakeutuvan koronavirustesteihin.

Testiin hakeutumista suositellaan kaikille tulijoille, vaikka heillä ei olisi koronavirustautiin viittaavia oireita.

THL:n mukaan tällä pyritään varmistamaan, ettei uusi virusmuunnos leviä Suomessa mahdollisesti oireettomien tartunnan saaneiden välityksellä. THL:n mukaan Suomessa ei kuitenkaan ole toistaiseksi havaittu uuden virusmuunnoksen aiheuttamia tartuntoja.

Suositus koronatesteihin hakeutumisesta koskee myös niitä, jotka ovat jo käyneet kerran tai kahdesti koronatestissä Britanniasta Suomeen tulon jälkeen.

THL:n suositus ei kuitenkaan koske henkilöitä, jotka on tartuntatautilääkärin päätöksellä määrätty karanteeniin tai eristykseen. Tällöin on noudatettava tartuntatautilääkärin antamia ohjeita.

Professori Rämet toteaa, että erilaisia viruskantoja tulee vielä muodostumaan tulevaisuudessakin. Jonkinlaista muunnosta tulee todennäköisesti esiintymään jollain alueella enemmän kuin toisilla.

”On aina mahdollista, että jokin muunnoksista on ominaisuuksiltaan erilainen. Jos ominaisuudet ovat huolestuttavampia, niiden yleistymistä pyritään rajaamaan, kuten nyt on tehty”, Rämet sanoo.

Hänen mukaansa kasvavat tartuntamäärät tarjoavat virukselle jatkuvasti enemmän mahdollisuuksia muuttua.

”On totta kai huono asia, jos viruksen tartuttavuus entisestään paranee. Se tarkoittaa, että rajoitustoimia täytyy jatkaa ja mahdollisesti kiristää siihen asti, kunnes huomattava osa väestöstä on saatu rokotettua”, Rämet sanoo.

”Kaikilla kiristystoimilla pyritään ostamaan aikaa siihen, että väestö saadaan rokotettua.”

Rämet toteaa, että Britanniassa havaitut muutokset ovat huolestuttavia, mutta ne eivät kuitenkaan vaikuta yksilön toimintaan lähes lainkaan. Turvavälit, suurien väkijoukkojen välttäminen, käsihygienia ja kasvomaskit ovat edelleen oleellisia toimia.

”Tämä ei tuo mielestäni turvallisuustoimiin mitään muutosta vaan antaa pikemminkin muistutuksen siitä, että samoihin asioihin on edelleen kiinnitettävä huomiota. Jo koronan perusmuoto on hyvin vaikea. Pyrimme kaikki sitä välttämään riippumatta siitä, mikä viruksen variaatio on kyseessä.”

Hetkellisestä takaiskusta huolimatta Rämet näkee valoa tunnelin päässä.

”Ei tämä tilanne loputtomiin jatku. Meillä on toivon mukaan ihan kohta saatavilla erittäin hyvin toimivia rokotteita”, Rämet sanoo.

”Kokonaiskuvassa näitä inhottavia rajoituspäätöksiä joudutaan tekemään, jotta epidemia ei pääse lehahtamaan hallitsemattomaksi ennen kuin ehditään suojata etenkin heidät, jotka ovat suuressa riskissä sairastua vakavaan tautiin.”